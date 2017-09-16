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    «Динамо» даст Калитвинцеву две недели, чтобы исправить положение в РФПЛ

    «Динамо» в матче 10-го тура чемпионата России уступило «Арсеналу» со счетом 0:1. Безвыигрышная серия московского клуба составляет пять матчей. Команда занимает 12-е место в турнирной таблице, имея девять очков.

    Согласно источнику, руководство клуба предоставит главному тренеру Юрию Калитвинцеву две недели на исправление ситуации. 49-летний специалист может быть уволен.

    Калитвинцев возглавил бело-голубых в июне 2016 года. Под руководством украинца команда выиграла первенство ФНЛ и вернулась в Премьер-лигу.

    После матча тренер прокомментировал турнирное положение «Динамо» и «Арсенала».

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    16.09.2017 00:37
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 16 сентября 2017, 11:03

      "...руководство клуба предоставит главному тренеру Юрию Калитвинцеву две недели на исправление ситуации. 49-летний специалист может быть уволен...".

      Это приговор? Или они календарь РФПЛ не видели? У "Динамо" матчи с ЦСКА и "Локомотивом"! Даже если оно и не получит две "баранки", исправить ситуацию всё равно не получится! Или кто-то думает, что проиграв тульскому "Арсеналу", "Динамо" непременно должно обыгрывать лидеров нашего футбола? Двух подряд? Да ещё и при травмированным Панченко... Чушь собачья!
      Убрали Черчесова, поставили Кобелева и весело вылетели в ФНЛ. Чувствует моё сердце, что может быть и повтор уже пройденного. Не мешали бы Калитвинцеву работать, ни о каких медалях там речь изначально идти не могла. Максимум - середина турнирной таблицы. При здоровом Панченко.

      3
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      Рейтинг: +463

      Vratarь 16 сентября 2017, 10:49

      Изучить свою клавиатуру - задача любого руководства, но обычно дальше "Delete" образования не хватает.

      0
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      Рейтинг: +2863

      nemolod 16 сентября 2017, 09:04

      Если уж менять главного тренера,то делать это надо в зимний перерыв,,но не сейчас,когда через каждые 5-6 дней идут матчи и еще неизвестно,насколько быстро новый тренер сможет перестроить игру команды,поэтому руководству надо не психовать и не трепать нервы тренеру,который и сам все понимает!

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      Рейтинг: +1015

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 16 сентября 2017, 08:27

      Верните Кобелева!
      "За неимением гербовой -- пишем на клозетной."

      0
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 сентября 2017, 06:44

      Не все могут быть первыми...

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      Рейтинг: +762

      sprint5 16 сентября 2017, 06:08

      по приказу в футбол не играют

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      Рейтинг: +319

      Silver 76 16 сентября 2017, 02:04

      Да !!! Без Панченко трудно будет Калитвеневу удержатся. Боюсь до зимы точно не дотянет.

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      Рейтинг: +6648

      k4kuzma 16 сентября 2017, 01:44

      в казахстан... у нас тебя, увы, не ждут... доказал теорему... какой бы ни был тренер, но если ставите задачи повыше, дайте ему усиление трансферами...

      а пока цели и трансферы динамо - никак не пересекаются

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