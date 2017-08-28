Калитвинцев: «Динамо» против сборной России будет играть на результат»

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев рассказал о стратегии своей команды на предстоящий товарищеский матч со сборной России. Встреча, напомним, состоится 3 сентября в Химках.

«Мы не разговаривали со Станиславом Саламовичем Черчесовым. Не думаю, что будет разговор о том, как игра будет приходить. Наверное, игра будет все-таки товарищеская, а не контрольная. Хотя результат будет интересен обеим командами. По крайней мере, мы точно будем играть на результат», – заверил Калитвинцев в эфире телеканала «Наш футбол».

«Динамо» после семи туров занимает 11 место в РФПЛ.