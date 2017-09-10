Калитвинцев: «Такая ничья близка к победе»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев, анализируя матч девятого тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (0:0), заявил, что такая ничья близка к победе.

«Бомбардир» вел текстовую трансляцию поединка.

– Мы знали, с кем играем; знали, что соперник идет на первом месте, и понимали, во что они будут играть. Построили игру так, как вы видели. Не выходили отбиваться, а затянули «Зенит» на свою половину – это не стало большой проблемой – и насытили оборону. Отходили назад, не отбиваясь, а чтобы использовать оперативный простор. Если в первом тайме это получалось – соперники добегали до штрафной, но не дальше – то во втором давление выросло. «Зенит» быстро переходил в атаку, но не могли зацепиться.

Удовлетворен обороной, не очень доволен переходом из обороны в атаку. Мы сыграли вничью, но не будем стесняться: эта ничья близка к победе. Добились результата благодаря самопожертвованию, терпению, самоотдаче и концентрации. Мы не отобрали, а взяли одно очко.

– Что делать с атакой «Динамо»?

– То же самое, что с обороной. Когда мы пропускаем, спрашивают, что делать с обороной. Атаку надо постараться вернуть ту, которая у нас была. Думаем над этим каждый день, на тренировках отрабатываем – получается неплохо. Но все зависит от уровня сопротивления.

– Каковы были функции Вандерсона?

– Зацепиться за мяч – что он делал хорошо – и с его помощью выходить в атаку из обороны. Один раз он ошибся, но у него было мало времени на оценку игры. Вандерсон старался делать то, что мы просили.