Защитник сборной США Миазга поиздевался над низким ростом мексиканского нападающего

Сборная США в товарищеском матче победила Мексику (1:0).

На 65-й минуте встречи нападающий мексиканцев Диего Лайнесом нарушил правила на защитнике соперника Мэтте Миазге. В результате между футболистами завязалась словесная перепалка, в ходе которой Миазга жестом указал на низкий рост Лайнеса.

За мексиканца заступились партнеры по команде. Но даже после того, как игроков развели, Миазга продолжал указывать на низкорослость форварда.

Рост Миазги – 193 сантиметра, Лайнеса – 167 сантиметров.