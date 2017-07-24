Калитвинцев: «Надеюсь, к следующей игре Соу будет готов»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев после матча 2-го тура чемпионата России «Уралом» (0:1) оценил состояние полузащитника Самба Соу.

Напомним, что малийский футболист потерял сознание во время игры, столкнувшись с одноклубником Себастьяном Хольменом.

«Доктор сделал все, что знает. Переживали, что может быть что-то страшнее, но обошлось. Повреждение есть, даже было слышно сам удар. Но парень крепкий, думаю и надеюсь, что к следующей игре он будет здоров», – сказал Калитвинцев.