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  • Тактическая победа «СКА» над «Динамо» и странный иммунитет «Мордовии». Чем запомнится 12-й тур ФНЛ

Тактическая победа «СКА» над «Динамо» и странный иммунитет «Мордовии». Чем запомнится 12-й тур ФНЛ

«Проблема «Балтики» – в неквалифицированных футболистах». Что спасло Александра Горбачева от отставки

75-я минута. Форвард «Балтики» Эдуард Суханов после навеса скинул мяч на Павла Соломатина. Экс-форвард «Динамо», находясь перед вратарем, что есть силы пробил в створ. Голкипер «Тамбова» Смирнов, до этого подвигами не отличавшийся, переместился в нужный угол и в полете достал мяч носком. Уже в следующей атаке центрхав «Тамбова» Денис Поярков подключился из глубины и всадил победный мяч – 1:2! «Балтика» не может победить в десяти матчах подряд.

«Перед игрой у меня состоялась встреча с руководством. Они поставили тренерскому штабу ультиматум: проигрываем опять – уходим в отставку», – на наставнике «Балтики» Александре Горбачеве не было лица. Среди калининградских болельщиков пошла молва: завтра утром/днем тренера отправят в отставку. На часах 22:00. Приказа об увольнении до сих пор нет.

«Я прекрасно знаю Горбачева, мы вместе немало работали. Это отличный специалист! Его команды умеют отлично защищаться и переходить в контратаку. Проблема «Балтики» – в недостаточно квалифицированных футболистах», – возможно, наставника «Балтики» спасла рекомендация Андрея Талалаева. Бывший эксперт «Матч ТВ» провел первый матч в «Тамбове», в котором одержал победу. Его другу и коллеге из «Балтики» спастись от увольнения все равно будет почти невозможно. «СКА-Хабаровск» – не тот соперник, которого сейчас может победить «Балтика».

«Игроки «Нефтехимика» стали очень раздраженными». Как нижнекамцы проходят через пятое поражение подряд

«Мои игроки старались, наверное. Играли по тактике, дисциплинированно, но...», – далее в стройной речи наставника «Нефтехимика» Рустема Хузина случилась пауза. Его команда хорошо смотрелась в матче с «Факелом», ни в чем не уступала воронежцам, но... Все решила одна ошибка голкипера «Нефтехимика». Пока Александр Самохвалов думал, сыграть ему на перехвате или нет, форвард «Факела» Руслан Болов открыл счет и сбегал отпраздновать гол на гостевой сектор. Он же ударом с 11-метровой отметки удвоил результат.

Самое интересное началось в добавленное время. Лучший бомбардир «Нефтехимика» – опорник Леонид Решетников – отквитал один гол – 1:2! Воронежцы растерялись, в защите воцарилась настоящая анархия. «Бей! Бей! Бей! Пробе-е-е-й!», – на грани истерики кричал мужчина с трибуны, когда Евгений Духнов оказался с мячом перед вратарем. «Факелу» откровенно повезло: мяч пролетел в миллиметрах от дальней штанги. Нижнекамский мужчина громко плюхнулся на сиденье и закрыл лицо от разочарования.

«Игроки выглядят очень раздраженными: они злы на себя и фортуну», – написал один из болельщиков, провожавших футболистов в клубный автобус. С учетом матча Кубка России, «Нефтехимик» потерпел пятое поражение подряд и откатился к границе зоны вылета. Впереди – матч жизни и смерти с «Луч-Энергией».

«Мои игроки – мужики!». За что футболисты «Луча» удостоились суровых комплиментов

«Мои игроки отыграли без ошибок. Мои игроки сегодня – мужики!», – заявил старший тренер «Луч-Энергии» Константин Емельянов. Ранее «мужиками» своих футболистов Сергей Передня назвал после единственной победы в сезоне – над «Мордовией» (1:0). Вот только поводов для суровых комплиментов игроки «Луч-Энергии» не дают. 12-й тур стал исключением: в Кабардино-Балкарии сенсационно был повержен «Спартак».

Болельщики «Луч-Энергии» воспринимали поражение как должное, футболисты тоже привыкли и теперь улыбаются даже после разгромных проигрышей. К матчу с владивостокцами игроки «Спартака» подошли крайне расслабленными. На 31-й минуте три защитника нальчан зажали к угловому флажку Руслана Гордиенко. Однако форвард «Луча» сумел выйти из тисков, ворваться в штрафную и сделать прострел на Михалева. Илья пушечным ударом прогнал всех пауков с верхней сетки ворот Нальчика – 1:0!

Неожиданная победа над расслабленным «Спартаком» не позволила «Лучу» покинуть последнее место. В параллельном матче «Сокол» скатал нулевую ничью на выезде. В четвертый раз подряд!

Тактика – за «СКА», победа – за «Динамо». Что сопутствовало самому результативному матчу тура

«Нам удалось тактически переиграть «Динамо», – заявил Александр Григорян. Только что его «СКА-Хабаровск» проиграл москвичам 2:3, но наставник был явно доволен собой и своим планом на игру: «Нам удался высокий прессинг, чего не получалось сделать в Химках у других соперников «Динамо».

В первом тайме подмосковная арена была похожа на сумасшедший дом. К 16-й минуте «СКА-Хабаровск» повел 2:1, причем оба гола забили защитники Удалый и Эдиев! «Мы сознательно сделали ставку на стандарты. Стандартные положения – самое слабое место у «Динамо», и мы этим блестяще воспользовались», – продолжал нахваливать свою работу и действия своей команды Александр Григорян. Однако в итоге победу одержали динамовцы – 3:2. Красивейшим голом через себя отметился Кирилл Панченко.

«Наставник «СКА-Хабаровска» только что заявил, что переиграл вас тактически», – закинул журналист удочку в адрес Юрия Калитвинцева. «Если команды и дальше будут переигрывать нас тактически, а мы – набирать три очка, я только за», – наставник «Динамо» продемонстрировал хорошее чувство юмора. А его команда – результативную игру и победный результат.

Иммунитет на поражения. Почему игроки и тренерский штаб «Мордовии» встречают поражения с улыбкой

«Дорогие коллеги, мы начинаем нашу пресс-конференцию. Старший тренер ФК «Мордовия Саранск» Пилипко Михаил Юрьевич. Михаил Юрьевич, ваши впечатления», – представил тренера пресс-атташе «Шинника». «Впечень..впечатления по горячим следам сформировать тяжело», – Михаил Пилипко в этот момент напоминал победителя. Тренер был в бодром расположении духа. Жизнерадостная улыбка не спешила сходить с его уст.

«В первом тайме была хорошая борьба, команды показали качественный футбол. Вторые 45 минут мы провели с явным преимуществом по владению мячом, создали больше голевых моментов», – продолжал гордо резюмировать увиденное Пилипко. Загвоздка заключается в том, что «Мордовия» проиграла «Шиннику» 0:1 и очутилась в зоне вылета!

Говорить о борьбе за место в четверке, наверное, уже не придется. У «Мордовии» выработался иммунитет на поражения: по их количеству саранчане занимают чистое первое место в ФНЛ! Игроки больше не извиняются перед болельщиками, как это было в первых турах; тренерский штаб проводит жизнерадостные пресс-конференции. «Перед нами на этот сезон не стоит никаких конкретных задач», – как-то заявил ныне дисквалифицированный Дмитрий Черышев. Похоже, игроки «Мордовии» восприняли его слова слишком буквально.

Все результаты 12-го тура ФНЛ:

«Тюмень» – «Сибирь» – 3:1

«Енисей» – «Химки» – 3:0

«Нефтехимик» – «Факел» – 1:2

«Динамо» – «СКА-Хабаровск» – 3:2

«Шинник» – «Мордовия» – 1:0

«Волгарь» – «Спартак-2» – 1:1

«Балтика» – «Тамбов» – 1:2

«Спартак» Нч – «Луч-Энергия» – 0:1

«Кубань» – «Сокол» – 0:0

«Зенит-2» – «Тосно» – 1:1

Цифры:

0 очков набрал «Волгарь» в гостях! Парадокс, но даже эта незначительная неудача не мешает им идти в пятерке сильнейших.

4 подряд гостевых матча саратовский «Сокол» заканчивает со счетом 0:0.

5 матчей подряд «Балтика» забивает. Но всякий раз недостаточно квалифицированная оборона мешает калининградцам добыть долгожданную победу.

5 матчей подряд на своем поле выигрывает «Шинник». Система Лобановского – победа дома, ничья на выезде – ведет ярославцев к месту в четверке!

7 поражений потерпели «Мордовия» и «Луч-Энергия». Это худший показатель в ФНЛ!

8 голов пропустило «Динамо» со стандартных положений. Всего же москвичи пропустили десять.

9 матчей подряд не проигрывает «Шинник». Если в следующем туре подопечные Александра Побегалова не уступят в Краснодаре, то по долготе такой серии сравняются с московским «Динамо».

19 голов пропустили «Химки». По дырявости обороны с ними могут соперничать разве что «Луч-Энергия» и «Тюмень».

Россия. ФНЛ Россия Балтика Тамбов Нефтехимик Факел Луч Мордовия СКА-Хабаровск Динамо Мордовия Шинник Хузин Рустем Передня Сергей Григорян Александр Калитвинцев Юрий Горбачев Александр
Комментарии (3)
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Pathfinder
1473673696
Панченко - в сборную!
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Maxim Nik
1473693133
Тамбов молодцы, так держать!
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