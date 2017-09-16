«Динамо» даст Калитвинцеву две недели, чтобы исправить положение в РФПЛ

"...руководство клуба предоставит главному тренеру Юрию Калитвинцеву две недели на исправление ситуации. 49-летний специалист может быть уволен...".
Это приговор? Или они календарь РФПЛ не видели? У "Динамо" матчи с ЦСКА и "Локомотивом"! Даже если оно и не получит две "баранки", исправить ситуацию всё равно не получится! Или кто-то думает, что проиграв тульскому "Арсеналу", "Динамо" непременно должно обыгрывать лидеров нашего футбола? Двух подряд? Да ещё и при травмированным Панченко... Чушь собачья!
Убрали Черчесова, поставили Кобелева и весело вылетели в ФНЛ. Чувствует моё сердце, что может быть и повтор уже пройденного. Не мешали бы Калитвинцеву работать, ни о каких медалях там речь изначально идти не могла. Максимум - середина турнирной таблицы. При здоровом Панченко.
«Динамо» в матче 10-го тура чемпионата России уступило «Арсеналу» со счетом 0:1. Безвыигрышная серия московского клуба составляет пять матчей. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице, имея девять очков.
Согласно источнику, руководство клуба предоставит главному тренеру Юрию Калитвинцеву две недели на исправление ситуации. 49-летний специалист может быть уволен.
Калитвинцев возглавил бело-голубых в июне 2016 года. Под руководством украинца команда выиграла первенство ФНЛ и вернулась в Премьер-лигу.
После матча тренер прокомментировал турнирное положение «Динамо» и «Арсенала».