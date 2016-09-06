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  • Россия выиграла у Ганы. «Динамо» может сменить главного тренера. Дайджест событий дня

Россия выиграла у Ганы. «Динамо» может сменить главного тренера. Дайджест событий дня

Смолов принес России победу над Ганой

Сборная России впервые выиграла под руководством Станислава Черчесова, обыграв команду Ганы. Единственный мяч на счету форварда «Краснодара» Федора Смолова, который открыл счет на 20-й минуте с паса хавбека «Локомотива» Александра Самедова. Черчесов при этом сделал сразу шесть замен, Василий Березуцкий сыграл 100-й матч в составе сборной, а Игорь Акинфеев поставил приятный для себя рекорд.

Гвардиола возглавляет список самых высокооплачиваемых тренеров

По данным The Telegraph, главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола имеет самый жирный контракт среди коллег по всему миру. Его зарплата составляет 15,3 миллиона фунтов стерлингов, тогда как вторым в списке идет Карло Анчелотти (12,6 миллиона). Тройку замыкает главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью (12,3 миллиона), а в первой десятке сразу шесть специалистов представляют АПЛ.

«Динамо» осталось без спортивного директора…

Роман Орещук, занимавший пост спортивного директора московского «Динамо», расторг контракт с руководством клуба по обоюдному согласию. «Динамо» благодарит Романа Геннадьевича Орещука за проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере», – говорится в заявлении клуба. Имя нового спортивного директора будет позже утверждено советом директоров «Динамо». Ожидается, что эту должность займет Рохус Шох из «Урала».

… и готово сменить тренера

После ухода Орещука покинуть «Динамо» может и его действующий главный тренер Юрий Калитвинцев, причем даже несмотря на то, что клуб на данный момент лидирует в ФНЛ. Вероятным преемником Калитвинцева называется Игорь Колыванов. Кроме того, нынешнее руководство «Динамо» в лице председателя совета директоров Владимира Проничева и генерального директора Сергея Сысоева отойдет от дел столичной команды, а оперативное управление клубом будет осуществлять Юрий Белкин.

«Зенит» конкурирует с «Челси» и «ПСЖ» за защитника «Бенфики»

Шведский легионер «Бенфики» Виктор Линделоф угодил в сферу интересов «Зенита», которому уже давно нравится скупать футболистов из лиссабонского клуба. Впрочем, за центральным защитником также следят «Челси», «Интер» и «ПСЖ». Сумма отступных в его контракте составляет 30 миллионов евро. В прошлом сезоне чемпионата Португалии Линделоф провел 15 матчей и забил один гол.

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«Краснодар» укрепился игроком сборной Грузии

Бывший полузащитник «Генка» Торнике Окриашвили станет игроком «Краснодара»: клуб и футболист уже согласовали личный контракт, осталось лишь объявить об этом трансфере, как о свершившемся факте. К «Краснодару» Окриашвили присоединится до конца недели и достанется ему бесплатно. Ранее 24-летний грузин на протяжении четырех лет выступал на Украине, принадлежав при этом донецкому «Шахтеру», а затем играл за бельгийский «Генк» и турецкий «Эскишехирспор».

Дюрица раскритиковал судей матча Словакия – Англия

Защитник сборной Словакии Ян Дюрица обвинил в предвзятости бригаду арбитров, работавшую на матче его команды против Англии (0:1) в рамках 1-го тура отборочного турнира к ЧМ-2018. «Из группы напрямую на чемпионат мира будет выходить лишь одна сборная. И с чего этой командой должна стать наша, ведь в группе есть и Англия. Все будут симпатизировать более именитой сборной. Наверное, судья знал, как наилучшим образом выразить свое предпочтение», – отметил Дюрица.

Пять команд-сенсаций европейского отбора на ЧМ-2018

Молодежка разошлась миром с австрийцами

В матче отборочного раунда к Евро-2017 молодежная сборная России сыграла дома вничью с Австрией. На 33-й минуте первого тайма счет открыл защитник «Зенита-2» Илья Зуев, а на 55-й ответный гол удался Якуповичу. Следующий матч наша команда проведет на выезде против Германии 7 октября.

Россия. ФНЛ Товарищеские матчи Манчестер Сити Зенит Динамо Краснодар Словакия Россия Гана Россия (мол) Дюрица Ян Орещук Роман Окриашвили Торнике Линделеф Виктор Гвардиола Хосеп Колыванов Игорь Калитвинцев Юрий
Комментарии (2)
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Zenit-84
1473198852
жаль молодежке ничего уже не светит...
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аршавец
1473239308
Как может спортивный агент быть одновременно спортивным директором?! Ведь понятно, что для него это кормушка, с перспективой закабаления клуба. Больше подписать игроков Работодателя, и ... ву-аля... клуб вынужден будет исполнять его волю, ибо все игроки зависимы от спортивного агента, особенно молодые.
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