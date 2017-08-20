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    Калитвинцев недоволен ничьей с «Уфой»

    Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев прокомментировал результат матча седьмого тура РФПЛ против «Уфы» (1:1). В частности, украинец отметил, что одним очком не доволен.

    – Готовились и знали, как будет играть соперник. Выстроенный план на игру работал хоть и не на сто процентов, но ребята старались его выполнять. Дали фору, пропустив мяч в раздевалку от команды, которая очень организованно играет в обороне.

    Во втором тайме стали играть агрессивнее. Рисковали, но не могли забить. Были моменты и у «Уфы». Риск был оправдан. Не забивая тяжело выигрывать. Поблагодарил ребят за самоотдачу, усилия и желание, которые ребята показали на поле. Что касается результата, то, не обижая соперника, удовлетворения от ничьей нет.

    – Почему Павла Погребняка не было на лавке?

    – Чтобы не было большой разбросанности, мы решили помещать на замену по два исполнителя на каждую позицию. Должна быть полная концентрация. В Краснодаре Павел может сыграть или остаться в запасе. Сегодня выбрали не его, но он в обойме и у него еще будет время, чтобы проявить себя силовым путем и выйти на навал.

    – Как прокомментируете эпизод в концовке с неназначенным пенальти в ворота «Уфы»?

    – Не видел момента, но мне сказали, что нарушение было.

    – Как Вам дебют Ибрагима Цаллагова?

    – Сыграл хорошо, но мы знаем, что может лучше. Он пропустил много официальных игр, которых ничего не заменит. Он в хорошем состоянии, в команде он работал в общей группе. Делаем скидку на то, что не хватило игровой практики.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    20.08.2017 21:42
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