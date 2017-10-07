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    Силкин: «Вина за неудачи «Динамо» лежит не только на Калитвинцеве. Клуб провалил трансферное окно»

    Бывший главный тренер «Динамо» Сергей Силкин подчеркнул, что неправильно сваливать всю вину за неудачное выступление бело-голубых в нынешнем сезоне лишь на Юрия Калитвинцева. Специалист подчеркнул, что руководство клуба не сумело усилить состав команды в летнее трансферное окно.

    Сегодня Калитвинцева на посту главного тренера «Динамо» сменил Дмитрий Хохлов.

    – Бывают разные ситуации. Может быть, не стоит винить только тренера.

    – Почему?

    – Понятно, что команде нужно было усиление. Но его не последовало. Игроки, которые пришли, не соответствуют задачам клубам. Я не понимаю одного: приобрели иностранцев, а они сидят на скамейке. Это нонсенс, такого быть не должно!

    – Кого вы имеете в виду?

    – Например, Шуньича. Да проще назвать тех, кто пришелся ко двору. Один человек – Самба Соу, но и он травмировался… А остальные точно не усилили. Можно говорить о провале трансферной кампании. Это повлияло на результаты.

    – Как же теперь работать Хохлову – без Панченко, Соу?

    – Будет тяжело. Как выбираться? Надо искать варианты. Для чего порой нужны перестановки? Команда иногда «плывет», и ее нужно встряхнуть. Перестановка напрашивалась, потому что нет результата.

    После 12-ти туров бело-голубые занимают предпоследнее место в турнирной таблице РФПЛ, имея в своем активе 10 очков.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    07.10.2017 16:50
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    Комментарии3
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    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 7 октября 2017, 21:10

      Всё к этому шло и пришло к своему логическому ЗАВЕРШЕНИЮ.
      Калитвинцева ОТСТАВИЛИ от дел, а ему на смену призвали Хохлова.
      Динамо надо пройти через СПАД и наладить тренировочный процесс!
      Игроки бегают, стараются, но плохо поставленный тренировочный процесс, не даёт возможности Динамо спокойно вздохнуть.
      Ведь Динамо решало СИЮМИНУТНУЮ задачу выхода из ФНЛ, а что они будут делать в РФПЛ, никто толком НЕ ПОНИМАЛ!
      На словах преподносили ОДНО, а на деле, оказалось совсем ДРУГОЕ и НЕЛИЦЕПРИЯТНОЕ!
      Задачу выхода в РФПЛ решили, а задачу закрепления в РФПЛ, благополучно ПРОВАЛИЛИ.
      И тут для руководства Динамо встаёт извечный вопрос: - Кто виноват??? и, Что делать???
      Самое главное НЕ ПАНИКОВАТЬ, потому что это делу уже НЕ ПОМОЖЕТ!
      Провал Динамо уже СОСТОЯЛСЯ!
      Надо качественно улучшать тренировочный процесс, но не за счёт физики, а за счёт постановки командной игры и взаимодействия! Надо свести ошибки к минимуму и выстраивать командную игру в атаке и в обороне!
      Калитвинцев, говорил, что он это знает, а если знал, то почему тогда не делал???
      Почему не выстраивал???
      Сама игра команды НЕ ВЫСТРОИТСЯ, её надо ВЫСТРАИВАТЬ и это дело всего тренерского штаба.
      Даже с тем составом, что есть в Динамо, можно смело решать задачи закрепления в РФПЛ.
      Надо плясать в Динамо от ОБОРОНЫ, а уж затем на контратаках ловить соперника.
      Тактика не мудрёная, но и она требует тренировки, постановки и взаимодействия.
      Плюс надо удлинить время тренировок, но не за счёт физики, а за счёт тактики.
      Каждый игрок должен знать свой манёвр и действовать согласованно, в зависимости от ситуации на поле.
      Что получается, игроки бегают, но все их старания разбиваются об несогласованность и всё понапрасну.
      Положительного результата нет, а есть поражения, которые возникают от плохой командной игры.
      Анжи, вон как две последние игры в чемпионате провёл против Спартака в Москве, и против Зенита в Каспийске, а чем Динамо ХУЖЕ???
      Ничем!
      И Динамо может так играть и радовать болельщиков чудесным преображением.
      Ведь, не для того Динамо выходило в РФПЛ, чтобы опять и благополучно вернуться в ФНЛ?
      То-то и оно!
      Желаем Хохлову и его тренерскому штабу помочь Динамо преодолеть КРИЗИС и закрепиться в РФПЛ!

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      Рейтинг: +292

      логист 7 октября 2017, 20:06

      цска и вовсе проспал трансверное окно ну ни чего свои воспитаники помогают даже когда у динамо было пол сборной Португалии они все равно были внизу таблице а сборная Португалия показывала хороший футбол

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      Рейтинг: +1687

      Tostao 7 октября 2017, 19:18

      Силкин, кобелев ... Провали всё что можно. Так что б лучше свои фонтаны закрыли и не корчили из себя аналитиков.

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