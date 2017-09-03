«Панченко, забей Луневу!». Сборная России сыграла самый бесполезный матч в истории

Перед матчем все задавались вопросом − а кому вообще он нужен? Почему сборная играла именно с «Динамо»?

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Поначалу на игру пришло очень мало болельщиков. Одна из причин − провальная организация прохода.

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Когда стало понятно, что вывеска Россия − «Динамо» не привлекла людей на стадион, на футбол пускали уже бесплатно.

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Матч сборной против клуба − действительно странное явление.

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Кирилл Панченко выступает за «Динамо», но сегодня он сыграл против своих одноклубников. Фанаты бело-голубых были непреклонны − хотели, чтобы Панченко забил в свои.

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Нойштедтер с капитанской повязкой − теперь вы видели все.

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Наконец-то натурализованные игроки дают результат − правда, только в товарняке с «Динамо».

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Кстати, про Рауша: он уже выучил русский гимн. Или нет?)

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Украшение матча − крутой гол и вообще игра Антона Миранчука.

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