Силкин: «Вина за неудачи «Динамо» лежит не только на Калитвинцеве. Клуб провалил трансферное окно»

Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин подчеркнул, что неправильно сваливать всю вину за неудачное выступление бело-голубых в нынешнем сезоне лишь на Юрия Калитвинцева. Специалист подчеркнул, что руководство клуба не сумело усилить состав команды в летнее трансферное окно.

Сегодня Калитвинцева на посту главного тренера «Динамо» сменил Дмитрий Хохлов.

– Бывают разные ситуации. Может быть, не стоит винить только тренера.

– Почему?

– Понятно, что команде нужно было усиление. Но его не последовало. Игроки, которые пришли, не соответствуют задачам клубам. Я не понимаю одного: приобрели иностранцев, а они сидят на скамейке. Это нонсенс, такого быть не должно!

– Кого вы имеете в виду?

– Например, Шуньича. Да проще назвать тех, кто пришелся ко двору. Один человек – Самба Соу, но и он травмировался… А остальные точно не усилили. Можно говорить о провале трансферной кампании. Это повлияло на результаты.

– Как же теперь работать Хохлову – без Панченко, Соу?

– Будет тяжело. Как выбираться? Надо искать варианты. Для чего порой нужны перестановки? Команда иногда «плывет», и ее нужно встряхнуть. Перестановка напрашивалась, потому что нет результата.

После 12-ти туров бело-голубые занимают предпоследнее место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 10 очков.