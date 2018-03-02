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    Don Balon: «Мората ищет для Иско жилье в Лондоне»

    Полузащитник Иско недоволен своим положением в «Реале» и планирует покинуть клуб летом, сообщает Daily Express со ссылкой на Don Balon.

    Согласно источнику, партнер Иско по сборной Испании Альваро Мората начал искать для него жилье в Лондоне.

    Мората прошлым летом перешел из «Реала» в «Челси». По ходу сезона сообщалось об интересе синих и к Иско. Также известно о том, что на 25-летнего хавбека претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

    Иско в текущем сезоне забил семь голов и отдал шесть результативных передач в 36 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 75 миллионов евро.

    Источник: Express & Star

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    02.03.2018 12:55
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +1643

      Benifacto 2 марта 2018, 22:01

      пахнет уткой, но если Иско уйдет, это провал для Реала

      0
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      Рейтинг: +163

      Nimnul 2 марта 2018, 21:18

      На OLX ищет,в разделе "сдаётся жильё не дорого"?

      0
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      Рейтинг: +12341

      DeStar 2 марта 2018, 16:26

      Еще чего. Бредятина. Иско испанец в первую очередь, именно поэтому сплавили хамеса, а его оставили, чтобы дать ему больше времени. Иско вон, в 36 матчах сыграл,конечно не во всех полностью, но играет часто. Можно подумать в том же челси прямо сразу начнет играть круто и будет всегда в основе, там и фабрегас и виллиан и канте и другие хорошие есть. Иско довольно медленный, не силен прямо физически.Вот апл точно не для него как по мне, техничная испания - вот его место

      4
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    • ...
      Рейтинг: +273

      Berikosha 2 марта 2018, 15:43

      больше искать некому?

      1
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      Рейтинг: +3021

      Dgad 2 марта 2018, 13:49

      Бред, Реал его не продаст

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