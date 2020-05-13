Пожалуйста, не доверяйте слухам. Какой еще Миранчук в «Барселоне»

Главная новость последних дней: президент «Барселоны» одобрил приобретение Алексея Миранчука. Инфу мгновенно растиражировали и подали так, как будто Миранчук уже подписывает контракт с «Барсой».

А на самом деле – это просто очередной вброс испанской газеты Don Balon. Вкидыванием такой информации издание занимается еженедельно. Верить их сведениям – то же самое, что читать гороскопы.

Смотрите. Просто примеры работы Don Balon.

• Декабрь 2018: Перес хочет купить в «Реал»: Неймара или Мбаппе, Кейна, Рабьо, Эриксена, де Йонга, де Лигта, Алабу, Шриньяра.

Ни одного сбывшегося прогноза. Отлично!

• Март 2019: Перес выбирает между Моуринью и Покеттино.

И случайно выбрал Зидана.

• Август 2018: Фалькао может перейти в «Реал».

Не приехал!

• Март 2018: Мората ищет для Иско жилье в Лондоне.

Нашел. Только самому пришлось уехать.

• Апрель 2018: Кроос и Модрич покинут «Реал» летом.

Просто кайф.

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Два совета:

1. Всегда проверяйте источник любой новости. Пусть ее публикуют даже самые большие издания – все равно смотрите, на кого они ссылаются. Если источник сомнительный – крепко подумайте, стоит ли верить в новость.

2. Мы писали текст о том, каким источникам и изданиям стоить верить, а какие – глухо игнорировать. Он снизу:

Сейчас много трансферных слухов. Кому верить