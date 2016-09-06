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    Товарищеский матч. Гол Смолова принес сборной России победу над Ганой

    Сборная России во втором поединке под руководством Станислава Черчесова в родных стенах нанесла минимальное поражение Гане. Автором единственного и победного мяча стал нападающий «Краснодара» Федор Смолов, забивший на 20-й минуте встречи после передачи хавбека «Локомотива» Александра Самедова.

    Товарищеский матч

    Россия – Гана – 1:0 (1:0)

    Гол: 1:0 – Смолов, 20.

    Россия: Акинфеев, Шишкин, Березуцкий, Семенов, Петров (Кудряшов, 79), Газинский (Оздоев, 63), Зобнин, Самедов (Канунников, 70), Дзагоев (Миранчук, 58), Жирков (Шатов, 82), Смолов (Полоз, 88).

    Гана: Квараси, Аффул, Баба, Бойе, Менса, Вакасо (Дункан, 78), Атсу, Аква, Тейе (Агьеманг-Баду, 63), Дж. Айю, Ашампонг (Аккам, 78).

    Предупреждения: Зобнин, 81 – Бойе, 53.

    Источник: Бомбардир.ру

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    06.09.2016 20:54
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    Комментарии51
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      Рейтинг: +236

      Pilottt 7 сентября 2016, 10:51

      Достойная игра, с победой!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1139

      Igornv 7 сентября 2016, 10:46

      Да!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8017

      nik55 7 сентября 2016, 10:42

      им только играть с командами-конго-мозамбик-лаос-камбоджа это их уровень и нужно смотреть правде в гпаза а не хвалить

      0
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      Рейтинг: +1658

      KalterJax 7 сентября 2016, 10:25

      Сыграли хорошо, но проблемы остались) сколько лет одно и тоже наблюдаем ... как забьют наши, то сразу перестают играть, расслабляются ... сколько уже было потеряно очков из-за этой болезни, сколько упущено побед ... сегодня просто повезло , что Гана не забила ... Правильно что Черчесов в последнюю пятнадцатиминутку жёстко отреагировал на поведение игроков в это время! Так что надеюсь выводы будут сделаны

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +25

      LIZA1998 7 сентября 2016, 10:06

      Дааааааааааааааааа!

      -1
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    • ...
      Рейтинг: -45

      stream15 7 сентября 2016, 10:02

      Гана - достойный соперник.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +108

      dimsok 7 сентября 2016, 09:36

      Гана без двух своих лидеров..., а так результат норм.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +231

      ВoВ 7 сентября 2016, 09:26

      Молодцы! Хороший матч)

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +212

      perm 242 7 сентября 2016, 09:26

      общее впечатление от матча неплохое .... первый тайм был лучше второго ...

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1061

      ПФК ЦСКА Моscow 7 сентября 2016, 09:11

      Федя-машина!

      2
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