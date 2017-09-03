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    «Панченко, забей Луневу!». Сборная России сыграла самый бесполезный матч в истории


    3
    Голосов: 9
    03.09.2017 19:30
    Сборная против клуба, Панченко против своих, капитан Нойштедтер − кто вообще это придумал?

    Перед матчем все задавались вопросом − а кому вообще он нужен? Почему сборная играла именно с «Динамо»?

    Поначалу на игру пришло очень мало болельщиков. Одна из причин − провальная организация прохода.

    Когда стало понятно, что вывеска Россия − «Динамо» не привлекла людей на стадион, на футбол пускали уже бесплатно.

    Матч сборной против клуба − действительно странное явление.

    Кирилл Панченко выступает за «Динамо», но сегодня он сыграл против своих одноклубников. Фанаты бело-голубых были непреклонны − хотели, чтобы Панченко забил в свои.

    Нойштедтер с капитанской повязкой − теперь вы видели все.

    Наконец-то натурализованные игроки дают результат − правда, только в товарняке с «Динамо».

    Кстати, про Рауша: он уже выучил русский гимн. Или нет?)

    ***

    Украшение матча − крутой гол и вообще игра Антона Миранчука.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Твиттер
    Рейтинг: 3 Голосов: 9
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    Комментарии39
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      Рейтинг: +5444

      Приус 4 сентября 2017, 16:09

      Помню другой матч Динамо со сборной, но мира, когда провожали Льва Яшина. Он отстоял тайм и подарил перчатки молодому Пильгую.

      10
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    • ...
      Рейтинг: +4729

      СШГЭС 4 сентября 2017, 16:05

      Внукам буду рассказывать про этот матч.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7536

      Сибирь за Спартак 4 сентября 2017, 15:57

      Минут десять выдержал это. Надеюсь падение рейтинга отобьет желание проводить подобное.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8384

      Одинокий волк Маквейд 4 сентября 2017, 15:44

      Молодцы сборники, утерли нос скептикам, размотали такого сильного соперника.

      10
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +24996

      bset 4 сентября 2017, 14:50

      Лучше бы с тем же Китаем сыграли.

      2
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +5720

      Svoysvoemubrat > bset 4 сентября 2017, 15:49

      Вы забыли, какой шорох Динамо наделало в Англии?

      11
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +979

      TUMS 4 сентября 2017, 11:52

      Надо было с Араратом из Москвы сыграть. Эффект тот же был бы.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +131

      Spiridonovich 4 сентября 2017, 10:09

      Что Черчесов создал уже новую сборную? Достаточно ему двух сборных? Может сварганить третью? Одним словом кошмар. Понятно, что динамовцам заплатили и они с удовольствием побегали трусцой по зелёной лужайке. Может стоило набрать в спарринг партнёры ребят из детдома и им заплатить, обездоленным была бы польза. Надо признать, что Черчесов по своей убогости и никчемности недалёко ушёл от Слуцкого. Единственно, что его красит это костюмы и принимаемые позы. Если бы Мутко пользовался спортивными принципами и отвечал за футбол, он давно бы назначил тренером сборной настоящего специалиста, Бердыева.

      0
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      Рейтинг: +767

      Petrak86 4 сентября 2017, 09:21

      да ладно, норм, все играют отборочные, видимо, спарринг-партнера не нашли, а так - обычная тренировка по сути, не товарищеский, а больше тренировочный матч. Хотя, конечно. Караваева надо было посмотреть обязательно. Гданвое чтоб на пользу сборной пошло. Посмотрим, как сыграют против Аргентины, вот это будет уже реальная проверка уровня, надеюсь, Аргентина будет в полном боевом составе

      0
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      Рейтинг: +40

      бтр 4 сентября 2017, 08:06

      Только Бердыев может создать команды из таких игроков, но его не захотели, Туркмен знаете ли!

      1
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      Рейтинг: +378

      Правдоруб100 4 сентября 2017, 07:52

      Кто управляет футболом в России???!!! Что делает на тренерской скамейке БЕЗДАРЬ-Черчесов????!!!! ЧТО ВООБЩЕ ПРОИСХОДИТ????????????!!!!!!!!!!!!!

      1
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