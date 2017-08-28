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  • Калитвинцев: «Динамо» против сборной России будет играть на результат»

Калитвинцев: «Динамо» против сборной России будет играть на результат»

28 августа 2017, 00:54
3

Главный тренер московского «Динамо» Юрий Калитвинцев рассказал о стратегии своей команды на предстоящий товарищеский матч со сборной России. Встреча, напомним, состоится 3 сентября в Химках.

«Мы не разговаривали со Станиславом Саламовичем Черчесовым. Не думаю, что будет разговор о том, как игра будет приходить. Наверное, игра будет все-таки товарищеская, а не контрольная. Хотя результат будет интересен обеим командами. По крайней мере, мы точно будем играть на результат», – заверил Калитвинцев в эфире телеканала «Наш футбол».

«Динамо» после семи туров занимает 11 место в РФПЛ.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Россия Динамо Калитвинцев Юрий
Комментарии (3)
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alex1951
1503893667
Как поклонник Динамо,естественно буду желать им удачи.. и если игра закончится ничьей или победой динамовцев , буду несказанно рад, и может тогда менеджер Черчес призадумается,а свое ли я место занимаю.. ................................................................... Понимаю,понимаю......он в поиске,состав наигрываю..... но по сути Черчес мечется! А шо делать, меньше года до Чемпа,кошмар!
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ДСА
1503897805
Только для Динамо эта игра и интересна
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