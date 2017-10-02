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  • Калитвинцев – после дерби: «Болельщики имеют полное право уходить с трибун. Но пускай простят нас»

Калитвинцев – после дерби: «Болельщики имеют полное право уходить с трибун. Но пускай простят нас»

2 октября 2017, 01:12
9

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итог матчу с «Локомотивом» (0:3) в 12-м туре чемпионата России.

«Что могу сказать болельщикам? Могу только извиниться, и это не просто громкие слова. За полтора года, которые я здесь работаю, я впервые увидел, как болельщики ушли с трибун во время игры. Они имеют на это полное право.

У команды не было какого-то безразличия сегодня, но у нас болельщики профессионалы. Хочется сказать им одно: будьте с нами. Счет-счетом, но самое главное – чтобы не было безразличия. Ну, а индивидуальное мастерство игроков будем подтягивать. Будем делать все возможное, что в наших силах. Будет перерыв, будем готовится. Болельщики имеют на это право, но пускай простят нас», – сказал Калитвинцев.

Бело-голубые занимают 15-е место в турнирной таблице. Команда вернулась в Премьер-лигу после года выступлений в ФНЛ.

Источник: ФК «Динамо»
Россия. Премьер-лига Локомотив Динамо Калитвинцев Юрий
Комментарии (9)
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SPARTAK__MOSCOW
1506899353
ФНЛ уже соскучился за Динамо
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Жентус
1506906298
Это уже не то Динамо... Пародия на футбольный клуб, Яшин бы плакал, глядя на такое нечто. Мне точно стыдно за этот клуб. Клуб, который не стараться должен, а делать!!! И быть минимум в верхней части таблицы, а не замыкать ее...
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alex1951
1506907898
Калитвинцеву ответим так: Типа каламбурчика. Пришел Калитвинцев,ушли зрители.... Пришли зрители,когда ушел Калитвинцев.... ..................................................................................................................................................... ....давай ка ,дружочек,собирай ка чемоданчик!
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bashnat013
1506912013
фнл фнл фнл
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MaxiUs
1506914610
да нет наверно выберутся с фнл
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ARTEMKA74
1506920057
Бедолаги вы Динамики(((
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LokoGoGo
1506922156
будем готовится. браво, редактура
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FanatSerj
1506943212
грусть тоска печаль и такими темпами дорога в ФНЛ заказана. Вот Анжи вчера старалось, а "Динамо" до сих пор не понял, что вернулся в РПЛ.
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volfrik
1506962089
Не важно какой результат в матче, пришел поддержать команду, поддерживай до финального свистка, а то смеялись ведь все над мясниками, сами не лучше оказывается
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