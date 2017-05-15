Добрые полицейские, «Глазго Рейджерс» и сломанный кубок. Как «Динамо» попрощалось с ФНЛ

За час до матча динамовские болельщики подчеркнуто неспешно шли на стадион, болтая обо всем подряд или растягивая мороженое. У стадиона духовой оркестр поднимал всем настроение песнями военных лет и даже хмурые обычно полицейские в этот раз были веселы и общались с фанатами. Из этой безмятежности выбивались только блуждавшие у остановки фанаты «Шинника», которые везде расклеивали грозные стикеры «Shinnik on tour».

Их настроение читалось исходя из положения «Шинника» в таблице. Только победа над «Динамо» оставляла ярославцам шансы на выход в стыковые матчи. «Сильнее бей, чего стесняешься!» − выговаривал своим голкипер Александр Малышев на предыгровой разминке. Следующим ударом Мухаммад Султонов пушечным ударом закрутил мяч в «девятку».

Со стартовым свистком ярославцы побежали прессинговать оппонента, из-за чего Хольмен и Уилкшир регулярно пасовали назад Шунину. Но к 10-й минуте ярославцы неожиданно устали. Черно-синие коллективно отошли в глухую защиту. Динамовцы перекатывали мяч вокруг чужой штрафной, но уже в который раз им не хватало игрока формата Вальбуэна. Игрока, который мог бы взломать насыщенную оборону одним финтом или скрытой передачей. Бело-голубые стремительно свалились на фланговую игру, и их расчет сработал. Анатолий Катрич подал слева, и защитник ярославцев Дмитрий Чистяков бедром переправил мяч в собственные ворота

В перерыве матча на поле вышли участники матча 45-летней давности «Глазко Рейнджерс» − «Динамо» (3:2). Тогда «бело-голубые» были близки к тому, чтобы сравнять счет, но в концовке той встречи фанаты «Рейнджерс» выбежали на поле и погасили атакующий порыв россиян. «Переиграй тогда мы матч, результат был бы иным. Мы бы выиграли Кубок Кубков!» − считает вратарь того «Динамо» Владимир Пильгуй. С ним полностью согласны фанаты бело-голубых. «Чемпионы! Чемпионы! Оле-оле-оле!» − заряжал весь стадион. Следом в ворота встал мужчина в футболке «Глазго Рейнджерс», которому один из ветеранов забил гол. На табло зажглись цифры 3:3.

«Люк! Люк! Люк! Люк!» − торжественная часть дня продолжилась спустя 10 минут. Любимец болельщиков Уилкшир под громогласное скандирование стадиона был заменен на Алексея Козлова. Больше Люк за «Динамо» не сыграет. Добравшись до скамейки запасных, австралиец расплакался. «За все это время «Динамо» стало для меня по-настоящему родным клубом. Я буду болеть за него абсолютно в каждом матче», − сказал Уилкшир после матча.

Без Люка в составе динамовцы очень спокойно довели матч до минимальной победы. «Сегодня на поле вышли команды разных дивизионов», − смирился тренер «Шинника» Александр Побегалов. После финального свистка тренер лишь саркастически улыбался, после чего со своими игроками ушел в подтрибунное помещение. Кто-то из футболистов «Шинника» забыл на скамейке свою сумку, но на это уже никто не обращал внимания.

«Кирилл, иди сюда», − подозвал Панченко державший «золотую бутсу» Сергей Степашин. «Этот приз я хочу вручить настоящему бомбардиру, настоящему динамовцу!». Панченко потребовался лишь год, чтобы полюбить «Динамо» не меньше, чем Люк.

Получив приз, Кирилл вместе с Шуниным и Сапетой управлял процессом по развертыванию баннера «Друзья познаются в беде. Спасибо за поддержку!». Сразу после круга почета «заводящий» фанатского сектора на радостях подарил Сапете мегафон; чемпионский кубок торжественно вручили Люку Уилкширу. На поле защитник вышел в компании маленьких сына и дочки, которые с детским любопытством пытались отломать какую-нибудь часть кубка. «Люк! Люк! Люк! Люк!» − в последний раз пронеслось по «Арене Химки». По заплаканному лицу австралийца вновь покатились слезы.

Журналисты стянулись к раздевалке «Динамо», где их встретил охранник. «Игроки хотят побыть наедине. Бегите на пресс-конференцию, а то опоздаете», − заботливо отказал он. К этому моменту в раздевалке было необычайно тихо. Оказалось, что футболисты «Динамо» отломали крышку кубка, чтобы налить туда шампанское. Но никто, кроме самих игроков и Юрия Калитвинцева этот процесс так и не увидел.

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