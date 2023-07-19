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Юрий Калитвинцев
Новости
Юрий Калитвинцев - новости
Украина
5 мая 1968 (58)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
Фото
Боксер Усик подписал контракт с украинским клубом
2023.07.19 19:54
3
Усик – о матче за команду Калитвинцева: «Сбылась мечта детства»
2022.02.05 00:18
Фото
Боксер Усик сыграл за клуб Калитвинцева
2022.02.04 19:34
Панченко готов вернуться в сборную России после травмы
2017.11.03 08:19
2
Степашин назвал правильным момент смены тренера в «Динамо»
2017.10.26 10:16
1
Хохлов отказался оценивать работу Калитвинцева в «Динамо»
2017.10.11 07:16
3
Калитвинцев признался, что будет всегда переживать за «Динамо»
2017.10.07 22:19
4
Силкин: «Вина за неудачи «Динамо» лежит не только на Калитвинцеве. Клуб провалил трансферное окно»
2017.10.07 16:50
3
Терехин: «Калитвинцев все делал правильно. Такие сейчас игроки в «Динамо» – им все равно, кто их тренирует»
2017.10.07 14:15
5
«Динамо» подтвердило отставку Калитвинцева и назначение главным тренером Хохлова
2017.10.07 12:59
16
Источник: Калитвинцев уволен из «Динамо», команду возглавил Хохлов
2017.10.07 11:38
20
Калитвинцев – после дерби: «Болельщики имеют полное право уходить с трибун. Но пускай простят нас»
2017.10.02 01:12
9
Калитвинцев – о травме Соу: «Есть подозрение на мениск»
2017.10.01 23:19
Калитвинцев – о результате матча с ЦСКА: «По крайней мере, я не разочарован – это точно»
2017.09.23 18:51
1
Видео
Калитвинцев: «За преимущество победы не дают»
2017.09.21 06:33
3
В «Динамо» не рассматривают вопрос увольнения Калитвинцева
2017.09.20 14:06
5
«Динамо» даст Калитвинцеву две недели, чтобы исправить положение в РФПЛ
2017.09.16 00:37
8
Калитвинцев: «Динамо» и «Арсенал» находятся не там в таблице»
2017.09.15 22:32
4
Калитвинцев: «У меня нет претензий к «Динамо», кроме того, что не использовали моменты»
2017.09.15 21:43
3
Божович: «Победили «Динамо» за счет борьбы. «Арсеналу» чуть-чуть сопутствовала удача»
2017.09.15 21:39
4
Калитвинцев: «Такая ничья близка к победе»
2017.09.10 16:33
19
Калитвинцев: «Поражение от сборной России? «Динамо» провело хорошую тренировку с повышенной ответственностью»
2017.09.03 20:05
1
Калитвинцев: «Динамо» против сборной России будет играть на результат»
2017.08.28 00:54
3
Калитвинцев заявил, что у «Динамо» в матче с «Краснодаром» имела место истерика
2017.08.27 23:26
3
Калитвинцев недоволен ничьей с «Уфой»
2017.08.20 21:42
Калитвинцев: «Динамо» в матче с «Ростовом» не хватило заключительного удара»
2017.08.10 01:30
7
Калитвинцев: «Динамо» вспомнило, как агрессивно играло в ФНЛ, куда не хотелось возвращаться»
2017.08.05 20:09
1
Калитвинцев: «Динамо» не хватило индивидуального мастерства в матче с «Ахматом»
2017.07.30 06:41
8
Калитвинцев – о поражение от «Ахмата»: «После 0:2 «Динамо» создало столько моментов, сколько не создало за две игры»
2017.07.29 22:25
1
Калитвинцев: «Надеюсь, к следующей игре Соу будет готов»
2017.07.24 01:28
1
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2
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4
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