Don Balon: Фалькао может перейти из «Монако» в «Реал»

Я думаю не самый плохой вариант ) Реалу нужен именно завершитель. Не бегун и не акробат. Думаю смог бы на пару лет стать незаменимым в клубе. Беда только в том что Карима тоже не посадишь да и в 2 напа играть реал не будет) Все же надеюсь что Реал именно Фалькао и возьмет. С испанией он знаком. голову и ногу может подставить. Думаю голодный до побед. Да и не мтал бы истерить если играл бы не все матчи в старте. В свое время в реале тыла ротация Бензема и Игуаин + Адабайор. Реал в тот год нечего не выйграл но в атаке феерил.
Нападающий Радамель Фалькао может сменить «Монако» на «Реал». Об этом информирует Don Balon.
Руководство мадридцев хочет приобрести 32-летнего колумбийца, поскольку в команде осталось только два форварда – Карим Бензема и Борха Майорал.
«Монако» в случае ухода Фалькао намерен пригласить Альваро Негредо из «Бешикташа».