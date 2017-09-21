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    Калитвинцев: «За преимущество победы не дают»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев не увидел в своей команде человека, способного реализовать голевые моменты в матче Кубка России со «Спартаком-Нальчик». По его словам, соперник победил заслуженно.

    «Хотел бы поздравить «Спартак-Нальчик» с тем, что они прошли дальше. У нас было преимущество, но оно и должно было быть – мы команда Премьер-лиги. Бойцовские качества нашего соперника были на высочайшем уровне, они бились против клуба, который приехал их обыграть.

    Сегодня у нас играли те футболисты, которые меньше играют в чемпионате или вообще не играют. И все они претендуют на место в стартовом составе. Но претендовать на него и выйти и сыграть – разные вещи. Не нашлось у нас человека на поле, который бы наше преимущество реализовал, воплотил в гол. Это не первый раз у нас. Понимаем, что без забитых мячей побед не бывает. За преимущество победы не дают, поэтому наш соперник победил заслуженно.

    Говорил ребятам, что даже выложиться на сто процентов будет мало. Мы в том году с огромным трудом победили в Нальчике, а это к тому же Кубок. Так что мы понимали, что за игра нас ждет. Увы, это понимание нам не помогло», – заявил после матча Калитвинцев.

    Матч 1/16 финала Кубка России «Спартак-Нальчик» – «Динамо» закончился со счетом 0:0. В серии пенальти хозяева поля оказались сильнее – 4:2.

    Источник: ФК «Спартак-Нальчик»

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    21.09.2017 06:33
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 21 сентября 2017, 09:41

      Правильно что слили, тут уже пора о выживании подумать, а не о кубках грезить.

      0
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      Рейтинг: +10

      Zamir07 > FanatSerj 23 сентября 2017, 09:53

      Не слили,а дали пинка))) Кто сливает по серии пенальти? Какой то мазохизм.

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 21 сентября 2017, 06:53

      Давай, до свиданья!

      -1
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