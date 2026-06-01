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  • Чемпионат мира 2026 в США, Мексике и Канаде: участники, стадионы, формат, фавориты, маскоты, билеты и где смотреть

Чемпионат мира 2026 в США, Мексике и Канаде: участники, стадионы, формат, фавориты, маскоты, билеты и где смотреть

Чемпионат мира 2026 станет первым турниром, где сыграют сразу 48 сборных. Это не просто расширение списка участников – это полная перестройка привычной логики мундиаля, от группового этапа до плей-офф.

Кубок ЧМ 2026

Главное изменение – не только в количестве команд, но и в том, как теперь устроен путь к титулу. Турнир стал длиннее, сложнее и менее предсказуемым, чем любой предыдущий чемпионат мира.

Где пройдет чемпионат

Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые в истории пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Такой формат делает турнир уникальным: вместо одной принимающей стороны чемпионат распределен между тремя футбольными регионами с разной инфраструктурой и логистикой.

Стадион ЧМ2026

Матчи будут разбиты по географическим зонам, что фактически превращает турнир в несколько параллельных «подчемпионатов», объединенных общей сеткой и финальной стадией. Основная нагрузка придется на США, тогда как Канада и Мексика получат часть матчей группового этапа и отдельные ключевые игры.

Мексика уже принимала чемпионаты мира дважды – в 1970 и 1986 годах. США проводили турнир в 1994-м. Для Канады же это первый опыт такого уровня, что автоматически делает еe частью нового исторического сценария.

Распределение выглядит так:

  • США – основная часть матчей;
  • Мексика – южный кластер турнира;
  • Канада – ограниченное количество игр группового этапа.

Gillette Stadium

Стадионы и арены

США примут наибольшее количество матчей – именно там сосредоточена основная инфраструктура турнира. В список арен вошли крупные стадионы NFL, уже адаптированные под массовые спортивные события и международные турниры.

Среди ключевых арен:

  • MetLife Stadium (Нью-Йорк)
  • AT&T Stadium (Даллас)
  • SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
  • Hard Rock Stadium (Майами)
  • Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
  • NRG Stadium (Хьюстон)
  • Lumen Field (Сиэтл)
  • Levi’s Stadium (Сан-Франциско)
  • Gillette Stadium (Бостон)
  • Lincoln Financial Field (Филадельфия)
  • Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)

Большинство этих арен рассчитаны на 60–80 тысяч зрителей и уже используются в американском футболе, что делает их удобными для плотного календаря ЧМ.

В Мексике матчи примут:

  • Estadio Azteca (Мехико)
  • Estadio Akron (Гвадалахара)
  • Estadio BBVA (Монтеррей)

Отдельно стоит выделить Estadio Azteca – одну из самых исторических арен мирового футбола, которая вновь станет площадкой чемпионата мира.

Канада представлена двумя стадионами:

  • BMO Field (Торонто)
  • BC Place (Ванкувер)

Для страны это первый опыт проведения матчей такого уровня, пусть и в ограниченном формате.

Большинство арен – это стадионы NFL. Почти все они огромные, на 60–80 тысяч зрителей, с закрытой крышей или раздвижной конструкцией.

Футбольная специфика там не главная – эти стадионы изначально строились под американский футбол. Зато по инфраструктуре они на очень высоком уровне.

Из-за этого ЧМ-2026 будет выглядеть немного необычно: матчи пройдут не на классических футбольных аренах, а на крупных мультиспортивных стадионах.

Формат турнира

Главное изменение турнира – расширение до 48 сборных, крупнейший формат в истории чемпионатов мира.

Команды разделены на 12 групп по 4 участника. В плей-офф выходят две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд с третьих мест. В итоге стадия 1/16 финала включает 32 участника.

При равенстве очков в группе места распределяются по следующим критериям:

  • разница забитых и пропущенных мячей;
  • количество забитых голов;
  • число побед;
  • результаты личных встреч;
  • показатели fair play;
  • рейтинг квалификации (при необходимости).

Плей-офф проходит по системе single elimination – поражение означает вылет. Исключение – матч за третье место.

Состав участников уже сформирован: три сборные-хозяйки получили автоматические путeвки, 39 команд прошли через отбор, ещe шесть мест были разыграны в стыковых матчах.

После расширения изменился и групповой этап: 12 групп по 4 команды, каждая сборная проводит по три матча.

В плей-офф выходят не только первые и вторые места, но и часть лучших третьих команд, что увеличивает число сценариев и снижает цену одной ошибки на групповом этапе.

Стадия плей-офф начинается с 1/16 финала и состоит из матчей на вылет без ответных игр.

Полуфиналы сохраняют формат с матчем за третье место для проигравших команд. Финал и игра за бронзу пройдут в июле 2026 года и завершат турнир.

Расписание матчей

Турнир продлится почти на шесть недель, что связано с увеличением числа участников до 48 сборных.

Основные этапы:

  • групповой этап – 11–27 июня;
  • старт плей-офф – с 28 июня;
  • финал – 19 июля.

Приводим полное расписание матчей турнира, а также указываем время начала матчей (по мск).

В квартете A встретятся Мексика, Южная Корея, Чехия и ЮАР:

  • 11 июня, 22:00 – Мексика – ЮАР (Мехико, Мексика);
  • 12 июня, 05:00 – Южная Корея – Чехия (Сапопан, Мексика);
  • 18 июня, 19:00 – Чехия – ЮАР (Атланта, США);
  • 19 июня, 04:00 – Мексика – Южная Корея (Сапопан, Мексика);
  • 25 июня, 04:00 – Мексика – Чехия (Мехико, Мексика);
  • 25 июня, 04:00 – ЮАР – Южная Корея (Гуадалупе, Мексика).

В группе B представлены Канада, Босния и Герцеговина, Катар и Швейцария:

  • 12 июня, 22:00 – Канада – Босния и Герцеговина (Торонто, Канада);
  • 13 июня, 22:00 – Катар – Швейцария (Санта-Клара, США);
  • 19 июня, 01:00 – Канада – Катар (Ванкувер, Канада);
  • 24 июня, 22:00 – Канада – Швейцария (Ванкувер, Канада);
  • 24 июня, 22:00 – Босния и Герцеговина – Катар (Сиэтл, США).

В квартете C сыграют сборные Бразилии, Марокко, Гаити и Шотландии:

  • 14 июня, 01:00 – Бразилия – Марокко (Нью-Джерси, США);
  • 14 июня, 04:00 – Гаити – Шотландия (Фоксборо, США);
  • 20 июня, 01:00 – Шотландия – Марокко (Фоксборо, США);
  • 20 июня, 04:00 – Бразилия – Гаити (Филадельфия, США);
  • 25 июня, 01:00 – Марокко – Гаити (Атланта, США);
  • 25 июня, 01:00 – Шотландия – Бразилия (Майами, США).

В квартете D представлены США, Парагвай, Австралия и Турция:

  • 13 июня, 04:00 – США – Парагвай (Лос-Анджелес, США);
  • 14 июня, 07:00 – Австралия – Турция (Ванкувер, Канада);
  • 19 июня, 22:00 – США – Австралия (Сиэтл, США);
  • 20 июня, 07:00 – Турция – Парагвай (Санта-Клара, США);
  • 26 июня, 05:00 – США – Турция (Лос-Анджелес, США);
  • 26 июня, 05:00 – Парагвай – Австралия (Санта-Клара, США).

В квартете E выступят Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар и Эквадор:

  • 14 июня, 20:00 – Германия – Кюрасао (Хьюстон, США);
  • 15 июня, 02:00 – Кот-д’Ивуар – Эквадор (Филадельфия, США);
  • 20 июня, 23:00 – Германия – Кот-д’Ивуар (Торонто, Канада);
  • 21 июня, 03:00 – Эквадор – Кюрасао (Канзас-Сити, США);
  • 23 июня, 23:00 – Эквадор – Германия (Нью-Джерси, США);
  • 23 июня, 23:00 – Кюрасао – Кот-д’Ивуар (Филадельфия, США).

В группе F сыграют Нидерланды, Япония, Швеция и Тунис:

  • 14 июня, 23:00 – Нидерланды – Япония (Арлингтон, США);
  • 15 июня, 05:00 – Швеция – Тунис (Гуадалупе, Мексика);
  • 20 июня, 20:00 – Нидерланды – Швеция (Хьюстон, США);
  • 21 июня, 07:00 – Тунис – Япония (Гуадалупе, Мексика);
  • 26 июня, 02:00 – Тунис – Нидерланды (Канзас-Сити, США);
  • 26 июня, 02:00 – Япония – Швеция (Арлингтон, США).

В квартете G встретятся Бельгия, Египет, Иран и Новая Зеландия:

  • 15 июня, 22:00 – Бельгия – Египет (Сиэтл, США);
  • 16 июня, 04:00 – Иран – Новая Зеландия (Лос-Анджелес, США);
  • 21 июня, 22:00 – Бельгия – Иран (Лос-Анджелес, США);
  • 22 июня, 04:00 – Новая Зеландия – Египет (Ванкувер, Канада);
  • 27 июня, 06:00 – Новая Зеландия – Бельгия (Ванкувер, Канада);
  • 27 июня, 06:00 – Египет – Иран (Сиэтл, США).

В квартете H сыграют сборные Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай:

  • 15 июня, 19:00 – Испания – Кабо-Верде (Атланта, США);
  • 16 июня, 01:00 – Саудовская Аравия – Уругвай (Майами, США);
  • 21 июня, 19:00 – Испания – Саудовская Аравия (Атланта, США);
  • 22 июня, 01:00 – Уругвай – Кабо-Верде (Майами, США);
  • 27 июня, 03:00 – Уругвай – Испания (Сапопан, Мексика);
  • 27 июня, 03:00 – Кабо-Верде – Саудовская Аравия (Хьюстон, США).

В квартете I сыграют сборные Франции, Сенегала, Ирака и Норвегии:

  • 16 июня, 22:00 – Франция – Сенегал (Нью-Джерси, США);
  • 17 июня, 01:00 – Ирак – Норвегия (Фоксборо, США);
  • 23 июня, 00:00 – Франция – Ирак (Филадельфия, США);
  • 23 июня, 03:00 – Норвегия – Сенегал (Торонто, Канада);
  • 26 июня, 22:00 – Норвегия – Франция (Фоксборо, США);
  • 26 июня, 22:00 – Сенегал – Ирак (Торонто, Канада).

В квартете J сыграют сборные Аргентина, Алжир, Австрия и Иордания:

  • 17 июня, 04:00 – Аргентина – Алжир (Канзас-Сити, США);
  • 17 июня, 07:00 – Австрия – Иордания (Санта-Клара, США);
  • 20 июня, 20:00 – Аргентина – Австрия (Арлингтон, США);
  • 23 июня, 06:00 – Иордания – Алжир (Санта-Клара, США);
  • 28 июня, 05:00 – Алжир – Австрия (Канзас-Сити, США);
  • 28 июня, 05:00 – Иордания – Аргентина (Арлингтон, США).

В квартете K сыграют сборные Португалия, ДР Конго, Узбекистан и Колумбия:

  • 17 июня, 20:00 – Португалия – ДР Конго (Хьюстон, США);
  • 18 июня, 05:00 – Узбекистан – Колумбия (Мехико, Мексика);
  • 23 июня, 20:00 – Португалия – Узбекистан (Хьюстон, США);
  • 24 июня, 05:00 – Колумбия – ДР Конго (Сапопан, Мексика);
  • 28 июня, 02:30 – Колумбия – Португалия (Майами, США);
  • 28 июня, 02:30 – ДР Конго – Узбекистан (Атланта, США).

В квартете L сыграют сборные Англия, Хорватия, Гана и Панама:

  • 17 июня, 23:00 – Англия – Хорватия (Арлингтон, США);
  • 18 июня, 02:00 – Гана – Панама (Торонто, Канада);
  • 23 июня, 23:00 – Англия – Гана (Фоксборо, США);
  • 24 июня, 02:00 – Панама – Хорватия (Фоксборо, США);
  • 28 июня, 00:00 – Панама – Англия (Нью-Джерси, США);
  • 28 июня, 00:00 – Хорватия – Гана (Филадельфия, США).

Плей-офф

1/16 финала

28 июня – 3 июля – матчи между 1–3 местами групп (16 матчей).

1/8 финала

4–7 июля – победители 1/16 финала (8 матчей).

Четвертьфинал

9–12 июля – 4 матча

Полуфинал

14–15 июля – 2 матча

Матч за 3 место

18 июля

Финал

19 июля

Сборные-участницы ЧМ

На турнире выступят 48 сборных, которые будут разделены на 12 групп по 4 команды. Каждая сборная проведет по три матча на групповом этапе. Выше мы представили расписание матчей и команды-участницы.

Коротко расскажем о том, кого букмекеры считают фаворитами турнира.

По состоянию на июнь 2026 года расстановка сил перед чемпионатом мира выглядит достаточно стабильной, но с важным уточнением: явного единственного фаворита нет, а сразу несколько сборных входят в узкий круг претендентов на титул.

Главным фаворитом турнира по версии большинства букмекерских линий и аналитических моделей считается сборная Испании. Еe успех оценивается коэффициентами в районе 5.5–6.0, а по вероятностным моделям она держится в диапазоне примерно 16–17% шансов на победу. Команда стабильно проводит последние турниры и рассматривается как наиболее сбалансированная по составу и структуре игры.

Сборная Испании

Следом идeт группа ближайших преследователей, где разница минимальна. Франция и Англия оцениваются практически на одном уровне – коэффициенты около 6.5–7.0. При этом аналитические модели отдают небольшое преимущество Франции за счeт глубины состава и стабильности на крупных турнирах, где команда регулярно доходила до решающих стадий.

Криштиану Роналду

Далее располагаются сборные второго эшелона фаворитов – Аргентина, Бразилия и Португалия. Их котировки чаще всего находятся в диапазоне 7.5–9.0. Аргентина остаeтся действующим чемпионом мира и сохраняет высокий статус, несмотря на постепенную смену поколений. Бразилия традиционно входит в число претендентов, но еe оценка более вариативна из-за нестабильных результатов в цикле подготовки. Португалия же воспринимается как команда с одним из самых сильных составов в истории, но с вопросами по реализации потенциала в плей-офф.

Отдельно в топ-10 также стабильно входят Германия, Нидерланды и Бельгия. Их шансы оцениваются заметно ниже – коэффициенты в диапазоне 12–20, что отражает переходный этап у части поколений и отсутствие стабильного доминирования на последних крупных турнирах.

Почему сборная России не играет на ЧМ-2026?

Сборная России не участвует в отборе к чемпионату мира 2026 года и остается вне турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Тогда команду отстранили сначала от стыковых матчей отбора к ЧМ-2022, а затем и от нового квалификационного цикла.

Фактически это означает, что Россия отсутствует во всех официальных соревнованиях, которые формируют участников чемпионата мира и Европы. В квалификационных группах ее место не перераспределялось – соперники получили обновленное расписание без участия российской сборной.

Сборная России

Несмотря на периодические обсуждения в СМИ и появляющиеся слухи о возможных изменениях статуса, официальной позиции ФИФА и УЕФА по состоянию на подготовку ЧМ-2026 не менялось. Сборная России в систему отбора не возвращена.

Матч-открытие ЧМ 2026

Стартовый матч турнира состоится 11 июня в Мехико на стадионе Estadio Azteca.

Именно он примет первую игру чемпионата мира, что символично: Мексика становится страной, которая открывает новый, самый масштабный формат турнира.

Мексиканцы сыграют с ЮАР, встреча начнется в 23:00 по московскому времени.

Для ЮАР это будет первый чемпионат мира после долгого перерыва, а для Мексики – возможность снова открыть турнир на легендарной арене.

Где пройдет финал ЧМ-2026?

Решающий матч турнира состоится 19 июля в США, на стадионе MetLife Stadium в Нью-Йорке.

Финальный матч чемпионата мира состоится 19 июля 2026 года в США. Поединок начнется в 22:00 по мск.

Арена была открыта в 2010 году и считается одной из самых дорогих спортивных площадок в мире – стоимость строительства оценивается примерно в 1,6 млрд долларов.

Что известно об официальном мяче ЧМ-2026

Официальный мяч чемпионата мира 2026 получил название Trionda и был представлен Adidas в 2025 году. Название переводится как «три волны» и напрямую отсылает к трем странам-хозяйкам турнира – США, Канаде и Мексике. В самой идее заложен простой смысл: объединение разных футбольных культур в одном турнире.

Внешний вид и конструкция мяча получили заметные изменения по сравнению с предыдущими версиями. Дизайн выполнен в цветах стран-организаторов – красном, зеленом и синем, а на поверхности размещены символические элементы, связанные с США, Канадой и Мексикой.

Мяч ЧМ 2026

Технологически мяч стал более “чистым” по форме: количество панелей уменьшили, чтобы улучшить стабильность полета и предсказуемость поведения в воздухе. Поверхность сделали рельефной – это должно помочь игрокам лучше контролировать мяч в быстрых эпизодах и при сложных погодных условиях.

Внутри Trionda используется система Connected Ball – это встроенный датчик движения, который в реальном времени фиксирует контакт с мячом и его траекторию.

Эти данные передаются в систему VAR и помогают судьям быстрее разбирать спорные эпизоды, включая потенциальные офсайды и касания в ключевых моментах. По сути, мяч становится частью судейской системы, а не просто игровым снарядом.

С момента первого чемпионата мира в 1930 году использовалось более двух десятков официальных мячей, и каждый из них отражал уровень технологий своего времени. С 1970 года партнером турнира стала Adidas, и с тех пор каждая новая модель стала не просто спортивным инвентарем, а отдельным символом эпохи.

Маскоты ЧМ-2026

Маскотов турнира представили в 2025 году. Организаторы решили сделать сразу трeх персонажей – по одному на каждую страну-хозяйку.

Они выглядят так:

  • США – орлан Клатч;
  • Канада – лось Мэйпл;
  • Мексика – ягуар Зайю.

Маскоты ЧМ 2026

Каждый персонаж отражает не только символику страны, но и отдельную идею: лидерство, командность и креативность.

Маскоты ЧМ-2026 – это не просто символика, а полноценная часть маркетинга и медиа-экосистемы турнира.

Их используют:

  • в рекламных кампаниях ФИФА;
  • в фан-зонах и церемониях;
  • в официальном мерче;
  • в цифровых проектах и соцсетях.

Отдельный акцент сделан на digital-среду – маскоты уже интегрируются в анимации, AR-проекты и интерактивные форматы.

Призовые ЧМ-2026: сколько заработают участники

ФИФА утвердила один из самых крупных призовых фондов в истории турнира – общий объем выплат составит 727 млн долларов, из которых основная часть пойдет сборным.

Структура выплат выглядит так:

  • победитель турнира получает около 50 млн долларов;
  • финалист – 33 млн;
  • полуфиналисты – от 27 до 29 млн;
  • четвертьфиналисты – около 19 млн;
  • выход в 1/8 финала – 15 млн;
  • участие в 1/16 финала – 11 млн;
  • участие в группе – 9 млн.

Дополнительно каждая сборная получает около 1,5 млн долларов на подготовку, так что даже команды без выхода из группы не остаются без значимых выплат.

Билеты на ЧМ-2026: как устроена система продаж

Билеты на чемпионат мира 2026 года продаются через официальный сайт ФИФА. Это единственный легальный способ покупки – все заявки проходят через систему регистрации и последующих этапов продаж.

Сначала болельщики регистрируются на платформе ФИФА и подают заявку на интересующие матчи. Дальше включается система распределения: часть билетов разыгрывается через случайный отбор, часть уходит в порядке очереди.

Продажи стартовали в сентябре 2025 года. Первый этап прошел в формате лотереи, и такая модель используется и дальше – спрос на турнир традиционно выше предложения.

Отдельный момент – динамическое ценообразование. Стоимость билетов не фиксирована и может меняться в зависимости от спроса, стадии турнира и категории мест. Чем ближе матч к финальным стадиям, тем выше цена.

На групповом этапе билеты стартуют примерно от $60 и могут доходить до $560. Но на практике верхняя планка не является окончательной – при высоком спросе цены растут.

Самые дорогие билеты на финал уже сейчас доходят до $140–150 тысяч в отдельных категориях, тогда как стартовые цены были в десятки раз ниже. При этом дешевые билеты на решающий матч начинаются примерно от $9–10 тысяч.

ФИФА при этом не раскрывает точное распределение билетов по категориям, поэтому реальная доступность мест зависит не только от цены, но и от удачи при отборе заявок.

Где смотреть ЧМ-2026 в России

В России трансляции чемпионата мира 2026 года покажут каналы холдинга «Матч ТВ», который получил эксклюзивные права на показ турнира.

Чемпионат мира
Комментарии (28)
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Kороче
1780297113
Для чего написали абзац под названием -Почему сборная России не играет на ЧМ-2026?...Есть те кто не знает ?
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Антрацитовый волхв
1780298201
Бразилия и Англия не фавориты. Бразилия уже не та, что была раньше. Англия 60 лет ничего не выигрывает, хотя, в последнее время, ей везёт с жеребьёвками. Португалия, не думаю, что выиграет, но её нельзя недооценивать.
Ответить
Император 1
1780298646
Жалко, что из-за места проведения время не очень удобное
Ответить
Пингвины Антарктиды/Форпо
1780301470
Комментарий скрыт модератором
Ответить
aldo conte
1780301932
Все дружненько болеем за Узбекистан! Поскольку "там на четверть бывший наш народ". Словом они нам не совсем чужие.😍
Ответить
Kороче
1780303334
Вот кубок хорошо сделан. Из золота .А кубок ЛЧ из серебра. И никаких крышек. Ничего не свалится, нечему разбиваться. Все по уму сделано. Не то что у некоторых.😁
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ФотоУзбекистан назвал состав на ЧМ-2026, в нем есть экс-игроки «Спартака» и ЦСКА
2 июня
2
«Матч ТВ» опубликовал список комментаторов ЧМ-2026
2 июня
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Опубликован итоговый состав сборной Хорватии на ЧМ-2026
2 июня
Роналду тремя словами описал прибытие в сборную Португалии перед ЧМ-2026
2 июня
1
Опубликован итоговый состав сборной Парагвая на ЧМ-2026 с одним игроком из РПЛ
1 июня
1
Букмекеры определили, кто больше забьет на ЧМ-2026 – Месси или Роналду
1 июня
Опубликован итоговый состав сборной Ирака на ЧМ-2026
1 июня
1
ФотоСуперкомпьютер определил фаворитов ЧМ-2026
1 июня
1
Опубликован состав сборной Эквадора на ЧМ-2026
1 июня
1
2 игрока из РПЛ попали в состав сборной Мексики на ЧМ-2026
1 июня
1
Месси получил травму
1 июня
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Чехия назвала состав на ЧМ-2026
31 мая
1
Состав Уругвая на ЧМ-2026
31 мая
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