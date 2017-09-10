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    Калитвинцев: «Такая ничья близка к победе»

    Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев, анализируя матч девятого тура РФПЛ против санкт-петербургского «Зенита» (0:0), заявил, что такая ничья близка к победе.

    «Бомбардир» вел текстовую трансляцию поединка.

    – Мы знали, с кем играем; знали, что соперник идет на первом месте, и понимали, во что они будут играть. Построили игру так, как вы видели. Не выходили отбиваться, а затянули «Зенит» на свою половину – это не стало большой проблемой – и насытили оборону. Отходили назад, не отбиваясь, а чтобы использовать оперативный простор. Если в первом тайме это получалось – соперники добегали до штрафной, но не дальше – то во втором давление выросло. «Зенит» быстро переходил в атаку, но не могли зацепиться.

    Удовлетворен обороной, не очень доволен переходом из обороны в атаку. Мы сыграли вничью, но не будем стесняться: эта ничья близка к победе. Добились результата благодаря самопожертвованию, терпению, самоотдаче и концентрации. Мы не отобрали, а взяли одно очко.

    – Что делать с атакой «Динамо»?

    – То же самое, что с обороной. Когда мы пропускаем, спрашивают, что делать с обороной. Атаку надо постараться вернуть ту, которая у нас была. Думаем над этим каждый день, на тренировках отрабатываем – получается неплохо. Но все зависит от уровня сопротивления.

    – Каковы были функции Вандерсона?

    – Зацепиться за мяч – что он делал хорошо – и с его помощью выходить в атаку из обороны. Один раз он ошибся, но у него было мало времени на оценку игры. Вандерсон старался делать то, что мы просили.

    Источник: Sportbox.ru

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    10.09.2017 16:33
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    Комментарии12
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      Рейтинг: +2506

      vgarakh 11 сентября 2017, 11:00

      Не надо жаловаться на автобус, у Зенита нет нападения. Да и полузащита в лице Ерохина и прочих выглядит смешно и беспомощно.

      1
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      Рейтинг: +2283

      Бриг 10 сентября 2017, 19:08

      Хороший удар Панченко и сэйв Лунина - украсили плохую игру.

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +11239

      alp 10 сентября 2017, 19:07

      затянули «Зенит» на свою половину – это не стало большой проблемой – и насытили оборону = попросту поставили автобус... а то столько пафоса ))

      1
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      Рейтинг: +664

      Небесная > alp 10 сентября 2017, 23:37

      Ага, чуть полкоманды не покалечили. Как будто установку от кого-то получили

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1994

      Pourport 10 сентября 2017, 18:36

      Колдырь из Монако стал подмастерьем великого мастера выпрашивания пенальти-ДЗЮ!С кем поведешься,например!)

      -1
      Ответить
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 10 сентября 2017, 18:02

      А игра то дрянь,заснуть можно! Второй матч забить не могут и моментов почти не создают! Смольников и Ерохин -катастрофа,аргентинцы номер отбывают. Лунев с Ивановичем однозначно лучшие!

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 10 сентября 2017, 17:39

      Играли Динамо и Зенит, а изливается в комментах больше всех свинья, странно...

      5
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      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 10 сентября 2017, 17:27

      Не забудьте поблагодарить судью, на Паредесе была прямая красная карточка! А дальше неизвестно - смогло бы Динамо ничью удержать или нет.

      3
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 > Обер-КанцлерЪ 10 сентября 2017, 17:40

      Специалистам по благодарности к судьям виднее, конечно.

      0
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      Рейтинг: +7221

      Serjoga > Обер-КанцлерЪ 10 сентября 2017, 18:28

      Прямая карточка и Кузяеву грозила на Бечирае, но судья смотрел на ноги, а не на руки Кузяева, где он за плечо придержал Бечирая, тем самым остановив его и подкатился чисто в мяч, завалив его.

      -2
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      Рейтинг: +1893

      multiscan 10 сентября 2017, 17:09

      По-моему, любая ничья близка к победе, т.к. даёт очко командам. По-крайней мере, она ближе к победе, чем к поражению, за которое проигравший не получает ничего.

      0
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      Рейтинг: +37

      Arsenal Tula LDPR 10 сентября 2017, 16:49

      Зенитушка гори

      0
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