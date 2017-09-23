Калитвинцев – о результате матча с ЦСКА: «По крайней мере, я не разочарован – это точно»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев высказал мнение относительно ничейного результата поединка 11-го тура РФПЛ с ЦСКА (0:0). По словам специалиста, он остался удовлетворен итоговым счетом встречи.

«По крайней мере, я не разочарован – это точно. Каждое очко на вес золото, это заслуга команды. Удачно играем против лидеров? План был выполнен – хорошая игра в обороне. Но мы не выходили на поле отбиваться, хотели воспользоваться оперативным пространством, и мы им пользовались.

Но это больше польза по поводу уверенности. Хотя у нас команда уверенная. У нас было много моментов, когда люди пытались не просто лодку раскачать, но и перевернуть. Но мы вместе. Хотя очков в таблице у нас пока мало», – сказал Калитвинцевв эфире телеканала «Наш футбол».

После 11-ти туров ЦСКА набрал 20 очков и остался на четвертой строчке в турнирной таблице. «Динамо» занимает 12 место, имея 10 очков в активе.