Силкин: «Вина за неудачи «Динамо» лежит не только на Калитвинцеве. Клуб провалил трансферное окно»

Всё к этому шло и пришло к своему логическому ЗАВЕРШЕНИЮ.
Калитвинцева ОТСТАВИЛИ от дел, а ему на смену призвали Хохлова.
Динамо надо пройти через СПАД и наладить тренировочный процесс!
Игроки бегают, стараются, но плохо поставленный тренировочный процесс, не даёт возможности Динамо спокойно вздохнуть.
Ведь Динамо решало СИЮМИНУТНУЮ задачу выхода из ФНЛ, а что они будут делать в РФПЛ, никто толком НЕ ПОНИМАЛ!
На словах преподносили ОДНО, а на деле, оказалось совсем ДРУГОЕ и НЕЛИЦЕПРИЯТНОЕ!
Задачу выхода в РФПЛ решили, а задачу закрепления в РФПЛ, благополучно ПРОВАЛИЛИ.
И тут для руководства Динамо встаёт извечный вопрос: - Кто виноват??? и, Что делать???
Самое главное НЕ ПАНИКОВАТЬ, потому что это делу уже НЕ ПОМОЖЕТ!
Провал Динамо уже СОСТОЯЛСЯ!
Надо качественно улучшать тренировочный процесс, но не за счёт физики, а за счёт постановки командной игры и взаимодействия! Надо свести ошибки к минимуму и выстраивать командную игру в атаке и в обороне!
Калитвинцев, говорил, что он это знает, а если знал, то почему тогда не делал???
Почему не выстраивал???
Сама игра команды НЕ ВЫСТРОИТСЯ, её надо ВЫСТРАИВАТЬ и это дело всего тренерского штаба.
Даже с тем составом, что есть в Динамо, можно смело решать задачи закрепления в РФПЛ.
Надо плясать в Динамо от ОБОРОНЫ, а уж затем на контратаках ловить соперника.
Тактика не мудрёная, но и она требует тренировки, постановки и взаимодействия.
Плюс надо удлинить время тренировок, но не за счёт физики, а за счёт тактики.
Каждый игрок должен знать свой манёвр и действовать согласованно, в зависимости от ситуации на поле.
Что получается, игроки бегают, но все их старания разбиваются об несогласованность и всё понапрасну.
Положительного результата нет, а есть поражения, которые возникают от плохой командной игры.
Анжи, вон как две последние игры в чемпионате провёл против Спартака в Москве, и против Зенита в Каспийске, а чем Динамо ХУЖЕ???
Ничем!
И Динамо может так играть и радовать болельщиков чудесным преображением.
Ведь, не для того Динамо выходило в РФПЛ, чтобы опять и благополучно вернуться в ФНЛ?
То-то и оно!
Желаем Хохлову и его тренерскому штабу помочь Динамо преодолеть КРИЗИС и закрепиться в РФПЛ!
Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин подчеркнул, что неправильно сваливать всю вину за неудачное выступление бело-голубых в нынешнем сезоне лишь на Юрия Калитвинцева. Специалист подчеркнул, что руководство клуба не сумело усилить состав команды в летнее трансферное окно.
Сегодня Калитвинцева на посту главного тренера «Динамо» сменил Дмитрий Хохлов.
– Бывают разные ситуации. Может быть, не стоит винить только тренера.
– Почему?
– Понятно, что команде нужно было усиление. Но его не последовало. Игроки, которые пришли, не соответствуют задачам клубам. Я не понимаю одного: приобрели иностранцев, а они сидят на скамейке. Это нонсенс, такого быть не должно!
– Кого вы имеете в виду?
– Например, Шуньича. Да проще назвать тех, кто пришелся ко двору. Один человек – Самба Соу, но и он травмировался… А остальные точно не усилили. Можно говорить о провале трансферной кампании. Это повлияло на результаты.
– Как же теперь работать Хохлову – без Панченко, Соу?
– Будет тяжело. Как выбираться? Надо искать варианты. Для чего порой нужны перестановки? Команда иногда «плывет», и ее нужно встряхнуть. Перестановка напрашивалась, потому что нет результата.
После 12-ти туров бело-голубые занимают предпоследнее место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 10 очков.