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  • Чугайнов: «Мы сами сделали так, что футболисты торгуют не мастерством, а паспортами»

Чугайнов: «Мы сами сделали так, что футболисты торгуют не мастерством, а паспортами»

12 ноября 2016, 11:47
9

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов выразил мнение, что лимит на легионеров в РФПЛ необходимо отменить.

«Я бы вообще этот лимит отменил. Раньше у нас была сильная сборная, потому что игроки выступали в лучших чемпионатах: Аленичев – Италия, Мостовой – Испания, Кирьяков – Германия. Туда стремились, там платили больше. А сейчас наших футболистов все устраивает в России. Отменим лимит – люди будут развиваться в Германии и других сильнейших лигах.

Мы прикрываемся якобы интересами национальной команды. При этом вы видите, как наша сборная играет. Много новых лиц появилось за последнее время? Выступают все те же. Это ведь мы сделали так, что футболисты торгуют не мастерством, а паспортами. Илья Максимов – талант. Его убили миллионы, которые он получал, сидя на скамейке в «Зените». Так теряем игроков сборной», — сказал Чугайнов.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Россия Чугайнов Игорь
Комментарии (9)
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kykyi
1478941022
Так и есть.
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bomilazdeshnii
1478943642
Хватит уже про лимит. Сейчас он нужен.
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Asbjorn
1478944846
Потолок зарплат
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