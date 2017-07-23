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    Юрий Калитвинцев - статистика

    Тренер
    Имя Юрий
    Фамилия Калитвинцев
    Гражданство Украина
    Дата рождения 5 мая 1968
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Динамо 12 2 6 4
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    23.07.2017 Динамо 0 : 1 Урал
    29.07.2017 Ахмат 2 : 0 Динамо
    05.08.2017 Динамо 3 : 0 Амкар-Пермь
    09.08.2017 Ростов 1 : 0 Динамо
    12.08.2017 Анжи 1 : 3 Динамо
    20.08.2017 Динамо 1 : 1 Уфа
    27.08.2017 Краснодар 2 : 0 Динамо
    10.09.2017 Динамо 0 : 0 Зенит
    15.09.2017 Арсенал 1 : 0 Динамо
    23.09.2017 Динамо 0 : 0 ЦСКА
    01.10.2017 Локомотив 3 : 0 Динамо
    18.07.2017 Динамо 2 : 2 Спартак
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