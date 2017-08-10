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    Калитвинцев: «Динамо» в матче с «Ростовом» не хватило заключительного удара»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал итоги встречи пятого тура РФПЛ с «Ростовом» (0:1).

    – Мы владели территориальным преимуществом, но это ни о чем не говорит. Мы знали, как будет строить игру соперник, они с удовольствием отдают территорию. У нас не хватило заключительной передачи и заключительного удара. Агрессии на ворота было маловато. То, что мы чем-то владели там – за это очки не дают.

    – Показалось, что после пропущенного гола команда несколько просела в центре поля.

    – Наверное это нас заставил соперник. До пропущенного мяча у нас были хорошие подходы, до 19-й минуты играли с переменным успехом, но больше на половине «Ростова».

    Бело-голубые набрали четыре очка и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    10.08.2017 01:30
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +277

      ц 10 августа 2017, 11:23

      А если бы не левый пенальти?

      -3
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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 10 августа 2017, 10:41

      Не хватило всего, Ростов банально переиграл, когда Ростову было надо они создавали кучу моментов для взятия ворот это начало первого и второго тайма и только заслуга Шунина, что пропустили только один. Когда же Ростов переходил в режим обороны то толком то и создать ничего не получалось, только вокруг да около и полу-моменты.

      Стоит признать Ростов сейчас сильнее Динамо, хоть там и Бердыева нет, но дело его живет.

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      Рейтинг: +2336

      den161 > FanatSerj 10 августа 2017, 11:04

      уже не его )) игроки совсем другие, 5чел все таки маловато что б так говорить, да и могилевец с байромяном при КББ больше на подхвате были. Сейчас это команда Кучука и ни какого багажа Бердыева нет!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > den161 10 августа 2017, 11:34

      расскажи это Калачеву с Гацканом, они посмеются )))

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      Рейтинг: +2336

      den161 > FanatSerj 10 августа 2017, 12:08

      если внимательно следишь, то заметил что калач совсем на другой позиции играет сейчас нежели у бердыева, и он уже не тот что был при бердыеве, так что смейся сам)))

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj > den161 10 августа 2017, 15:42

      И при Бердыева Гацкан мог где угодно играть, позиция игра тут не столь важна, она подстраиваться под текущий состав.
      "Мужиками" их сделал Бердыев и теперь они это передают другим, вокруг них построена все новая команда, это двое "Папок" в команде. Поэтому дело Бердыева живет дальше.

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      Рейтинг: +2336

      den161 > FanatSerj 11 августа 2017, 11:51

      ни сколько не умаляю заслуг бердыева, то что он сделал несомненно было чудом. Но не согласен что дело его живет... это совершенно другая команда, и расстановка другая и схема иная, психологически и морально конечно калач и гацкан держат команду,

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