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    Гвардиола – самый высокооплачиваемый тренер в мире

    Авторитетное британское издание The Telegraph составило список наиболее высокооплачиваемых тренеров. На первом месте в рейтинге находится наставник «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола, который зарабатывает 15,3 миллиона фунтов стерлингов. На втором месте значится Карло Анчелотти – 12,6 миллиона. Замыкает тройку главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуринью (12,3 миллиона).

    1. Хосеп Гвардиола («Манчестер Сити») – 15,3 миллиона фунтов стерлингов
    2. Карло Анчелотти («Бавария») – 12,6
    3. Жозе Моуринью («Манчестер Юнайтед») – 12,3
    4. Арсен Венгер («Арсенал») – 8,9
    5. Луис Энрике («Барселона») – 7,2
    6. Юрген Клопп («Ливерпуль») – 7
    7. Антонио Конте («Челси») – 6,6
    8. Рональд Куман («Эвертон») – 6
    9. Диего Симеоне («Атлетико») – 5,1
    10. Зинедин Зидан («Реал») – 4,6

    Источник: Telegraph.co.uk

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    06.09.2016 10:28
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    Комментарии11
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      Рейтинг: +93

      Rorschach krym 6 сентября 2016, 16:25

      Венгер? Куман?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +826

      alex kidn 6 сентября 2016, 13:57

      Это еще наша сбродная без иностранного тренера сейчас

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      Тони Монтана 6 сентября 2016, 12:47

      Реал замыкает 10ку. как-то не верится

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +295

      dudarik 6 сентября 2016, 12:17

      Зидану чего то маловато платят

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2909

      zatonn 6 сентября 2016, 11:21

      Слава Богу, что мы от Пепа избавились, теперь пусть МС мучается))

      -1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +313

      de bruyne > zatonn 6 сентября 2016, 11:37

      Пеп Баварию на команду похожую сделал а то у вас как роббен риберу ломались команда умирала а щас без них даже играет

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 6 сентября 2016, 11:08

      С 5-го и ниже адекватные ЗП , а вот за что Венгеру платят 9 лямов вообще не понятно... Поменял бы местами Венгера и Симеоне...

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      Тима 88 6 сентября 2016, 10:58

      Это в год?

      0
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax > Тима 88 6 сентября 2016, 11:48

      в день :D

      2
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    • ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 6 сентября 2016, 10:55

      - Роман Аркадьевич, так ты ещё и скряга?

      - Нет, я не скряга, я русский, потому и руководствуюсь русскими пословицами: "Копейка рубль бережёт", "С мира по нитке - голому рубаха!", "Маленькая птичка по зёрнышку клюёт".

      - Во как?! А мы то, грешные, думали... Что у тебя только "гешефт" и "хуцпа" на уме... :-))))

      -3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +140

      SandersMax 6 сентября 2016, 10:40

      по-сиротски))))

      0
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