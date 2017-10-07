«Динамо» подтвердило отставку Калитвинцева и назначение главным тренером Хохлова

«Динамо» подтвердило перестановку на посту главного тренера команды. Как уже стало известно ранее, Юрия Калитвинцева сменил Дмитрий Хохлов. Соглашение с последним заключено до мая 2018 года. В случае выполнения поставленных задач договор может быть продлен.

В молодежной команде, которой Хохлов руководил с начала этого сезона, наставника заменит Николай Ковардаев, работавший в Академии «Динамо» им. Л. И. Яшина.

Ранее появилась информация, что помогать Хохлову будут Юрий Никифоров и Евгений Плотников.

После 12-ти туров «Динамо» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице РФПЛ, набрав 10 очков.