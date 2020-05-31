Флик сделал «Баварию» неуязвимой. И стал круче Гвардиолы (официально)

В ноябре-2019 Ханс-Дитер Флик стал главным тренером «Баварии» и поднял результаты, а в апреле продлил контракт до 2023 года. Матч с «Фортуной» (5:0) – рекорды и залипательные цифры:

«Бавария» выиграла в Бундеслиге восьмой матч подряд (во всех турнирах – 10-й), а последний раз проигрывала в декабре менхенгладбахской «Боруссии» (1:2);

Флик выиграл с «Баварией» 22 матча из 25 во всех турнирах (одна ничья и два поражения) и обошел Гвардиолу, который за этот период победил 21 раз. Это лучший клубный результат с 1965 года.

Левандовски сделал дубль, забил всем командам Бундеслиги и вышел на первое место среди лучших бомбардиров сезона в топ-лигах;

Мюллер отдал 18-ю голевую передачу в сезоне. Больше него в истории Бундеслиги после 29-го тура не набирал никто.

За пять туров до финиша «Бавария» лидирует в Бундеслиге с 10-очковым отрывом, но у дортмундской «Боруссии» – матч в запасе. Фиксируем мощь «Баварии» одной картинкой: