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  • Он трогал соперника за пенис, издевался над ростом и бычил на Неймара

Он трогал соперника за пенис, издевался над ростом и бычил на Неймара

Сборная США с минимальным счетом выиграла у Мексики (1:0), но главный момент игры никак не связан с голом. Обычная борьба у ворот американцев закончилась фолом нападающего Диего Лайенса на защитнике Миазге. Тот отреагировал странно, показав Лайенсу, что он слишком маленький. При этом рост Миазги – 193 сантиметра, Лайнеса – 167 сантиметров. За мексиканца заступились партнеры и завязалась толкучка. Миазга в этот момент продолжал унижать Лайенса.

«Я не обиделся на Миазгу. Это просто футбол. Здесь все игроки разных размеров и обладают разными навыками», – рассказал после матча 18-летний Лайенс. Миазга – конфликтный парень. Фотографы поймали вот такой момент во время матча между США и Бразилией. Миазгу абсолютно никак не смутило, что перед ним Неймар.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Сейчас Миазга принадлежит «Челси» и арендован «Нантом», а до этого два года играл за голландский «Витесс». В Голландии Миазга тоже попадал в заголовки, когда во время подачи углового пощупал соперника из «Херенвена» за пенис. Тогда американца оштрафовали в самом «Витессе» и осудили болельщики. Эпизод вообще не очень.

Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

Кажется, его не остановить.

Франция. Лига 1 Голландия. Эредивизие Товарищеские матчи США Мексика Челси Нант Витесс Миазга Мэтт
Комментарии (28)
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_MATRIX_
1536754637
Такие вот они америкосы - любители щупать чужие пенисы :-)
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matvei_72
1536757967
Америкосы вообще оборзели , уже в футболе решили что им все можно...А судья должен был удалять его за это оскорбление, равноценное расизму...
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ArmeeC1018
1536758279
пендосы в своем стиле
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I_R_O_N_M_A_N
1536760050
Миазгу абсолютно никак не смутило, что перед ним Неймар. И что *****, ну Неймар и что, ******* уже этого петушару боготворить, что ***** перед ним на колени вставать???
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Olga85
1536763591
Я вообще не могу представить себе ни одного нормального мужика, который в здравом уме потрогает половой орган другого мужика. Если честно, то все поведение Миазги, направленное на столь демонстративное унижение других мужчин, очень похоже на наличие у него глубоких психологических проблем, вызванных серьезным комплексом неполноценности, который связан, вероятнее всего, с его гомосексуальностью, которую в свою очередь он на сознательном уровне отрицает, поскольку считает чем-то неприемлемым и унизительным для самого себя, несмотря на всю толерантность в обществе. Поэтому он так агрессивно пытается доказать окружающим, а прежде всего самому себе, что он не *****, а самЭц. Тут только пожалеть его можно и скинуться на хорошего психолога.
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Kalida
1536764374
"шутки про рост - это слишком низко" Джарахов
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Makaweli
1536782787
Мерзкий, как и все пендосы!
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Superviser77
1536814722
Очередной долб...б. И ему пох кто перед ним... А с какого перепуга Неймар стал великим?! Этому кувыркашке ещё расти и расти до великих. Так что это простой неплохой футболер из Бразилии...
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Добрый Бобер
1536817120
Я бы посмотрел, как бы он играл против Златана.
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Denis SPb
1536834422
А по-моему это неспортивное поведение, которое должно караться красной карточкой...
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