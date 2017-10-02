Калитвинцев – после дерби: «Болельщики имеют полное право уходить с трибун. Но пускай простят нас»

Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итог матчу с «Локомотивом» (0:3) в 12-м туре чемпионата России.

«Что могу сказать болельщикам? Могу только извиниться, и это не просто громкие слова. За полтора года, которые я здесь работаю, я впервые увидел, как болельщики ушли с трибун во время игры. Они имеют на это полное право.

У команды не было какого-то безразличия сегодня, но у нас болельщики профессионалы. Хочется сказать им одно: будьте с нами. Счет-счетом, но самое главное – чтобы не было безразличия. Ну, а индивидуальное мастерство игроков будем подтягивать. Будем делать все возможное, что в наших силах. Будет перерыв, будем готовится. Болельщики имеют на это право, но пускай простят нас», – сказал Калитвинцев.

Бело-голубые занимают 15-е место в турнирной таблице. Команда вернулась в Премьер-лигу после года выступлений в ФНЛ.