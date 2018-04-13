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    Don Balon: Кроос и Модрич покинут «Реал» летом

    Сразу два игрока полузащиты «Реала» могут покинуть Мадрид предстоящим летом. Речь идет о Тони Кроосе и Луке Модриче.

    Хорватский футболист близок к возвращению в английскую Премьер-лигу. У него уже есть опыт выступления в Англии, где он играл в составе «Тоттенхэма» с 2008 по 2012 годы.

    Кроос также может отправиться на британские острова. В его услугах заинтересован «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что «манкунианцы» уже сделали предложение футболисту сборной Германии.

    Источник: Don Balon

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    13.04.2018 11:34
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100704

      zigbert 13 апреля 2018, 18:26

      На счет Крооса -маловероятно.

      0
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      Рейтинг: +906

      Football06 13 апреля 2018, 16:46

      Ну вот опять Дон Балон.. А когда этот же источник публиковал что Месси то сказал Месси так сделал Месси это хочет и тд. Фаны Реала тут говорили что вот он Месси вот же он и обсирали как могли.. А щас говорят что это пиз. Деж и что утка и тд. Не правильно не по человечески как то, когда в твою пользу а нет правду говорят а когда против твоих утка бред и тд.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2116

      Федя Кабак 13 апреля 2018, 14:01

      вряд ли реал их так отпустит, особенно Крооса. Даже Модрич в свои 32 года выглядит очень бодро

      4
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      Рейтинг: +7545

      Татарин за ЦСКА 13 апреля 2018, 13:21

      Пиз.дёж

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 13 апреля 2018, 12:39

      Пахнет жареной.... уткой))

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +7520

      серега кашин 13 апреля 2018, 12:29

      да навряд ли их отпустят

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      Рейтинг: +2909

      zatonn 13 апреля 2018, 12:02

      Ну я думаю, всем понятно, как относиться к информации сего издания. Трансферные утки - их любимая фишка)))

      4
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      Рейтинг: +128

      Jackson88 13 апреля 2018, 11:51

      Модрич возможно, из-за возраста, а вот Кроос.... хер им в сраку, а не Крооса)

      3
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