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  • Калитвинцев: «Динамо» в матче с «Ростовом» не хватило заключительного удара»

Калитвинцев: «Динамо» в матче с «Ростовом» не хватило заключительного удара»

10 августа 2017, 01:30
7

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал итоги встречи пятого тура РФПЛ с «Ростовом» (0:1).

– Мы владели территориальным преимуществом, но это ни о чем не говорит. Мы знали, как будет строить игру соперник, они с удовольствием отдают территорию. У нас не хватило заключительной передачи и заключительного удара. Агрессии на ворота было маловато. То, что мы чем-то владели там – за это очки не дают.

– Показалось, что после пропущенного гола команда несколько просела в центре поля.

– Наверное это нас заставил соперник. До пропущенного мяча у нас были хорошие подходы, до 19-й минуты играли с переменным успехом, но больше на половине «Ростова».

Бело-голубые набрали четыре очка и занимают 11-е место в турнирной таблице чемпионата.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Калитвинцев Юрий
Комментарии (7)
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FanatSerj
1502350912
Не хватило всего, Ростов банально переиграл, когда Ростову было надо они создавали кучу моментов для взятия ворот это начало первого и второго тайма и только заслуга Шунина, что пропустили только один. Когда же Ростов переходил в режим обороны то толком то и создать ничего не получалось, только вокруг да около и полу-моменты. Стоит признать Ростов сейчас сильнее Динамо, хоть там и Бердыева нет, но дело его живет.
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ц
1502353381
А если бы не левый пенальти?
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