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    Калитвинцев – о травме Соу: «Есть подозрение на мениск»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал поражение от «Локомотива» (0:3) в матче 12-го тура РФПЛ и травму полузащитника Самбы Соу.

    «Не знаем, что с Соу, но человек на ногу не может наступить. Есть подозрение на мениск. В перерыве нам ничего не оставалось – оголяли тылы, пошли большими силами вперед, могли еще пропустить, но и могли забить. В борьбе мы не успевали, но не могу сказать, что игроки убирали ноги или халатно играли, мы не справились с той быстротой «Локомотива», которая была», – сказал Калитвинцев.

    Московский клуб занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата. Напомним, бело-голубые проводят первый сезон в высшем дивизионе страны после годового выступления в ФНЛ.

    Источник: ТАСС

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    01.10.2017 23:19
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