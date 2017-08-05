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    Калитвинцев: «Динамо» вспомнило, как агрессивно играло в ФНЛ, куда не хотелось возвращаться»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итоги победного матча четвертого тура РФПЛ с «Амкаром» (3:0). Специалист отметил, что после первого гола в исполнении нападающего Кирилла Панченко бело-голубым стало легче играть, так как появился оперативный простор, поскольку пермяки были вынуждены идти вперед.

    «Наконец-то вспомнили, что такое агрессия в атаке. Вспомнили, как агрессивно играли в ФНЛ, куда не хотелось возвращаться. Где-то уверенность у ребят потерялась: была просьба заставить уважать себя. Начало провели довольно-таки агрессивно, в перерыве расставили акцент на том, что «Амкар» хорошо обороняется, нужно прибавить в скорости и больше атаковать флангами. Все поменял забитый мяч. Нашему сопернику ничего не оставалось, кроме как идти к нашим воротам, появился оперативный простор. Получилось.

    Вандерсон не выходил в старте, потому что был не совсем готов. У нас группа нападающих, которые находятся в хорошем состоянии, и мы выбираем форварда по состоянию перед игрой и под соперника. Сегодня выбрали Вандерсона, и он сыграл достойно. Забил – молодец, но тот объем работы, движений, который он выполняет, очень силен.

    Самба Соу – лидер? Да, он делает большой объем работы, но без помощи партнеров ему было бы тяжело. Где-то ему помогают создавать помехи. Он много работает, но это относится не только к нему. Где я вижу Цаллагова? С Цаллаговым мы говорили. Очень позитивный парень. На вопрос, где он себя видит, он ответил: «Там, где вы видите меня. Я очень соскучился по футболу, по официальным играм. Вы думайте, а я готовлюсь», – сказал Калитвинцев.

    Источник: Чемпионат.ком

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    05.08.2017 20:09
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +70526

      insider_retro 5 августа 2017, 20:25

      Надо было поверить в свои возможности и переломить упорный Амкар.... Получилось...
      "Победи себя и выиграешь тысячи битв....." (Марк Аврелий)

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