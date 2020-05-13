Пожалуйста, не доверяйте слухам. Какой еще Миранчук в «Барселоне»

Главная новость последних дней: президент «Барселоны» одобрил приобретение Алексея Миранчука. Инфу мгновенно растиражировали и подали так, как будто Миранчук уже подписывает контракт с «Барсой».
А на самом деле – это просто очередной вброс испанской газеты Don Balon. Вкидыванием такой информации издание занимается еженедельно. Верить их сведениям – то же самое, что читать гороскопы.
Смотрите. Просто примеры работы Don Balon.
• Декабрь 2018: Перес хочет купить в «Реал»: Неймара или Мбаппе, Кейна, Рабьо, Эриксена, де Йонга, де Лигта, Алабу, Шриньяра.
Ни одного сбывшегося прогноза. Отлично!
• Март 2019: Перес выбирает между Моуринью и Покеттино.
И случайно выбрал Зидана.
• Август 2018: Фалькао может перейти в «Реал».
Не приехал!
• Март 2018: Мората ищет для Иско жилье в Лондоне.
Нашел. Только самому пришлось уехать.
• Апрель 2018: Кроос и Модрич покинут «Реал» летом.
Просто кайф.
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Два совета:
1. Всегда проверяйте источник любой новости. Пусть ее публикуют даже самые большие издания – все равно смотрите, на кого они ссылаются. Если источник сомнительный – крепко подумайте, стоит ли верить в новость.
2. Мы писали текст о том, каким источникам и изданиям стоить верить, а какие – глухо игнорировать. Он снизу: