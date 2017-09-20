В «Динамо» не рассматривают вопрос увольнения Калитвинцева

Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» прокомментировало сообщения о возможной отставке главного тренера футбольной команды Юрия Калитвинцева. Как было отмечено, на данный момент этот вопрос не поднимался.

«В связи с появившимися в некоторых средствах массовой информации слухами о возможной скорой отставке главного тренера футбольного клуба «Динамо» (Москва) Юрия Калитвинцева ВФСО «Динамо» как собственник клуба считает необходимым заявить, что данный вопрос в настоящее время не стоит. По словам председателя ВФСО «Динамо» Владимира Стржалковского, эти слухи раздуваются теми, кто заинтересован в нагнетании нервозной обстановки в коллективе клуба и, как следствие, в нестабильных спортивных результатах футбольной команды. В случае если такого рода слухи генерируются кем-либо из персонала клуба, виновные будут подвергнуты взысканиям», — говорится на официальном сайте ВФСО «Динамо».

«Динамо» после 10 проведенных матчей занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.