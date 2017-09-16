«Динамо» даст Калитвинцеву две недели, чтобы исправить положение в РФПЛ

«Динамо» в матче 10-го тура чемпионата России уступило «Арсеналу» со счетом 0:1. Безвыигрышная серия московского клуба составляет пять матчей. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице, имея девять очков.

Согласно источнику, руководство клуба предоставит главному тренеру Юрию Калитвинцеву две недели на исправление ситуации. 49-летний специалист может быть уволен.

Калитвинцев возглавил бело-голубых в июне 2016 года. Под руководством украинца команда выиграла первенство ФНЛ и вернулась в Премьер-лигу.

После матча тренер прокомментировал турнирное положение «Динамо» и «Арсенала».