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    Калитвинцев – о результате матча с ЦСКА: «По крайней мере, я не разочарован – это точно»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев высказал мнение относительно ничейного результата поединка 11-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0). По словам специалиста, он остался удовлетворен итоговым счетом встречи.

    «По крайней мере, я не разочарован – это точно. Каждое очко на вес золото, это заслуга команды. Удачно играем против лидеров? План был выполнен – хорошая игра в обороне. Но мы не выходили на поле отбиваться, хотели воспользоваться оперативным пространством, и мы им пользовались.

    Но это больше польза по поводу уверенности. Хотя у нас команда уверенная. У нас было много моментов, когда люди пытались не просто лодку раскачать, но и перевернуть. Но мы вместе. Хотя очков в таблице у нас пока мало», – сказал Калитвинцевв эфире телеканала «Наш футбол».

    После 11-ти туров ЦСКА набрал 20 очков и остался на четвертой строчке в турнирной таблице. «Динамо» занимает 12 место, имея 10 очков в активе.

    Источник: Бомбардир.ру

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    23.09.2017 18:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 23 сентября 2017, 23:55

      Вроде обороняться умеют, это уже большой плюс, вот от этого плюса надо постепенно и другие плюсы строить, а то смотришь матч с Арсеналом и такое впечатление, что про оборону вообще команде только перед матчем сказали.

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