Калитвинцев: «У меня нет претензий к «Динамо», кроме того, что не использовали моменты»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев поделился мнением о поражении от «Арсенала» в матче 10-го тура РФПЛ.

«Это самая настоящая игра, когда играют соседи по турнирной таблице, независимо от того, в какой части таблицы они находятся. Это игра за шесть очков, в которой футболисты не жалели ни себя, ни соперника. Очень боевитая игра, мы к такой и готовились. Пропустили мяч со стандарта. Были у нас моменты, но их не использовали.

Без забитого мяча невозможно выиграть, а если ты до этого еще и проигрывал, то и вничью не сыграешь. У меня нет совершенно никаких претензий к ребятам, кроме того, что не использовали моменты.



С чем связана низкая реализация? На тренировках забиваем, до этого забивали. Мы работаем и над обороной, и над атакой, и будем продолжать это делать.



Пока не знаем, что с Панченко и Рыковым (покинули поле на 68-й и 42-й минутах соответственно – прим. «Бомбардира»). Ими занимается доктор», – сказал тренер в интервью каналу «Наш футбол».

Напомним, бело-голубые проводят первый сезон после возвращения в высший дивизион России. После 10-ти туров столичный клуб занимает 11-е место в турнирной таблице.