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    Калитвинцев: «У меня нет претензий к «Динамо», кроме того, что не использовали моменты»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился мнением о поражении от «Арсенала» в матче 10-го тура РФПЛ.

    «Это самая настоящая игра, когда играют соседи по турнирной таблице, независимо от того, в какой части таблицы они находятся. Это игра за шесть очков, в которой футболисты не жалели ни себя, ни соперника. Очень боевитая игра, мы к такой и готовились. Пропустили мяч со стандарта. Были у нас моменты, но их не использовали.

    Без забитого мяча невозможно выиграть, а если ты до этого еще и проигрывал, то и вничью не сыграешь. У меня нет совершенно никаких претензий к ребятам, кроме того, что не использовали моменты.

    С чем связана низкая реализация? На тренировках забиваем, до этого забивали. Мы работаем и над обороной, и над атакой, и будем продолжать это делать.

    Пока не знаем, что с Панченко и Рыковым (покинули поле на 68-й и 42-й минутах соответственно – прим. «Бомбардира»). Ими занимается доктор», – сказал тренер в интервью каналу «Наш футбол».

    Напомним, бело-голубые проводят первый сезон после возвращения в высший дивизион России. После 10-ти туров столичный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2017 21:43
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol 15 сентября 2017, 22:43

      Недотренер. Поклонник тактики Лобановского - 10 в обороне, один в нападении. Туповат, однако. Божевич его полностью переиграл.

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      Рейтинг: +11475

      alex1951 15 сентября 2017, 22:29

      Прочитал заголовок и подумалось:
      А он с головой ващее дружит?
      Зачем тогда играть,если все окей ,но вот
      моменты ,да вот....больной человек....да

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 15 сентября 2017, 22:03

      не Динамо, а три рубля убытку, когда уже с аутсайдерами нормально играть начнете ?
      Хотя бы не проигрывать, мать его.

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