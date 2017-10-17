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Юрий Калитвинцев
Материалы
Юрий Калитвинцев - материалы
Украина
5 мая 1968 (58)
Тренер
Статистика
Новости
Публикации
У «Динамо» снова большие проблемы. В чем дело?
Команде много всего обещают, но изменить ситуацию пока не получается.
17.10.2017 13:00
29
«Динамо» потеряло лучшего игрока и не выигрывает. И что теперь делать?
Виталий Ошовский разбирает проблемы «Динамо» и советует, как их решить.
20.09.2017 00:25
19
Добрые полицейские, «Глазго Рейджерс» и сломанный кубок. Как «Динамо» попрощалось с ФНЛ
«У вас есть сезон, чтобы вернуть наше доверие», − обратились фанаты «Динамо» к игрокам в матче первого тура ФНЛ. Те прислушались и в конце устроили болельщикам незабываемый праздник по случаю возвращения в Премьер-лигу. Виталий Ошовский съездил в Химки и увидел, как «Динамо» прощалось с ФНЛ.
15.05.2017 12:00
4
«А мы доживем до чемпионства?». Что «Динамо» рассказывает своим фанатам
Иван Залозных специально для «Бомбардира» посетил первую за несколько лет встречу «Динамо» с болельщиками и узнал, где сейчас Павел Погребняк, зачем главный тренер цитирует Пастернака и как команда пробует любить ФНЛ и не унывать.
02.03.2017 19:00
6
Феерия Панченко в Ярославле и всенародное спасение «Сокола». Чем запомнится 19-й тур ФНЛ
О первом за долгое время поражении «Тосно», матче жизни и смерти для «Сокола» и начале погони «Кубани» за лидерами – в обзоре 19-го тура ФНЛ от «Бомбардира».
31.10.2016 12:00
7
Тактическая победа «СКА» над «Динамо» и странный иммунитет «Мордовии». Чем запомнится 12-й тур ФНЛ
О великолепном дебюте Талалаева, мужиках из Владивостока, тактических подвигах Александра Григоряна и радостном после поражения тренере из «Мордовии» – в обзоре 12-го тура ФНЛ от «Бомбардира».
12.09.2016 10:00
3
Россия выиграла у Ганы. «Динамо» может сменить главного тренера. Дайджест событий дня
«Краснодар» приобрел грузинского футболиста. «Зениту» нужен игрок «Бенфики». Дюрица обвинил в предвзятости судей матча Словакия – Англия. «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
06.09.2016 21:35
2
«Спартак» начал чемпионат с разгрома. «МЮ» собирается купить защитника «Зенита». Дайджест событий дня
Клубы Испании и Италии хотят сделать новую Лигу чемпионов. «Спартак» заинтересовался Ивановичем. «Терек» собирается купить игрока «Лацио». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
31.07.2016 22:50
16
Полный провал «Динамо» и «Мордовии», скандал в Ярославле и нечеловеческие муки «Луча». Чем запомнится 2 тур ФНЛ
ФНЛ раскачивается: Дмитрия Черышева продолжают критиковать, динамовцы ищут свою игру, а в Ярославле турникеты не пустили полтысячи человек на футбол.
19.07.2016 16:00
10
Совесть Погребняка, дебют Тихонова и скандалы во Владивостоке. Анонс ФНЛ-2016/17
Сумасшествие Евро-2016 закончилось, и в качестве похмелья стартует ФНЛ. «Бомбардир» отмечает небывало именитый состав участников и выделяет главные интриги предстоящего сезона: почему первый дивизион – это не только «Динамо».
11.07.2016 16:00
3
Гончаренко возглавил «Уфу». Юсупов вызван в сборную. Дайджест событий дня
Калитвинцев стал тренером «Динамо». Роде перешел в «Боруссию». Карнейро продолжает воевать с «Челси». «Бомбардир» собирает главные новости дня в одном материале.
06.06.2016 21:10
13
Матч Франции и России защитят снайперы. «Барселона» думает переименовать «Камп Ноу». Дайджест событий дня
«Ростов» снова должен денег. «ПСЖ» заглядывается на Марсьяля. Венгер уверен, что «Арсенал» его не уволит. «Бомбардир» рассказывает главные новости дня в одном коротком тексте.
28.03.2016 21:36
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