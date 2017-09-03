«Панченко, забей Луневу!». Сборная России сыграла самый бесполезный матч в истории

Перед матчем все задавались вопросом − а кому вообще он нужен? Почему сборная играла именно с «Динамо»?
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— Kirillov Kirill (@MrKirillovK) September 3, 2017
Поначалу на игру пришло очень мало болельщиков. Одна из причин − провальная организация прохода.
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— _-=V.V.S=-_ (@VENIVIDIVlCI) September 3, 2017
Когда стало понятно, что вывеска Россия − «Динамо» не привлекла людей на стадион, на футбол пускали уже бесплатно.
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— Филипп Папенков (@PippoGranato) September 3, 2017
Матч сборной против клуба − действительно странное явление.
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— Gleb Chernyavskiy (@glebke) September 3, 2017
Кирилл Панченко выступает за «Динамо», но сегодня он сыграл против своих одноклубников. Фанаты бело-голубых были непреклонны − хотели, чтобы Панченко забил в свои.
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— Ваня Карпов (@OnooQ) September 3, 2017
Нойштедтер с капитанской повязкой − теперь вы видели все.
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— Константин Генич (@GenichK) September 3, 2017
Наконец-то натурализованные игроки дают результат − правда, только в товарняке с «Динамо».
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— Alexandr Dorski (@dorskiy) September 3, 2017
Кстати, про Рауша: он уже выучил русский гимн. Или нет?)
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Украшение матча − крутой гол и вообще игра Антона Миранчука.
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— ФК Локомотив (@fclokomotiv) September 3, 2017