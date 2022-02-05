Усик – о матче за команду Калитвинцева: «Сбылась мечта детства»

Украинский боксер Александр Усик поделился эмоциями от дебюта в профессиональном футболе. Он исполнил мечту.

«Эмоции вообще зашкаливают. Когда ребята только вышли на поле, пара контактов, когда кто-то кого-то толкнул, ты уже встаешь и: «Э, ты поаккуратней там». Все замечательно. Очень благодарен команде, что она меня довольно-таки тепло приняла.

Мы очень хорошо с ребятами подружились. Сначала было: «Как коллектив отреагирует?». Все слава богу, все отлично. Ребятам большое спасибо. Очень эмоционально. Очень мечтал сыграть за профессиональную команду, будучи еще парнем, который занимался футболом.

Так сложилось, что я пошел в великолепный вид спорта бокс. Ну а сейчас в 35 лет сбылась мечта детства – сыграл за профессиональную команду. «Полесье» – это сила», – сказал Усик.

«Полесье» тренирует Юрий Калитвинцев , ранее работавший в московском «Динамо».

, ранее работавший в московском «Динамо». Усик – чемпион мира в супертяжeлом весе по версиям WBA Super, WBO, IBF и IBO.

В профессиональном боксе он ни разу не проиграл.

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