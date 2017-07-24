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    Калитвинцев: «Надеюсь, к следующей игре Соу будет готов»

    Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев после матча 2-го тура чемпионата России «Уралом» (0:1) оценил состояние полузащитника Самба Соу.

    Напомним, что малийский футболист потерял сознание во время игры, столкнувшись с одноклубником Себастьяном Хольменом.

    «Доктор сделал все, что знает. Переживали, что может быть что-то страшнее, но обошлось. Повреждение есть, даже было слышно сам удар. Но парень крепкий, думаю и надеюсь, что к следующей игре он будет здоров», – сказал Калитвинцев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    24.07.2017 01:28
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +5455

      Дядя Серёжа 24 июля 2017, 09:43

      У футболиста в голове нечего повредить. Кости целы - и ладно.

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