Калитвинцев – о поражение от «Ахмата»: «После 0:2 «Динамо» создало столько моментов, сколько не создало за две игры»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал итог матча 3-го тура РФПЛ, в котором московский клуб уступил «Ахмату» (0:2).

После данного результата бело-голубые расположились на 13-м месте в турнирной таблице чемпионата России, имея одно очко в активе.

«Пропустили после двух ошибок, но здорово сыграл соперник. После 0:2 «Динамо» создало столько моментов, сколько не создало за две игры. Проиграли, понимаем, в чем ошибки, и понимаем, над чем работать. Обидно, что столько сил потрачено, играли организованно, но малейшая расслабленность не позволила увезти отсюда очки», – сказал Калитвинцев в эфире телеканала «Наш футбол».