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Хохлов отказался оценивать работу Калитвинцева в «Динамо»

11 октября 2017, 07:16
3

Новый главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов признался, что назначение на эту должность застало его врасплох. Он отметил, что принимать команду по ходу сезона всегда непросто, но на этот раз вызов принял.

«Динамо» после 12 туров занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

– Потихоньку идет ознакомление, работаем уже несколько дней в двухразовом режиме.

– Какую цель вам поставили?

– Цель сейчас одна – покинуть зону вылета. Мы постараемся сделать для этого все. Приложим все силы. Пусть это и звучит банально. Команда переживает. Важно, чтобы ребята не загоняли себя в психологическую яму. Ситуацию можно исправить! Почти со всеми уже побеседовал лично, осталось еще с тремя.

– Для вас назначение стало неожиданным?

– Да. Оценивать работу прежнего тренера я не буду – это некорректно. Принимать команду по ходу сезона непросто. Хотелось бы больше времени на подготовку, пройти предсезонку. Но такова реальность. Вызов принят.

– Когда вам предложили принять команду? Готовились к этому морально? Ведь дело к отставке Калитвинцева шло.

– В пятницу вечером. А в субботу утром приступил к тренировкам. Конечно, мысли такие были, ведь команда не показывала должного результата. С Калитвинцевым мы хорошо пообщались. Сегодня он приехал на тренировку, вчера еще по телефону говорили. Он пожелал мне удачи. А я ему.

– В «Динамо» не раз случалось, что тренер оказывался крайним. Не боитесь оказаться в такой же роли?

– В случае неудач любой тренер оказывается крайним. Мы взвесили все риски.

– Вы уже были временно главным после отставки Силкина. Сейчас сложнее?

– Конечно, ведь тогда было ясно, что я лишь временная фигура, пока улаживали детали контракта с Петреску. А сейчас ответственность совсем другая.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Калитвинцев Юрий Хохлов Дмитрий
Комментарии (3)
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Tihov.e
1507712708
А ее так не видно херню какую-то пишут лишь бы написать.
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DOCTOR PENALTY
1507721449
Это по-мужски !
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Popularov
1507751078
Всё к этому шло и пришло к своему логическому ЗАВЕРШЕНИЮ. Калитвинцева ОТСТАВИЛИ от дел, а ему на смену призвали Хохлова. Динамо надо пройти через СПАД и наладить тренировочный процесс! Игроки бегают, стараются, но плохо поставленный тренировочный процесс, не даёт возможности Динамо спокойно вздохнуть. Ведь Динамо решало СИЮМИНУТНУЮ задачу выхода из ФНЛ, а что они будут делать в РФПЛ, никто толком НЕ ПОНИМАЛ! На словах преподносили ОДНО, а на деле, оказалось совсем ДРУГОЕ и НЕЛИЦЕПРИЯТНОЕ! Задачу выхода в РФПЛ решили, а задачу закрепления в РФПЛ, благополучно ПРОВАЛИЛИ. И тут для руководства Динамо встаёт извечный вопрос: - Кто виноват??? и, Что делать??? Самое главное НЕ ПАНИКОВАТЬ, потому что это делу уже НЕ ПОМОЖЕТ! Провал Динамо уже СОСТОЯЛСЯ! Надо качественно улучшать тренировочный процесс, но не за счёт физики, а за счёт постановки командной игры и взаимодействия! Надо свести ошибки к минимуму и выстраивать командную игру в атаке и в обороне! Калитвинцев, говорил, что он это знает, а если знал, то почему тогда не делал??? Почему не выстраивал??? Сама игра команды НЕ ВЫСТРОИТСЯ, её надо ВЫСТРАИВАТЬ и это дело всего тренерского штаба. Даже с тем составом, что есть в Динамо, можно смело решать задачи закрепления в РФПЛ. Надо плясать в Динамо от ОБОРОНЫ, а уж затем на контратаках ловить соперника. Тактика не мудрёная, но и она требует тренировки, постановки и взаимодействия. Плюс надо удлинить время тренировок, но не за счёт физики, а за счёт тактики. Каждый игрок должен знать свой манёвр и действовать согласованно, в зависимости от ситуации на поле. Что получается, игроки бегают, но все их старания разбиваются об несогласованность и всё понапрасну. Положительного результата нет, а есть поражения, которые возникают от плохой командной игры. Анжи, вон как две последние игры в чемпионате провёл против Спартака в Москве, и против Зенита в Каспийске, а чем Динамо ХУЖЕ??? Ничем! И Динамо может так играть и радовать болельщиков чудесным преображением. Ведь, не для того Динамо выходило в РФПЛ, чтобы опять и благополучно вернуться в ФНЛ? То-то и оно! Желаем Хохлову и его тренерскому штабу помочь Динамо преодолеть КРИЗИС и закрепиться в РФПЛ!
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