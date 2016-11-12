Чугайнов: «Мы сами сделали так, что футболисты торгуют не мастерством, а паспортами»

Бывший защитник сборной России Игорь Чугайнов выразил мнение, что лимит на легионеров в РФПЛ необходимо отменить.

«Я бы вообще этот лимит отменил. Раньше у нас была сильная сборная, потому что игроки выступали в лучших чемпионатах: Аленичев – Италия, Мостовой – Испания, Кирьяков – Германия. Туда стремились, там платили больше. А сейчас наших футболистов все устраивает в России. Отменим лимит – люди будут развиваться в Германии и других сильнейших лигах.

Мы прикрываемся якобы интересами национальной команды. При этом вы видите, как наша сборная играет. Много новых лиц появилось за последнее время? Выступают все те же. Это ведь мы сделали так, что футболисты торгуют не мастерством, а паспортами. Илья Максимов – талант. Его убили миллионы, которые он получал, сидя на скамейке в «Зените». Так теряем игроков сборной», — сказал Чугайнов.