Калитвинцев: «Динамо» не хватило индивидуального мастерства в матче с «Ахматом»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев дал оценку игре команды в матче с «Ахматом» (0:2) во 3-м туре РФПЛ. Специалист отметил закономерность результата.

«Если убрать эмоции – игра понравилась.Что имею под этим ввиду – очень агрессивно и здорово сыграли соперники. Мы ожидали от них это. Мы выстроили свой план на игру таким образом, что отдали соперникам половину поля, для того чтобы при отборе использовать оперативное пространство. В первом тайме у нас были хорошие переходы, мы доходили до штрафной, но не было логического завершения.

Во втором тайме действовали организованно, преимущество было у «Ахмата», но опасных моментов не было, так как мы играли сконцентрировано. Но эти две проникающие передачи, которые говорят о мастерстве футболистов грозненской команды, заставили нас пропустить два мяча. После этих голов «Динамо» раскрепостилось, хотя в принципе не думаю, что они были закрепощены. Удалось создать моменты, но не хватило индивидуального мастерства. Разберем игру, проанализируем. Были и хорошие моменты, разберем и то, почему мы пропустили, почему плохо держался мяч», – заявил Калитвинцев.

«Динамо» после трех туров набрало одно очко.