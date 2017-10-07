Калитвинцев признался, что будет всегда переживать за «Динамо»

Отправленный в отставку с поста главного тренера московского «Динамо» Юрий Калитвинцев обратился к болельщикам бело-голубых. Украинец пожелал столичной команде удачи в дальнейшем.

«В «Динамо» было хорошее и не очень, но у меня в памяти останутся только позитивные моменты, которых набралось гораздо больше. Я благодарен руководству за то, что дали мне возможность работать в таком великом клубе, как «Динамо». Здесь большая ответственность, высокие требования, однако все это стало для меня огромным опытом, который позволит развиваться в своей профессии и давать результат в дальнейшем. Я понимал, что в «Динамо» надо работать круглосуточно, и делал это. Что-то получилось, что-то нет, но я честен перед командой, болельщиками и самим собой.

Всегда буду переживать за «Динамо». С тем коллективом, что сейчас есть, мы прошли долгий путь, добивались успехов. Признателен футболистам за то, что они в «Динамо» играют не только ногами, но также сердцем и душой. Я уверен в ребятах, они обязательно своей сплоченной командой выйдут из нынешней ситуации с достоинством.

Отдельно хотел бы сказать о болельщиках. Они, без сомнений, одни из самых лучших и преданных. Несмотря на то, что команда вылетала в ФНЛ, что сейчас «Динамо» далеко от первых строчек, поклонники клуба всегда рядом. Футболисты любят и уважают болельщиков, сделают все возможное, чтобы их радовать.

Я желаю удачи фанатам бело-голубых, команде и всему футбольному клубу «Динамо», – сказал тренер.

Теперь динамовцев возглавляет Дмитрий Хохлов.