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  • «Динамо» подтвердило отставку Калитвинцева и назначение главным тренером Хохлова

«Динамо» подтвердило отставку Калитвинцева и назначение главным тренером Хохлова

7 октября 2017, 12:59
16

«Динамо» подтвердило перестановку на посту главного тренера команды. Как уже стало известно ранее, Юрия Калитвинцева сменил Дмитрий Хохлов. Соглашение с последним заключено до мая 2018 года. В случае выполнения поставленных задач договор может быть продлен.

В молодежной команде, которой Хохлов руководил с начала этого сезона, наставника заменит Николай Ковардаев, работавший в Академии «Динамо» им. Л. И. Яшина.

Ранее появилась информация, что помогать Хохлову будут Юрий Никифоров и Евгений Плотников.

После 12-ти туров «Динамо» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице РФПЛ, набрав 10 очков.

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Динамо Калитвинцев Юрий Хохлов Дмитрий
Комментарии (16)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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dok66
1507373354
Удачи конечно Диме ! но все очень не однозначно .
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paracetamol
1507373858
Шило на мыло.
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vovan55
1507373862
ну теперь попрёт...
Ответить
Serjoga
1507373930
Первая ласточка! Не думаю, что смена тренера может что-то изменить в команде!
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Manilov
1507374044
Помнится Хохлов возглавлял Кубань, и это была жуть во мраке. Похоже Динамо осознанно загоняют обратно в ФНЛ. Там чемпионом проще стать ;)
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DOCTOR PENALTY
1507374312
Удачи Дмитрий! Будем надеяться, что это не " второй раз в одну и ту же воду", а возвращение в родной дом.
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серега кашин
1507388014
шило на мыло
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Pourport
1507388819
Матча на три взлетят и привет-пока!Надо чистильщик,желательно Кобелев,а чего терять то?Чип и Дейл спеши на помощь!)))
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Вомбат
1507395566
Ну пусть Калитвинцев плохой человек, враг России и прочее. Но убрали-то его не из-за этого. А чтобы легче можно было свалить на кого-то собственные просчеты, если не воровство. Почему у команды с неплохим бюджетом в 55 млн евро (7-м в России, между прочим) долги по премиальным за ПРОШЛЫЙ СЕЗОН? Думаю, если бы в руководстве клуба эти деньги не распилили бы, Калитвинцев при всей своей враждебности к России, прекрасно оставался бы на своем посту в Москве еще многие годы.
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ВРЕМЯ и СТЕКЛО
1507441221
Лучше ужасный конец , чем ужас без конца.
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