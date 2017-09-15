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    Божович: «Победили «Динамо» за счет борьбы. «Арсеналу» чуть-чуть сопутствовала удача»

    Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подвел итог победе над «Динамо» (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России.

    «Победили за счет борьбы, ну и чуть-чуть сопутствовала удача, поскольку у «Динамо» было два хороших момента. Не знаю, что бы было, если бы они забили. Но нам повезло. Главным было набрать три очка, поскольку мы находились в непростой ситуации. Дальше будет возможность поработать в лучшем настроении.

    Когда дебютирует Кангва? Когда будет возможность. Он приехал месяц назад и физически сейчас не в лучшем состоянии. Но это качественный игрок, и он нам поможет.

    Станет ли этот костюм приносящим удачу? Я не верю в это. Я верю в то, что надо работать. Тот, кто работает, тому везет», – сказал специалист в интервью каналу «Наш футбол».

    Тульский клуб временно поднялся на 9-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.

    Источник: Бомбардир.ру

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    15.09.2017 21:39
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +78

      ARSENAL TULA 17 сентября 2017, 20:37

      Очень важная победа АРСЕНАЛА

      0
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      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 16 сентября 2017, 00:24

      Божович может !

      0
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      Рейтинг: +17755

      paracetamol 15 сентября 2017, 22:44

      Молодец Граф. Сделает играющую команду, как в Перми. Народ на зрелище валом валит.

      0
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      Рейтинг: +91

      MAGOMED2000 15 сентября 2017, 21:41

      как ваши ставки ребят?)

      0
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