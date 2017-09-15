Божович: «Победили «Динамо» за счет борьбы. «Арсеналу» чуть-чуть сопутствовала удача»

Главный тренер «Арсенала» Миодраг Божович подвел итог победе над «Динамо» (1:0) в матче 10-го тура чемпионата России.

«Победили за счет борьбы, ну и чуть-чуть сопутствовала удача, поскольку у «Динамо» было два хороших момента. Не знаю, что бы было, если бы они забили. Но нам повезло. Главным было набрать три очка, поскольку мы находились в непростой ситуации. Дальше будет возможность поработать в лучшем настроении.

Когда дебютирует Кангва? Когда будет возможность. Он приехал месяц назад и физически сейчас не в лучшем состоянии. Но это качественный игрок, и он нам поможет.

Станет ли этот костюм приносящим удачу? Я не верю в это. Я верю в то, что надо работать. Тот, кто работает, тому везет», – сказал специалист в интервью каналу «Наш футбол».

Тульский клуб временно поднялся на 9-ю строчку в турнирной таблице РФПЛ.