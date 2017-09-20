Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    В «Динамо» не рассматривают вопрос увольнения Калитвинцева

    Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» прокомментировало сообщения о возможной отставке главного тренера футбольной команды Юрия Калитвинцева. Как было отмечено, на данный момент этот вопрос не поднимался.

    «В связи с появившимися в некоторых средствах массовой информации слухами о возможной скорой отставке главного тренера футбольного клуба «Динамо» (Москва) Юрия Калитвинцева ВФСО «Динамо» как собственник клуба считает необходимым заявить, что данный вопрос в настоящее время не стоит. По словам председателя ВФСО «Динамо» Владимира Стржалковского, эти слухи раздуваются теми, кто заинтересован в нагнетании нервозной обстановки в коллективе клуба и, как следствие, в нестабильных спортивных результатах футбольной команды. В случае если такого рода слухи генерируются кем-либо из персонала клуба, виновные будут подвергнуты взысканиям», — говорится на официальном сайте ВФСО «Динамо».

    «Динамо» после 10 проведенных матчей занимает 12-е место в турнирной таблице чемпионата России.

    Источник: Бомбардир.ру

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    20.09.2017 14:06
    Рекомендуем
    Комментарии5
    ...
    • ...
      Рейтинг: +458

      Йост 21 сентября 2017, 20:06

      Любой тренер должен не только тренировать команду, но и быть в первую очередь очень хорошим психологом, чтобы парни, которые выходят на футбольное поле, верили не в нового тренера - как спасителя, а в себя.....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -13

      Popularov 20 сентября 2017, 22:54

      Руководству Динамо не надо торопиться увольнять Калитвинцева!
      Это будет ОЧЕРЕДНАЯ ГЛУПОСТЬ!
      Надо через этот СПАД пройти и дать Калитвинцеву спокойно работать!
      При нынешней ситуации в Динамо, смена тренера НЕ ПОМОЖЕТ!
      Вспомните сезон Ростова, когда Ростов стоял на вылет.
      Переломил Ростов ситуацию и исправил положение, так и Динамо с Калитвинцевым сможет закрепиться в середине!
      У Динамо состав послабее, надо было усилиться, а теперь КРАЙНИМ выставляют Калитвинцева, хотя и его доля вины есть, чего уж греха таить!
      Пусть руководство Динамо не торопится, а подождёт до зимней паузы, а там видно будет!
      У Динамо забот хватает, но Калитвинцеву надо улучшить тренировочный процесс и проводить на каждой тренировке работу над ошибками!
      Время тренировок в Динамо надо увеличить, но не с упором на физику, а с упором НА ТАКТИКУ ведения атакующей игры и игры в обороне.
      Один час тренировки в день ЭТО МИЗЕР!
      За это время НЕВОЗМОЖНО привить игрокам умение мыслить на поле и освоить ПРЕМУДРОСТИ тактических действий!
      Умственная работа намного сложнее физической, бегать научились, а вот думать на поле НЕТ, отсюда и все ошибки в игре, которые накапливаются.
      Калитвинцеву надо исправлять ситуацию, а игру Динамо строить от ОБОРОНЫ!
      При таком подборе игроков, только так можно двигаться вперёд!
      Медленно, но уверенно!
      Надёжные тылы, прежде всего, а голевые контратаки, как способ вырвать победу у зевнувшего соперника!
      И будет Калитвинцеву и Динамо счастье!
      Терпение и труд, спады Динамо ПЕРЕТРУТ и принесут команде уверенность в своих силах!
      Сила Динамо в движении и в МЫСЛИ!
      Это слагаемые успеха любого предприятия, в том числе и футбольного, и в Динамо об этом не надо забывать!!!
      Вперёд Динамо!
      Выше ЗНАМЯ российского футбола!!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +55

      Tihov.e 20 сентября 2017, 21:35

      А надо после будет поздно, самому не стыдно за такую игру.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +86

      orstho-68 20 сентября 2017, 16:44

      поживем - увидим, хотя результаты не ахти....

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 20 сентября 2017, 14:53

      фигня все эти заявления, сколько раз уже было:
      "У нас большой кредит доверия к тренеру", а потом на следующий матч хренак и тренер увольняется.

      1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11