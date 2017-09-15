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    Калитвинцев: «Динамо» и «Арсенал» находятся не там в таблице»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев после поражения от «Арсенала» (0:1) в 10-м туре РФПЛ оценил турнирное положение клубов. Бело-голубые занимают 12-е место, тульский клуб – 10-ю.

    «Настоящая боевая игра двух команд-соседей по таблице. Когда идут игры за шесть очков, они получаются боевыми. Мы ожидали такой игры. Понравился накал борьбы.

    Ребят не в чем обвинить, кроме отсутствия забитых мячей. Если мы не будем забивать, выиграть тяжело. Ребята за игру ответили, а за результат отвечу я.

    И ваша, и наша команда находятся немного не там в таблице. Никакого разочарования нет, но о красивой игре говорить тоже не приходится. Профессиональный спорт требует результата», — сказал Калитвинцев.

    В матче 11-го тура «Динамо» примет ЦСКА. Матч состотся 23-го сентября.

    Источник: Чемпионат.ком

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    15.09.2017 22:32
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +198

      ded-53 16 сентября 2017, 07:00

      А результата то нет...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 сентября 2017, 00:20

      Главное 3 очка

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +459

      77SAM 16 сентября 2017, 00:12

      Даа ,борьба титанов......,немного- немного...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +71

      Ехай Нахyй 15 сентября 2017, 23:20

      Бред.

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