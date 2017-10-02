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    Калитвинцев – после дерби: «Болельщики имеют полное право уходить с трибун. Но пускай простят нас»

    Главный тренер «Динамо» Юрий Калитвинцев подвел итог матчу с «Локомотивом» (0:3) в 12-м туре чемпионата России.

    «Что могу сказать болельщикам? Могу только извиниться, и это не просто громкие слова. За полтора года, которые я здесь работаю, я впервые увидел, как болельщики ушли с трибун во время игры. Они имеют на это полное право.

    У команды не было какого-то безразличия сегодня, но у нас болельщики профессионалы. Хочется сказать им одно: будьте с нами. Счет-счетом, но самое главное – чтобы не было безразличия. Ну, а индивидуальное мастерство игроков будем подтягивать. Будем делать все возможное, что в наших силах. Будет перерыв, будем готовится. Болельщики имеют на это право, но пускай простят нас», – сказал Калитвинцев.

    Бело-голубые занимают 15-е место в турнирной таблице. Команда вернулась в Премьер-лигу после года выступлений в ФНЛ.

    Источник: ФК «Динамо»

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    02.10.2017 01:12
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    Комментарии9
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      Рейтинг: +1713

      volfrik 2 октября 2017, 19:34

      Не важно какой результат в матче, пришел поддержать команду, поддерживай до финального свистка, а то смеялись ведь все над мясниками, сами не лучше оказывается

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7933

      FanatSerj 2 октября 2017, 14:20

      грусть тоска печаль и такими темпами дорога в ФНЛ заказана.
      Вот Анжи вчера старалось, а "Динамо" до сих пор не понял, что вернулся в РПЛ.

      0
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      Рейтинг: +551

      LokoGoGo 2 октября 2017, 08:29

      будем готовится. браво, редактура

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +22

      ARTEMKA74 2 октября 2017, 07:54

      Бедолаги вы Динамики(((

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1025

      MaxiUs 2 октября 2017, 06:23

      да нет наверно выберутся с фнл

      0
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      Рейтинг: +76

      bashnat013 2 октября 2017, 05:40

      фнл фнл фнл

      -2
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      Рейтинг: +11531

      alex1951 2 октября 2017, 04:31

      Калитвинцеву ответим так:
      Типа каламбурчика.
      Пришел Калитвинцев,ушли зрители....
      Пришли зрители,когда ушел Калитвинцев....
      .....................................................................................................................................................
      ....давай ка ,дружочек,собирай ка чемоданчик!

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +550

      Жентус 2 октября 2017, 04:04

      Это уже не то Динамо... Пародия на футбольный клуб, Яшин бы плакал, глядя на такое нечто. Мне точно стыдно за этот клуб. Клуб, который не стараться должен, а делать!!! И быть минимум в верхней части таблицы, а не замыкать ее...

      3
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    • ...
      Рейтинг: +163

      SPARTAK__MOSCOW 2 октября 2017, 02:09

      ФНЛ уже соскучился за Динамо

      1
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