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  • «Панченко, забей Луневу!». Сборная России сыграла самый бесполезный матч в истории

«Панченко, забей Луневу!». Сборная России сыграла самый бесполезный матч в истории

Перед матчем все задавались вопросом − а кому вообще он нужен? Почему сборная играла именно с «Динамо»?

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Поначалу на игру пришло очень мало болельщиков. Одна из причин − провальная организация прохода.

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Когда стало понятно, что вывеска Россия − «Динамо» не привлекла людей на стадион, на футбол пускали уже бесплатно.

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Матч сборной против клуба − действительно странное явление.

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Кирилл Панченко выступает за «Динамо», но сегодня он сыграл против своих одноклубников. Фанаты бело-голубых были непреклонны − хотели, чтобы Панченко забил в свои.

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Нойштедтер с капитанской повязкой − теперь вы видели все.

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Наконец-то натурализованные игроки дают результат − правда, только в товарняке с «Динамо».

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Кстати, про Рауша: он уже выучил русский гимн. Или нет?)

***

Украшение матча − крутой гол и вообще игра Антона Миранчука.

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Товарищеские матчи Динамо Россия Панченко Кирилл Миранчук Антон
Комментарии (42)
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Rimidal-v
1504458625
Усатого в жопу❗ Какой он на₽ер тренер сборной ❓
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yarik1_78
1504461390
Му.ко сказал что это очень важный матч,значит так и есть!
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Nesterenko
1504464357
Даже в таком бесполезном матче Черчесов не выпустил Набиуллина и Караваева. Зачем тогда их вызывать? На лавочке посидеть?
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BellatrixBlack
1504470506
проще было устроить игру сборной (осн) против сборной (до 21 года) и заодно возможно кого то из молодняка посмотреть и в основной состав перевести, вай нот?
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TUMS
1504515123
Надо было с Араратом из Москвы сыграть. Эффект тот же был бы.
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bset
1504525836
Лучше бы с тем же Китаем сыграли.
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Одинокий волк Маквейд
1504529060
Молодцы сборники, утерли нос скептикам, размотали такого сильного соперника.
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Сибирь за Спартак
1504529836
Минут десять выдержал это. Надеюсь падение рейтинга отобьет желание проводить подобное.
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СШГЭС
1504530319
Внукам буду рассказывать про этот матч.
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Приус
1504530586
Помню другой матч Динамо со сборной, но мира, когда провожали Льва Яшина. Он отстоял тайм и подарил перчатки молодому Пильгую.
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