Юрий Калитвинцев - статистика
Тренер
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Калитвинцев
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|5 мая 1968
|Имя
|Юрий
|Фамилия
|Калитвинцев
|Гражданство
|Украина
|Дата рождения
|5 мая 1968
|Команда
|Игр
|Побед
|Поражений
|Ничьих
|Динамо
|12
|2
|6
|4
|Дата
|Матч
|23.07.2017
|Динамо
|0 : 1
|Урал
|29.07.2017
|Ахмат
|2 : 0
|Динамо
|05.08.2017
|Динамо
|3 : 0
|Амкар-Пермь
|09.08.2017
|Ростов
|1 : 0
|Динамо
|12.08.2017
|Анжи
|1 : 3
|Динамо
|20.08.2017
|Динамо
|1 : 1
|Уфа
|27.08.2017
|Краснодар
|2 : 0
|Динамо
|10.09.2017
|Динамо
|0 : 0
|Зенит
|15.09.2017
|Арсенал
|1 : 0
|Динамо
|23.09.2017
|Динамо
|0 : 0
|ЦСКА
|01.10.2017
|Локомотив
|3 : 0
|Динамо
|18.07.2017
|Динамо
|2 : 2
|Спартак