«Панченко, забей Луневу!». Сборная России сыграла самый бесполезный матч в истории

Перед матчем все задавались вопросом − а кому вообще он нужен? Почему сборная играла именно с «Динамо»?
Поначалу на игру пришло очень мало болельщиков. Одна из причин − провальная организация прохода.
Когда стало понятно, что вывеска Россия − «Динамо» не привлекла людей на стадион, на футбол пускали уже бесплатно.
Матч сборной против клуба − действительно странное явление.
Кирилл Панченко выступает за «Динамо», но сегодня он сыграл против своих одноклубников. Фанаты бело-голубых были непреклонны − хотели, чтобы Панченко забил в свои.
Нойштедтер с капитанской повязкой − теперь вы видели все.
Наконец-то натурализованные игроки дают результат − правда, только в товарняке с «Динамо».
Кстати, про Рауша: он уже выучил русский гимн. Или нет?)
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Украшение матча − крутой гол и вообще игра Антона Миранчука.
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