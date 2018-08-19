Don Balon: Фалькао может перейти из «Монако» в «Реал»

Нападающий Радамель Фалькао может сменить «Монако» на «Реал». Об этом информирует Don Balon.

Руководство мадридцев хочет приобрести 32-летнего колумбийца, поскольку в команде осталось только два форварда – Карим Бензема и Борха Майорал.

«Монако» в случае ухода Фалькао намерен пригласить Альваро Негредо из «Бешикташа».