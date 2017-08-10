Калитвинцев: «Динамо» в матче с «Ростовом» не хватило заключительного удара»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал итоги встречи пятого тура РФПЛ с «Ростовом» (0:1).

– Мы владели территориальным преимуществом, но это ни о чем не говорит. Мы знали, как будет строить игру соперник, они с удовольствием отдают территорию. У нас не хватило заключительной передачи и заключительного удара. Агрессии на ворота было маловато. То, что мы чем-то владели там – за это очки не дают.

– Показалось, что после пропущенного гола команда несколько просела в центре поля.

– Наверное это нас заставил соперник. До пропущенного мяча у нас были хорошие подходы, до 19-й минуты играли с переменным успехом, но больше на половине «Ростова».

Бело-голубые набрали четыре очка и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата.