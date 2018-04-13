Don Balon: Кроос и Модрич покинут «Реал» летом

Сразу два игрока полузащиты «Реала» могут покинуть Мадрид предстоящим летом. Речь идет о Тони Кроосе и Луке Модриче.

Хорватский футболист близок к возвращению в английскую Премьер-лигу. У него уже есть опыт выступления в Англии, где он играл в составе «Тоттенхэма» с 2008 по 2012 годы.

Кроос также может отправиться на британские острова. В его услугах заинтересован «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что «манкунианцы» уже сделали предложение футболисту сборной Германии.