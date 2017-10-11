Хохлов отказался оценивать работу Калитвинцева в «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов признался, что назначение на эту должность застало его врасплох. Он отметил, что принимать команду по ходу сезона всегда непросто, но на этот раз вызов принял.

«Динамо» после 12 туров занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России.

– Потихоньку идет ознакомление, работаем уже несколько дней в двухразовом режиме.

– Какую цель вам поставили?

– Цель сейчас одна – покинуть зону вылета. Мы постараемся сделать для этого все. Приложим все силы. Пусть это и звучит банально. Команда переживает. Важно, чтобы ребята не загоняли себя в психологическую яму. Ситуацию можно исправить! Почти со всеми уже побеседовал лично, осталось еще с тремя.

– Для вас назначение стало неожиданным?

– Да. Оценивать работу прежнего тренера я не буду – это некорректно. Принимать команду по ходу сезона непросто. Хотелось бы больше времени на подготовку, пройти предсезонку. Но такова реальность. Вызов принят.

– Когда вам предложили принять команду? Готовились к этому морально? Ведь дело к отставке Калитвинцева шло.

– В пятницу вечером. А в субботу утром приступил к тренировкам. Конечно, мысли такие были, ведь команда не показывала должного результата. С Калитвинцевым мы хорошо пообщались. Сегодня он приехал на тренировку, вчера еще по телефону говорили. Он пожелал мне удачи. А я ему.

– В «Динамо» не раз случалось, что тренер оказывался крайним. Не боитесь оказаться в такой же роли?

– В случае неудач любой тренер оказывается крайним. Мы взвесили все риски.

– Вы уже были временно главным после отставки Силкина. Сейчас сложнее?

– Конечно, ведь тогда было ясно, что я лишь временная фигура, пока улаживали детали контракта с Петреску. А сейчас ответственность совсем другая.