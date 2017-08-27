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  • Калитвинцев заявил, что у «Динамо» в матче с «Краснодаром» имела место истерика

Калитвинцев заявил, что у «Динамо» в матче с «Краснодаром» имела место истерика

27 августа 2017, 23:26
3

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев дал анализ матчу восьмого тура РФПЛ против «Краснодара» (0:2). По словам украинца, план бело-голубых на встречу не сработал.

– Мы играли против команды, которая любит и умеет доминировать на поле, с командой, которая делает в среднем по 625 передач за игру. Что нам можно было противопоставить? Организованная оборона и быстрый переход в атаку. Нам не хватило ни движения, ни скорости, хотя простор у нас был. Пропустили первый мяч, план на игру тогда у нас не поменялся, но сопернику стало легче против нас действовать. «Краснодар» очень хорошо контролирует мяч.

Второй гол – нарушение игровой дисциплины с нашей стороны. Был выход из обороны через короткую передачу в центр. А потом с нашей стороны была больше истерика. Мы больше контролировали мяч. То ли нам его отдали, то ли мы его сами взяли. План на игру не сработал. Не хватило мастерства.

Могли ли мы забить? Могли, но это просто подсластило бы наше поражение. Я не хотел бы делать анализ, но есть ощущение, что три очка за эти 8 туров мы не добрали. Но не стоит падать духом, у нас не было ни одной провальной игры, надеюсь, что и не будет.

– Ждать ли от «Динамо» приобретений в последние дни трансферного окна?

– Можем ждать, но я думаю, что навряд ли. Почему? По разным причинам, но я думаю, время для этого у нас есть.

Источник: Sportbox.ru
Россия. Премьер-лига Краснодар Динамо Калитвинцев Юрий
Комментарии (3)
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Бугимен
1503889968
Краснодар команда непредсказуемая,может вдуть и может проиграть.
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FanatSerj
1503906765
Никакущим было Динамо, команда уровня ФНЛ, но с амбициями ого-го. Пытаются играть в быстрый, короткий пас, но уровень игроков этого не позволяет из за чего постоянные обрезы. Оборона не организованная чуть менее чем полностью. Есть только желание у футболистов. И пока прокатывает тактика, так ужасно сыграем вначале, пропустим, соперник уже совсем расслабиться, а мы потом побежим отыгрываться и вдруг повезет на ничью.
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Pourport
1503917112
Гнать в шею такого мастера.Игры нет,а состав отличный.
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