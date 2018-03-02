Don Balon: «Мората ищет для Иско жилье в Лондоне»

Полузащитник Иско недоволен своим положением в «Реале» и планирует покинуть клуб летом, сообщает Daily Express со ссылкой на Don Balon.

Согласно источнику, партнер Иско по сборной Испании Альваро Мората начал искать для него жилье в Лондоне.

Мората прошлым летом перешел из «Реала» в «Челси». По ходу сезона сообщалось об интересе синих и к Иско. Также известно о том, что на 25-летнего хавбека претендуют «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

Иско в текущем сезоне забил семь голов и отдал шесть результативных передач в 36 играх всех турниров. Портал Transfermarkt оценивает его в 75 миллионов евро.