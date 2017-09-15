Калитвинцев: «Динамо» и «Арсенал» находятся не там в таблице»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев после поражения от «Арсенала» (0:1) в 10-м туре РФПЛ оценил турнирное положение клубов. Бело-голубые занимают 12-е место, тульский клуб – 10-ю.

«Настоящая боевая игра двух команд-соседей по таблице. Когда идут игры за шесть очков, они получаются боевыми. Мы ожидали такой игры. Понравился накал борьбы.

Ребят не в чем обвинить, кроме отсутствия забитых мячей. Если мы не будем забивать, выиграть тяжело. Ребята за игру ответили, а за результат отвечу я.

И ваша, и наша команда находятся немного не там в таблице. Никакого разочарования нет, но о красивой игре говорить тоже не приходится. Профессиональный спорт требует результата», — сказал Калитвинцев.

В матче 11-го тура «Динамо» примет ЦСКА. Матч состотся 23-го сентября.