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    Don Balon: Фалькао может перейти из «Монако» в «Реал»

    Нападающий Радамель Фалькао может сменить «Монако» на «Реал». Об этом информирует Don Balon.

    Руководство мадридцев хочет приобрести 32-летнего колумбийца, поскольку в команде осталось только два форварда – Карим Бензема и Борха Майорал.

    «Монако» в случае ухода Фалькао намерен пригласить Альваро Негредо из «Бешикташа».

    Источник: Don Balon

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    19.08.2018 09:40
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +773

      OBOLEV 21 августа 2018, 13:08

      Я думаю не самый плохой вариант ) Реалу нужен именно завершитель. Не бегун и не акробат. Думаю смог бы на пару лет стать незаменимым в клубе. Беда только в том что Карима тоже не посадишь да и в 2 напа играть реал не будет) Все же надеюсь что Реал именно Фалькао и возьмет. С испанией он знаком. голову и ногу может подставить. Думаю голодный до побед. Да и не мтал бы истерить если играл бы не все матчи в старте. В свое время в реале тыла ротация Бензема и Игуаин + Адабайор. Реал в тот год нечего не выйграл но в атаке феерил.

      0
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      Рейтинг: +16

      inpainty2 20 августа 2018, 13:10

      фалькао придет и получит травму не будет играть пол года а просто получать бабосы

      -1
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      Рейтинг: +4761

      84aivengo 19 августа 2018, 11:24

      видимо,у реала совсем все плохо после ухода криштины

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