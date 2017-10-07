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    Калитвинцев признался, что будет всегда переживать за «Динамо»

    Отправленный в отставку с поста главного тренера московского «Динамо» Юрий Калитвинцев обратился к болельщикам бело-голубых. Украинец пожелал столичной команде удачи в дальнейшем.

    «В «Динамо» было хорошее и не очень, но у меня в памяти останутся только позитивные моменты, которых набралось гораздо больше. Я благодарен руководству за то, что дали мне возможность работать в таком великом клубе, как «Динамо». Здесь большая ответственность, высокие требования, однако все это стало для меня огромным опытом, который позволит развиваться в своей профессии и давать результат в дальнейшем. Я понимал, что в «Динамо» надо работать круглосуточно, и делал это. Что-то получилось, что-то нет, но я честен перед командой, болельщиками и самим собой.

    Всегда буду переживать за «Динамо». С тем коллективом, что сейчас есть, мы прошли долгий путь, добивались успехов. Признателен футболистам за то, что они в «Динамо» играют не только ногами, но также сердцем и душой. Я уверен в ребятах, они обязательно своей сплоченной командой выйдут из нынешней ситуации с достоинством.

    Отдельно хотел бы сказать о болельщиках. Они, без сомнений, одни из самых лучших и преданных. Несмотря на то, что команда вылетала в ФНЛ, что сейчас «Динамо» далеко от первых строчек, поклонники клуба всегда рядом. Футболисты любят и уважают болельщиков, сделают все возможное, чтобы их радовать.

    Я желаю удачи фанатам бело-голубых, команде и всему футбольному клубу «Динамо», – сказал тренер.

    Теперь динамовцев возглавляет Дмитрий Хохлов.

    Источник: ФК «Динамо»

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    07.10.2017 22:19
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +1258

      Кlaksvikar Ittrotarselag 8 октября 2017, 00:05

      Возможно этому , так сказать " украинцу", пришла пора возглавить родной Ротор?

      1
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 7 октября 2017, 22:32

      Считаю увольнение Калитвинцева большой ошибкой. Больше ничего писать просто не хочется.

      1
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > cska-62 7 октября 2017, 22:42

      P.S. Восемь команд аутсайдеров в РФПЛ идут очень плотно. После 12 туров у "Динамо" 10 очков и 15 место, а у "Амкара" 14 очков и 9 место! И все аутсайдеры регулярно меняются местами.

      0
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      Рейтинг: +8918

      vladik12 7 октября 2017, 22:22

      Молодцы и тренер, и клуб, что расстались полюбовно, без обид и с взаимным уважением.

      0
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