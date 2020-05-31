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  • Флик сделал «Баварию» неуязвимой. И стал круче Гвардиолы (официально)

Флик сделал «Баварию» неуязвимой. И стал круче Гвардиолы (официально)

В ноябре-2019 Ханс-Дитер Флик стал главным тренером «Баварии» и поднял результаты, а в апреле продлил контракт до 2023 года. Матч с «Фортуной» (5:0) – рекорды и залипательные цифры:

  • «Бавария» выиграла в Бундеслиге восьмой матч подряд (во всех турнирах – 10-й), а последний раз проигрывала в декабре менхенгладбахской «Боруссии» (1:2);
  • Флик выиграл с «Баварией» 22 матча из 25 во всех турнирах (одна ничья и два поражения) и обошел Гвардиолу, который за этот период победил 21 раз. Это лучший клубный результат с 1965 года.
  • Левандовски сделал дубль, забил всем командам Бундеслиги и вышел на первое место среди лучших бомбардиров сезона в топ-лигах;
  • Мюллер отдал 18-ю голевую передачу в сезоне. Больше него в истории Бундеслиги после 29-го тура не набирал никто.

За пять туров до финиша «Бавария» лидирует в Бундеслиге с 10-очковым отрывом, но у дортмундской «Боруссии» – матч в запасе. Фиксируем мощь «Баварии» одной картинкой:

Германия. Бундеслига
Комментарии (9)
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Cules2013
1590931843
с Пепом будем сравнивать, как 3 года протренирует Баварию. У Гвардиолы - 7 трофеев, у Флика - ноль, оно и немудрено, кто ж блин по ходу сезона-то сравнения делает через 25 матчей)
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BlackMurder
1590935060
Рано его восхвалять, он заслуживает уважения, это не обсуждается, но и богом его делать рано, при нем мне игра нравится больше чем при гвардиоле, не люблю тикитаку
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zigbert
1591030859
Сдвиг в игре в лучшую сторону очевиден. Никто и не думал что к концу сезона Бавария так разыграется. Однако время покажет на сколько Флик будет способен удерживать такие высокие результаты.
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моэм
1591075674
Флик старше Пепа на 6 лет , при этом он не выиграл ни одного ...т.е. вообще ни одного титула...поэтому слова что он круче Пепа можно расценивать как анекдот ...средней паршивости.
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JTherry
1591269690
"Флик выиграл с «Баварией» 22 матча из 25 во всех турнирах" ...от Баварии другого сложно ожидать, если только внутри клуба не происходят разборки между игроками... в игре Бавария - монолит, могут дать фору вначале чемпионата, потом легко наверстают упущенное... с таким-то звездным составом, несравнимым ни с одной командой Бундеслиги...
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vasiok74
1591537209
посмотрим в ЛЧ на Баварию.в Бундеслиге у Баварий мало конкурентов.
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Валерий Бадмаев
1595878662
Желаю удачи тренеру и игрокам "Баварии".
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