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    Акинфеев стал рекордсменом среди вратарей по числу игр за национальную команду

    Вратарь сборной России Игорь Акинфеев обновил рекорд по количеству проведенных матчей в футболке национальной команды среди стражей ворот. Сегодняшний товарищеский поединок против Ганы (1:0, второй тайм) стал для него 92-м в составе главной команды страны.

    Таким образом, 30-летний голкипер ЦСКА превзошел достижение легендарного Рината Дасаева, проведшего 91 встречу за сборную СССР (1979-1990 годы).

    Напомним, свою первую игру за сборную России Акинфеев сыграл весной 2004 года против Норвегии (2:3).

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2016 20:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +794

      VeniaminS 8 сентября 2016, 00:38

      Класс!!!!

      0
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      Рейтинг: +551

      DEFENDER114 7 сентября 2016, 13:43

      За более чем 10 лет Игорь не позволил усомниться в том, что он - лучший в России. Заиграл бы в любом клубе, но.. колено

      3
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      Рейтинг: +1656

      Фан666 6 сентября 2016, 23:54

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Ну он ещё лет 6 будет первым номером, так что каждый матч будет бить свой же рекорд. Пенсионерам у нас везде дорога! Даже в товарищеских телегах раму не отпускает, жадный такой.

      -8
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      Рейтинг: +1289

      каа 6 сентября 2016, 21:48

      он навкрняка будет первым из вратарей ,кто сыграет 100 матчей

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +2635

      swot1205 6 сентября 2016, 20:39

      Красава

      15
      Ответить
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      Рейтинг: +244

      007abdul007 > Зенит оле оле ола 6 сентября 2016, 22:17

      не твоя лодырка вот ты и бесишься

      11
      Ответить
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 > 007abdul007 7 сентября 2016, 15:55

      А у него ещё есть один-Малофеев. 7:0 дырявее не было.

      3
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +251

      Aztec58 > vladimir-7 11 сентября 2016, 20:41

      7:1, знаток, блин.

      0
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