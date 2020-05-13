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  • Пожалуйста, не доверяйте слухам. Какой еще Миранчук в «Барселоне»

Пожалуйста, не доверяйте слухам. Какой еще Миранчук в «Барселоне»

Главная новость последних дней: президент «Барселоны» одобрил приобретение Алексея Миранчука. Инфу мгновенно растиражировали и подали так, как будто Миранчук уже подписывает контракт с «Барсой».

А на самом деле – это просто очередной вброс испанской газеты Don Balon. Вкидыванием такой информации издание занимается еженедельно. Верить их сведениям – то же самое, что читать гороскопы.

Смотрите. Просто примеры работы Don Balon.

Декабрь 2018: Перес хочет купить в «Реал»: Неймара или Мбаппе, Кейна, Рабьо, Эриксена, де Йонга, де Лигта, Алабу, Шриньяра.

Ни одного сбывшегося прогноза. Отлично!

Март 2019: Перес выбирает между Моуринью и Покеттино.

И случайно выбрал Зидана.

Август 2018: Фалькао может перейти в «Реал».

Не приехал!

Март 2018: Мората ищет для Иско жилье в Лондоне.

Нашел. Только самому пришлось уехать.

Апрель 2018: Кроос и Модрич покинут «Реал» летом.

Просто кайф.

***

Два совета:

1. Всегда проверяйте источник любой новости. Пусть ее публикуют даже самые большие издания – все равно смотрите, на кого они ссылаются. Если источник сомнительный – крепко подумайте, стоит ли верить в новость.

2. Мы писали текст о том, каким источникам и изданиям стоить верить, а какие – глухо игнорировать. Он снизу:

Сейчас много трансферных слухов. Кому верить

Россия Локомотив Миранчук Алексей
Комментарии (8)
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PUZIAKA
1589383329
Так чего же вы репостите новости с источников, которым сами говорите не верить? Бомбардир в своем стиле.
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BRO_football
1589406292
Интересная аналитика. Хотелось бы такую же про российские СМИ и инсайдеров услышать. Кому из них можно верить? Такое ощущение, что никому. Они очень часто ошибаются, и очень редко, ткнув пальцем в небо, угадывают трансферы. Все эти многочисленные футбольные телеграм-каналы, в которых можно анонимно написать всё что угодно, а спортивные СМИ всё равно это у себя опубликуют. Зачем это вообще? Кокорина уже которых год наши СМИ своими слухами отправляют в Европу, но он всё равно остаётся в России. Со Смоловым та же ситуация была долгое время, но слава Богу, в этом году получилось хотя бы в Сельту уйти. Любого другого молодого российского футболиста, который сыграл хорошо половину сезона за свой клуб, наши СМИ сразу же закидывают лживыми новостями о якобы заинтересованности европейскими клубами. Сколько можно?
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DOCTOR PENALTY
1589409335
Не верь, не бойся, не проси.
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bset
1589448094
Бомбардир: Постит новость уровня желтушных слухов из непонятного источника Бомбардир спустя неделю: Пишет, что нельзя доверять слухам и всегда надо проверять источник
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Nesterenko
1589462844
Да и хрен с ним. Это разве впервые? Например пару лет назад была новость о возможном назначении Карпина главным тренером МЮ после ухода САФ. Ну каждый раз что то пишут, что в этом удивительного ?
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BellatrixBlack
1589571542
ой ли? товарищ редактор, а вы вообще посты бомбардира то читаете? помимо своих. каждый 3й пост из левого источника)))) а постов от дона вообще валом
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