Чемпионат мира 2026 станет первым турниром, где сыграют сразу 48 сборных. Это не просто расширение списка участников – это полная перестройка привычной логики мундиаля, от группового этапа до плей-офф.
Главное изменение – не только в количестве команд, но и в том, как теперь устроен путь к титулу. Турнир стал длиннее, сложнее и менее предсказуемым, чем любой предыдущий чемпионат мира.
Где пройдет чемпионат
Чемпионат мира по футболу 2026 года впервые в истории пройдет сразу в трех странах – США, Канаде и Мексике. Такой формат делает турнир уникальным: вместо одной принимающей стороны чемпионат распределен между тремя футбольными регионами с разной инфраструктурой и логистикой.
Матчи будут разбиты по географическим зонам, что фактически превращает турнир в несколько параллельных «подчемпионатов», объединенных общей сеткой и финальной стадией. Основная нагрузка придется на США, тогда как Канада и Мексика получат часть матчей группового этапа и отдельные ключевые игры.
Мексика уже принимала чемпионаты мира дважды – в 1970 и 1986 годах. США проводили турнир в 1994-м. Для Канады же это первый опыт такого уровня, что автоматически делает еe частью нового исторического сценария.
Распределение выглядит так:
- США – основная часть матчей;
- Мексика – южный кластер турнира;
- Канада – ограниченное количество игр группового этапа.
Стадионы и арены
США примут наибольшее количество матчей – именно там сосредоточена основная инфраструктура турнира. В список арен вошли крупные стадионы NFL, уже адаптированные под массовые спортивные события и международные турниры.
Среди ключевых арен:
- MetLife Stadium (Нью-Йорк)
- AT&T Stadium (Даллас)
- SoFi Stadium (Лос-Анджелес)
- Hard Rock Stadium (Майами)
- Mercedes-Benz Stadium (Атланта)
- NRG Stadium (Хьюстон)
- Lumen Field (Сиэтл)
- Levi’s Stadium (Сан-Франциско)
- Gillette Stadium (Бостон)
- Lincoln Financial Field (Филадельфия)
- Arrowhead Stadium (Канзас-Сити)
Большинство этих арен рассчитаны на 60–80 тысяч зрителей и уже используются в американском футболе, что делает их удобными для плотного календаря ЧМ.
В Мексике матчи примут:
- Estadio Azteca (Мехико)
- Estadio Akron (Гвадалахара)
- Estadio BBVA (Монтеррей)
Отдельно стоит выделить Estadio Azteca – одну из самых исторических арен мирового футбола, которая вновь станет площадкой чемпионата мира.
Канада представлена двумя стадионами:
- BMO Field (Торонто)
- BC Place (Ванкувер)
Для страны это первый опыт проведения матчей такого уровня, пусть и в ограниченном формате.
Большинство арен – это стадионы NFL. Почти все они огромные, на 60–80 тысяч зрителей, с закрытой крышей или раздвижной конструкцией.
Футбольная специфика там не главная – эти стадионы изначально строились под американский футбол. Зато по инфраструктуре они на очень высоком уровне.
Из-за этого ЧМ-2026 будет выглядеть немного необычно: матчи пройдут не на классических футбольных аренах, а на крупных мультиспортивных стадионах.
Формат турнира
Главное изменение турнира – расширение до 48 сборных, крупнейший формат в истории чемпионатов мира.
Команды разделены на 12 групп по 4 участника. В плей-офф выходят две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь команд с третьих мест. В итоге стадия 1/16 финала включает 32 участника.
При равенстве очков в группе места распределяются по следующим критериям:
- разница забитых и пропущенных мячей;
- количество забитых голов;
- число побед;
- результаты личных встреч;
- показатели fair play;
- рейтинг квалификации (при необходимости).
Плей-офф проходит по системе single elimination – поражение означает вылет. Исключение – матч за третье место.
Состав участников уже сформирован: три сборные-хозяйки получили автоматические путeвки, 39 команд прошли через отбор, ещe шесть мест были разыграны в стыковых матчах.
После расширения изменился и групповой этап: 12 групп по 4 команды, каждая сборная проводит по три матча.
В плей-офф выходят не только первые и вторые места, но и часть лучших третьих команд, что увеличивает число сценариев и снижает цену одной ошибки на групповом этапе.
Стадия плей-офф начинается с 1/16 финала и состоит из матчей на вылет без ответных игр.
Полуфиналы сохраняют формат с матчем за третье место для проигравших команд. Финал и игра за бронзу пройдут в июле 2026 года и завершат турнир.
Расписание матчей
Турнир продлится почти на шесть недель, что связано с увеличением числа участников до 48 сборных.
Основные этапы:
- групповой этап – 11–27 июня;
- старт плей-офф – с 28 июня;
- финал – 19 июля.
Приводим полное расписание матчей турнира, а также указываем время начала матчей (по мск).
В квартете A встретятся Мексика, Южная Корея, Чехия и ЮАР:
- 11 июня, 22:00 – Мексика – ЮАР (Мехико, Мексика);
- 12 июня, 05:00 – Южная Корея – Чехия (Сапопан, Мексика);
- 18 июня, 19:00 – Чехия – ЮАР (Атланта, США);
- 19 июня, 04:00 – Мексика – Южная Корея (Сапопан, Мексика);
- 25 июня, 04:00 – Мексика – Чехия (Мехико, Мексика);
- 25 июня, 04:00 – ЮАР – Южная Корея (Гуадалупе, Мексика).
В группе B представлены Канада, Босния и Герцеговина, Катар и Швейцария:
- 12 июня, 22:00 – Канада – Босния и Герцеговина (Торонто, Канада);
- 13 июня, 22:00 – Катар – Швейцария (Санта-Клара, США);
- 19 июня, 01:00 – Канада – Катар (Ванкувер, Канада);
- 24 июня, 22:00 – Канада – Швейцария (Ванкувер, Канада);
- 24 июня, 22:00 – Босния и Герцеговина – Катар (Сиэтл, США).
В квартете C сыграют сборные Бразилии, Марокко, Гаити и Шотландии:
- 14 июня, 01:00 – Бразилия – Марокко (Нью-Джерси, США);
- 14 июня, 04:00 – Гаити – Шотландия (Фоксборо, США);
- 20 июня, 01:00 – Шотландия – Марокко (Фоксборо, США);
- 20 июня, 04:00 – Бразилия – Гаити (Филадельфия, США);
- 25 июня, 01:00 – Марокко – Гаити (Атланта, США);
- 25 июня, 01:00 – Шотландия – Бразилия (Майами, США).
В квартете D представлены США, Парагвай, Австралия и Турция:
- 13 июня, 04:00 – США – Парагвай (Лос-Анджелес, США);
- 14 июня, 07:00 – Австралия – Турция (Ванкувер, Канада);
- 19 июня, 22:00 – США – Австралия (Сиэтл, США);
- 20 июня, 07:00 – Турция – Парагвай (Санта-Клара, США);
- 26 июня, 05:00 – США – Турция (Лос-Анджелес, США);
- 26 июня, 05:00 – Парагвай – Австралия (Санта-Клара, США).
В квартете E выступят Германия, Кюрасао, Кот-д’Ивуар и Эквадор:
- 14 июня, 20:00 – Германия – Кюрасао (Хьюстон, США);
- 15 июня, 02:00 – Кот-д’Ивуар – Эквадор (Филадельфия, США);
- 20 июня, 23:00 – Германия – Кот-д’Ивуар (Торонто, Канада);
- 21 июня, 03:00 – Эквадор – Кюрасао (Канзас-Сити, США);
- 23 июня, 23:00 – Эквадор – Германия (Нью-Джерси, США);
- 23 июня, 23:00 – Кюрасао – Кот-д’Ивуар (Филадельфия, США).
В группе F сыграют Нидерланды, Япония, Швеция и Тунис:
- 14 июня, 23:00 – Нидерланды – Япония (Арлингтон, США);
- 15 июня, 05:00 – Швеция – Тунис (Гуадалупе, Мексика);
- 20 июня, 20:00 – Нидерланды – Швеция (Хьюстон, США);
- 21 июня, 07:00 – Тунис – Япония (Гуадалупе, Мексика);
- 26 июня, 02:00 – Тунис – Нидерланды (Канзас-Сити, США);
- 26 июня, 02:00 – Япония – Швеция (Арлингтон, США).
В квартете G встретятся Бельгия, Египет, Иран и Новая Зеландия:
- 15 июня, 22:00 – Бельгия – Египет (Сиэтл, США);
- 16 июня, 04:00 – Иран – Новая Зеландия (Лос-Анджелес, США);
- 21 июня, 22:00 – Бельгия – Иран (Лос-Анджелес, США);
- 22 июня, 04:00 – Новая Зеландия – Египет (Ванкувер, Канада);
- 27 июня, 06:00 – Новая Зеландия – Бельгия (Ванкувер, Канада);
- 27 июня, 06:00 – Египет – Иран (Сиэтл, США).
В квартете H сыграют сборные Испания, Кабо-Верде, Саудовская Аравия и Уругвай:
- 15 июня, 19:00 – Испания – Кабо-Верде (Атланта, США);
- 16 июня, 01:00 – Саудовская Аравия – Уругвай (Майами, США);
- 21 июня, 19:00 – Испания – Саудовская Аравия (Атланта, США);
- 22 июня, 01:00 – Уругвай – Кабо-Верде (Майами, США);
- 27 июня, 03:00 – Уругвай – Испания (Сапопан, Мексика);
- 27 июня, 03:00 – Кабо-Верде – Саудовская Аравия (Хьюстон, США).
В квартете I сыграют сборные Франции, Сенегала, Ирака и Норвегии:
- 16 июня, 22:00 – Франция – Сенегал (Нью-Джерси, США);
- 17 июня, 01:00 – Ирак – Норвегия (Фоксборо, США);
- 23 июня, 00:00 – Франция – Ирак (Филадельфия, США);
- 23 июня, 03:00 – Норвегия – Сенегал (Торонто, Канада);
- 26 июня, 22:00 – Норвегия – Франция (Фоксборо, США);
- 26 июня, 22:00 – Сенегал – Ирак (Торонто, Канада).
В квартете J сыграют сборные Аргентина, Алжир, Австрия и Иордания:
- 17 июня, 04:00 – Аргентина – Алжир (Канзас-Сити, США);
- 17 июня, 07:00 – Австрия – Иордания (Санта-Клара, США);
- 20 июня, 20:00 – Аргентина – Австрия (Арлингтон, США);
- 23 июня, 06:00 – Иордания – Алжир (Санта-Клара, США);
- 28 июня, 05:00 – Алжир – Австрия (Канзас-Сити, США);
- 28 июня, 05:00 – Иордания – Аргентина (Арлингтон, США).
В квартете K сыграют сборные Португалия, ДР Конго, Узбекистан и Колумбия:
- 17 июня, 20:00 – Португалия – ДР Конго (Хьюстон, США);
- 18 июня, 05:00 – Узбекистан – Колумбия (Мехико, Мексика);
- 23 июня, 20:00 – Португалия – Узбекистан (Хьюстон, США);
- 24 июня, 05:00 – Колумбия – ДР Конго (Сапопан, Мексика);
- 28 июня, 02:30 – Колумбия – Португалия (Майами, США);
- 28 июня, 02:30 – ДР Конго – Узбекистан (Атланта, США).
В квартете L сыграют сборные Англия, Хорватия, Гана и Панама:
- 17 июня, 23:00 – Англия – Хорватия (Арлингтон, США);
- 18 июня, 02:00 – Гана – Панама (Торонто, Канада);
- 23 июня, 23:00 – Англия – Гана (Фоксборо, США);
- 24 июня, 02:00 – Панама – Хорватия (Фоксборо, США);
- 28 июня, 00:00 – Панама – Англия (Нью-Джерси, США);
- 28 июня, 00:00 – Хорватия – Гана (Филадельфия, США).
Плей-офф
1/16 финала
28 июня – 3 июля – матчи между 1–3 местами групп (16 матчей).
1/8 финала
4–7 июля – победители 1/16 финала (8 матчей).
Четвертьфинал
9–12 июля – 4 матча
Полуфинал
14–15 июля – 2 матча
Матч за 3 место
18 июля
Финал
19 июля
Сборные-участницы ЧМ
На турнире выступят 48 сборных, которые будут разделены на 12 групп по 4 команды. Каждая сборная проведет по три матча на групповом этапе. Выше мы представили расписание матчей и команды-участницы.
Коротко расскажем о том, кого букмекеры считают фаворитами турнира.
По состоянию на июнь 2026 года расстановка сил перед чемпионатом мира выглядит достаточно стабильной, но с важным уточнением: явного единственного фаворита нет, а сразу несколько сборных входят в узкий круг претендентов на титул.
Главным фаворитом турнира по версии большинства букмекерских линий и аналитических моделей считается сборная Испании. Еe успех оценивается коэффициентами в районе 5.5–6.0, а по вероятностным моделям она держится в диапазоне примерно 16–17% шансов на победу. Команда стабильно проводит последние турниры и рассматривается как наиболее сбалансированная по составу и структуре игры.
Следом идeт группа ближайших преследователей, где разница минимальна. Франция и Англия оцениваются практически на одном уровне – коэффициенты около 6.5–7.0. При этом аналитические модели отдают небольшое преимущество Франции за счeт глубины состава и стабильности на крупных турнирах, где команда регулярно доходила до решающих стадий.
Далее располагаются сборные второго эшелона фаворитов – Аргентина, Бразилия и Португалия. Их котировки чаще всего находятся в диапазоне 7.5–9.0. Аргентина остаeтся действующим чемпионом мира и сохраняет высокий статус, несмотря на постепенную смену поколений. Бразилия традиционно входит в число претендентов, но еe оценка более вариативна из-за нестабильных результатов в цикле подготовки. Португалия же воспринимается как команда с одним из самых сильных составов в истории, но с вопросами по реализации потенциала в плей-офф.
Отдельно в топ-10 также стабильно входят Германия, Нидерланды и Бельгия. Их шансы оцениваются заметно ниже – коэффициенты в диапазоне 12–20, что отражает переходный этап у части поколений и отсутствие стабильного доминирования на последних крупных турнирах.
Почему сборная России не играет на ЧМ-2026?
Сборная России не участвует в отборе к чемпионату мира 2026 года и остается вне турниров под эгидой ФИФА и УЕФА с 2022 года. Тогда команду отстранили сначала от стыковых матчей отбора к ЧМ-2022, а затем и от нового квалификационного цикла.
Фактически это означает, что Россия отсутствует во всех официальных соревнованиях, которые формируют участников чемпионата мира и Европы. В квалификационных группах ее место не перераспределялось – соперники получили обновленное расписание без участия российской сборной.
Несмотря на периодические обсуждения в СМИ и появляющиеся слухи о возможных изменениях статуса, официальной позиции ФИФА и УЕФА по состоянию на подготовку ЧМ-2026 не менялось. Сборная России в систему отбора не возвращена.
Матч-открытие ЧМ 2026
Стартовый матч турнира состоится 11 июня в Мехико на стадионе Estadio Azteca.
Именно он примет первую игру чемпионата мира, что символично: Мексика становится страной, которая открывает новый, самый масштабный формат турнира.
Мексиканцы сыграют с ЮАР, встреча начнется в 23:00 по московскому времени.
Для ЮАР это будет первый чемпионат мира после долгого перерыва, а для Мексики – возможность снова открыть турнир на легендарной арене.
Где пройдет финал ЧМ-2026?
Решающий матч турнира состоится 19 июля в США, на стадионе MetLife Stadium в Нью-Йорке.
Финальный матч чемпионата мира состоится 19 июля 2026 года в США. Поединок начнется в 22:00 по мск.
Арена была открыта в 2010 году и считается одной из самых дорогих спортивных площадок в мире – стоимость строительства оценивается примерно в 1,6 млрд долларов.
Что известно об официальном мяче ЧМ-2026
Официальный мяч чемпионата мира 2026 получил название Trionda и был представлен Adidas в 2025 году. Название переводится как «три волны» и напрямую отсылает к трем странам-хозяйкам турнира – США, Канаде и Мексике. В самой идее заложен простой смысл: объединение разных футбольных культур в одном турнире.
Внешний вид и конструкция мяча получили заметные изменения по сравнению с предыдущими версиями. Дизайн выполнен в цветах стран-организаторов – красном, зеленом и синем, а на поверхности размещены символические элементы, связанные с США, Канадой и Мексикой.
Технологически мяч стал более “чистым” по форме: количество панелей уменьшили, чтобы улучшить стабильность полета и предсказуемость поведения в воздухе. Поверхность сделали рельефной – это должно помочь игрокам лучше контролировать мяч в быстрых эпизодах и при сложных погодных условиях.
Внутри Trionda используется система Connected Ball – это встроенный датчик движения, который в реальном времени фиксирует контакт с мячом и его траекторию.
Эти данные передаются в систему VAR и помогают судьям быстрее разбирать спорные эпизоды, включая потенциальные офсайды и касания в ключевых моментах. По сути, мяч становится частью судейской системы, а не просто игровым снарядом.
С момента первого чемпионата мира в 1930 году использовалось более двух десятков официальных мячей, и каждый из них отражал уровень технологий своего времени. С 1970 года партнером турнира стала Adidas, и с тех пор каждая новая модель стала не просто спортивным инвентарем, а отдельным символом эпохи.
Маскоты ЧМ-2026
Маскотов турнира представили в 2025 году. Организаторы решили сделать сразу трeх персонажей – по одному на каждую страну-хозяйку.
Они выглядят так:
- США – орлан Клатч;
- Канада – лось Мэйпл;
- Мексика – ягуар Зайю.
Каждый персонаж отражает не только символику страны, но и отдельную идею: лидерство, командность и креативность.
Маскоты ЧМ-2026 – это не просто символика, а полноценная часть маркетинга и медиа-экосистемы турнира.
Их используют:
- в рекламных кампаниях ФИФА;
- в фан-зонах и церемониях;
- в официальном мерче;
- в цифровых проектах и соцсетях.
Отдельный акцент сделан на digital-среду – маскоты уже интегрируются в анимации, AR-проекты и интерактивные форматы.
Призовые ЧМ-2026: сколько заработают участники
ФИФА утвердила один из самых крупных призовых фондов в истории турнира – общий объем выплат составит 727 млн долларов, из которых основная часть пойдет сборным.
Структура выплат выглядит так:
- победитель турнира получает около 50 млн долларов;
- финалист – 33 млн;
- полуфиналисты – от 27 до 29 млн;
- четвертьфиналисты – около 19 млн;
- выход в 1/8 финала – 15 млн;
- участие в 1/16 финала – 11 млн;
- участие в группе – 9 млн.
Дополнительно каждая сборная получает около 1,5 млн долларов на подготовку, так что даже команды без выхода из группы не остаются без значимых выплат.
Билеты на ЧМ-2026: как устроена система продаж
Билеты на чемпионат мира 2026 года продаются через официальный сайт ФИФА. Это единственный легальный способ покупки – все заявки проходят через систему регистрации и последующих этапов продаж.
Сначала болельщики регистрируются на платформе ФИФА и подают заявку на интересующие матчи. Дальше включается система распределения: часть билетов разыгрывается через случайный отбор, часть уходит в порядке очереди.
Продажи стартовали в сентябре 2025 года. Первый этап прошел в формате лотереи, и такая модель используется и дальше – спрос на турнир традиционно выше предложения.
Отдельный момент – динамическое ценообразование. Стоимость билетов не фиксирована и может меняться в зависимости от спроса, стадии турнира и категории мест. Чем ближе матч к финальным стадиям, тем выше цена.
На групповом этапе билеты стартуют примерно от $60 и могут доходить до $560. Но на практике верхняя планка не является окончательной – при высоком спросе цены растут.
Самые дорогие билеты на финал уже сейчас доходят до $140–150 тысяч в отдельных категориях, тогда как стартовые цены были в десятки раз ниже. При этом дешевые билеты на решающий матч начинаются примерно от $9–10 тысяч.
ФИФА при этом не раскрывает точное распределение билетов по категориям, поэтому реальная доступность мест зависит не только от цены, но и от удачи при отборе заявок.
Где смотреть ЧМ-2026 в России
В России трансляции чемпионата мира 2026 года покажут каналы холдинга «Матч ТВ», который получил эксклюзивные права на показ турнира.