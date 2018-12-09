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  • «Зенит» проиграл воспитаннику, которого не ставил в состав

«Зенит» проиграл воспитаннику, которого не ставил в состав

Для российского футбола большая редкость, когда игроки выходят против команды, с которой у них действующий контракт. В предыдущем сезоне Шатову и Дзюбе пришлось заплатить, чтобы отыграть в других клубах и забить «Зениту». Новая история связана с вратарем Егором Бабуриным. У «Рубина» большие проблемы с деньгами, составом и количеством болельщиков на трибунах. В старте против «Зенита» вышли два 18-летних воспитанника клубной академии и третий вратарь клуба Бабурин. В конце августа «Рубин» арендовал его как раз у «Зенита», а теперь Бабурин вытеснил из состава Коновалова и Джанаева. Оба попали в заявку, но Бабурин лучше готов. И сегодня он победил.

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О вратаре Бабурине надо знать несколько важных вещей:

Егору 25 лет, но опыта в РПЛ почти нет. До этого он отыграл за «Зенит» в Премьер-лиге только шесть матчей, но при этом не пропустил ни одного мяча. Игра против «Зенита» стала для Бабурина дебютной в РПЛ в составе другого клуба. С «Зенитом» он стал чемпионом России в 2015 году.

• Бабурин – воспитанник «Зенита», который поражает своей верностью клубу. Пусть Егор и не проходил в состав, он не ругался и без проблем играл за «Зенит-2». «Рубин» оказался первым клубом, куда Бабурин согласился перейти в аренду. Перед этим он продлил контракт с «Зенитом» еще на три года.

• Играя без пропущенных мячей в РПЛ, однажды Бабурин серьезно ошибся в кубковом матче с «Тюменью» (0:2). В моменте со вторым голом вратарь забросил мяч в собственные ворота, когда пытался перевести его на угловой. «Полностью могу взять на себя вину за гол и поражение», – сказал тогда Бабурин. Проваливался Егор и в играх за «Зенит-2». Например, вот так он подарил гол игрокам «Кубани».

Видео взято с аккаунта «Кубани» на YouTube

• «Считаю, что Бабурин – одна из ключевых фигур нашей команды. И за последний год он очень сильно прогрессировал. Вы видели, что в конце он спас команду. Уверен, что его уровень соответствует уровню Премьер-лиги. И если сравнить его год назад и сейчас, то это два разных вратаря», – такие слова говорил Владислав Радимов в июле 2016-го. На игровое время Бабурина в первой команде «Зенита» это вообще не повлияло.

• Бабурин знаком с Нойером – их свел Тимощук. «Мы ему сказали, что хотим сфотографироваться, пообщаться, и после тренировки он нас подвел. Сделали пару снимков, поговорили, все очень дружелюбно, весело. Пошутили насчет ударов Тимощука после тренировки — тут он с нами оказался солидарен в том, что они очень сильные», – рассказывал Егор. Когда Нойер претендовал на «Золотой мяч», Бабурин болел именно за него. В 2017 году во время отпуска Бабурин пересекался с Зиданом.

До игры с «Зенитом» Бабурин провел за «Рубин» уже три матча. Все игры пришлись на Кубок России, где «Рубин» обыграл «Химки» и «Динамо», а потом с минимальным счетом проиграл «Локомотиву». Тренер вратарей «Рубина» Кафанов несколько раз говорил, что клуб должен рассчитывать на всех вратарей в составе. Поэтому выходу Бабурина в старте удивились только болельщики «Зенита».

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Матч с «Зенитом» получился для Бабурина удачным, потому что до створа ворот «Рубина» мяч долетал только два раза. С одним ударом Бабурин справился, но пропустил от Паредеса с одиннадцатиметрового. Забавно, но для Егора это первый пропущенный мяч за все время в РПЛ. «Зенит» в матче с «Рубином» потерпел первое домашнее поражение в сезоне. Бабурин для клуба из Санкт-Петербурга перестал быть счастливым активом.

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Россия. Премьер-лига Россия Зенит Рубин Бабурин Егор
Комментарии (8)
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Gek Dement
1544379162
Бабурин уже давно заслужил быть хотя бы вторым. А с учетом как мало своих в составе даже и первым. Опыта бы набрался по ходу.
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polt
1544379201
Сегодня он был лучше Лунева.
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Гатчина
1544379481
не люблю ругать журналистов,но здесь явный БОРЩ.Господин Плеханов, вы сами заголовок придумали или генератором случайных слов?
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САДЫЧОК
1544381436
Видел много раз , Бабурина на тренировках-это очень слабый вратарь НО у тренера Бердыева и бревно заиграет !
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Олег Колесов
1544382960
Почему-то все бывшие воспитанники Зенита готовы грызть землю против Зенита, а в составе ничего из себя не представляют
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ZENIT-59
1544450737
Бабурин-пример того, как аккуратно нужно относиться к своим воспитанникам! Лунёв-отличный вратарь, но вместо Лодыгина наш зеляк смотрелся бы гораздо лучше! Я думаю, что у Бабурина небыло бы таких ляпов, как у второго вратаря Зенита, да и за свой родной клуб играть значительно интереснее.
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