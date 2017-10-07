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    «Динамо» подтвердило отставку Калитвинцева и назначение главным тренером Хохлова

    «Динамо» подтвердило перестановку на посту главного тренера команды. Как уже стало известно ранее, Юрия Калитвинцева сменил Дмитрий Хохлов. Соглашение с последним заключено до мая 2018 года. В случае выполнения поставленных задач договор может быть продлен.

    В молодежной команде, которой Хохлов руководил с начала этого сезона, наставника заменит Николай Ковардаев, работавший в Академии «Динамо» им. Л. И. Яшина.

    Ранее появилась информация, что помогать Хохлову будут Юрий Никифоров и Евгений Плотников.

    После 12-ти туров «Динамо» располагается на предпоследнем месте в турнирной таблице РФПЛ, набрав 10 очков.

    Источник: ФК «Динамо»

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    07.10.2017 12:59
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    Комментарии15
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      Рейтинг: +1025

      ВРЕМЯ и СТЕКЛО 8 октября 2017, 08:40

      Лучше ужасный конец , чем ужас без конца.

      0
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      Рейтинг: +12436

      Вомбат 7 октября 2017, 19:59

      Ну пусть Калитвинцев плохой человек, враг России и прочее. Но убрали-то его не из-за этого. А чтобы легче можно было свалить на кого-то собственные просчеты, если не воровство. Почему у команды с неплохим бюджетом в 55 млн евро (7-м в России, между прочим) долги по премиальным за ПРОШЛЫЙ СЕЗОН? Думаю, если бы в руководстве клуба эти деньги не распилили бы, Калитвинцев при всей своей враждебности к России, прекрасно оставался бы на своем посту в Москве еще многие годы.

      0
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      Рейтинг: +70

      hirurg99 > Вомбат 7 октября 2017, 20:33

      Наверное, Вы правы относительно "распила" бюджета. Если есть основания, нужно обратиться в прокуратуру. Я писал о другом! Как такого ублюдка, как Колитвинцева поставили главным тренером?

      0
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      Рейтинг: +70

      hirurg99 7 октября 2017, 19:20

      Всем привет! Я не болею за "Динамо".Но, замечательно, что убрали Калитвинцева! Поясню свою позицию. Этот персонаж уроженец г. Волгограда, и выходец Волгоградского "Ротора". Я его земляк. Напомню, тем, кто не в курсе: после "Ротора" он играл в Московском "Динамо" и "Локомотиве" Нижний Новгород. Затем, уехал в Киевское "Динамо", где приняв гражданство Украины, успешно играл за свой клуб и сборную Украины, а так-же после завершения карьеры футболиста, был тренером. За, то, что он сменил гражданство - Бог ему судья! Но, когда, после Майдана 2014 года, я услышал от него потоки грязи в адрес РОССИИ(можно найти в инете), а так-же, фактически, поддержку с его стороны убийств детей и стариков Донбасса он стал для меня обычным ублюдком! Как фаны "Динамо" могли допустить назначение Калитвинцева главным тренером? Руководители клуба, которые продовили это назначение -предатели РОДИНЫ! Мы РОССИЯНЕ! Нам решать, что будет у нас в стране! Но, таким гондам, как Калитвинцев, у нас нет места!!!!

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 7 октября 2017, 18:51

      ну и зря, что они думают от этого кардинально что-то измениться.

      0
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      Рейтинг: +1994

      Pourport 7 октября 2017, 18:06

      Матча на три взлетят и привет-пока!Надо чистильщик,желательно Кобелев,а чего терять то?Чип и Дейл спеши на помощь!)))

      -2
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      Рейтинг: +7557

      серега кашин 7 октября 2017, 17:53

      шило на мыло

      -1
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      Рейтинг: +22

      ARTEMKA74 7 октября 2017, 17:15

      Даешь Силкина!!))

      0
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      Рейтинг: +2524

      Чермындыр 7 октября 2017, 14:53

      WTF?

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      Рейтинг: +24378

      DOCTOR PENALTY 7 октября 2017, 14:05

      Удачи Дмитрий! Будем надеяться, что это не " второй раз в одну и ту же воду", а возвращение в родной дом.

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      Рейтинг: +1309

      Manilov 7 октября 2017, 14:00

      Помнится Хохлов возглавлял Кубань, и это была жуть во мраке. Похоже Динамо осознанно загоняют обратно в ФНЛ.
      Там чемпионом проще стать ;)

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