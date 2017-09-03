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    Калитвинцев: «Поражение от сборной России? «Динамо» провело хорошую тренировку с повышенной ответственностью»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал итог товарищеского матча, в котором московский клуб потерпел крупное поражение от сборной России (0:3).

    Ближайшая встреча бело-голубых запланирована на 9 сентября, где команда в рамках 9-го тура РФПЛ встретится с «Зенитом».

    «Мы провели хорошую тренировку с повышенной ответственностью. Это подготовка к возобновлению чемпионата – не только в тактическом, физическом плане – но и в психологическом. Психология имеет большую роль. Надо играть не против фамилий. Ребята заслужили шанс попасть в сборную, они мотивированы – но наши ребята такие же кандидаты. Надо играть в футбол, а не отбывать номер», – сказал Калитвинцев.

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    Источник: Чемпионат.ком

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    03.09.2017 20:05
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +3412

      APchelov 3 сентября 2017, 23:59

      Тренировка впустую

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