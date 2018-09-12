Он трогал соперника за пенис, издевался над ростом и бычил на Неймара

Сборная США с минимальным счетом выиграла у Мексики (1:0), но главный момент игры никак не связан с голом. Обычная борьба у ворот американцев закончилась фолом нападающего Диего Лайенса на защитнике Миазге. Тот отреагировал странно, показав Лайенсу, что он слишком маленький. При этом рост Миазги – 193 сантиметра, Лайнеса – 167 сантиметров. За мексиканца заступились партнеры и завязалась толкучка. Миазга в этот момент продолжал унижать Лайенса.

«Я не обиделся на Миазгу. Это просто футбол. Здесь все игроки разных размеров и обладают разными навыками», – рассказал после матча 18-летний Лайенс. Миазга – конфликтный парень. Фотографы поймали вот такой момент во время матча между США и Бразилией. Миазгу абсолютно никак не смутило, что перед ним Неймар.

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Сейчас Миазга принадлежит «Челси» и арендован «Нантом», а до этого два года играл за голландский «Витесс». В Голландии Миазга тоже попадал в заголовки, когда во время подачи углового пощупал соперника из «Херенвена» за пенис. Тогда американца оштрафовали в самом «Витессе» и осудили болельщики. Эпизод вообще не очень.

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Кажется, его не остановить.