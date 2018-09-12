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  • Защитник сборной США Миазга поиздевался над низким ростом мексиканского нападающего

Защитник сборной США Миазга поиздевался над низким ростом мексиканского нападающего

12 сентября 2018, 12:20
10

Сборная США в товарищеском матче победила Мексику (1:0).

На 65-й минуте встречи нападающий мексиканцев Диего Лайнесом нарушил правила на защитнике соперника Мэтте Миазге. В результате между футболистами завязалась словесная перепалка, в ходе которой Миазга жестом указал на низкий рост Лайнеса.

За мексиканца заступились партнеры по команде. Но даже после того, как игроков развели, Миазга продолжал указывать на низкорослость форварда.

Рост Миазги – 193 сантиметра, Лайнеса – 167 сантиметров.

Источник: YouTube
Товарищеские матчи США Мексика Миазга Мэтт
Комментарии (10)
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altezzik
1536744578
Тупой жест, тупой америкос. Рост Месси не намного выше тех же 167, а КПД на все два метра.
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!ce man
1536744644
Скорее всего дылда показал жест что бы карлик спустился на землю
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cska-62
1536747029
Янки есть янки! Они лучшие, самые высокие в мире, самые красивые, и выигрывали все чемпионаты мира по футболу (а заодно и Европы)! :-))) Пересмотрел эпизод несколько раз. Никакого нарушения правил не увидел.
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Фотон
1536751367
Нормальный рост у чувака, а то, что америкашка издевается так это не от далекого ума. Правильно говорил Задорнов "тупые".
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ЗакирСаб
1536751489
белый за руки и за футболку хватал синего!
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ivanthebest
1536753565
Ретард, что с него взять? Нужно быть конченным человеком, чтобы троллить другого из-за его физических данных, роста, излишнего веса, цвета кожи и т.п... Да, есть люди, которые из-за лени своей становятся полными, а есть и те, у кого это практически неизлечимая болезнь, гармоны и все дела. В том же футболе есть масса таких примеров: Месси и его история с гормонами роста, Роналдо и его история с гормонами которые делают его очень полным человеком, таких примеров масса, и ещё раз повторюсь чтобы издеваться и троллить таких людей, нужно быть конченным человеком...
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Cules2013
1536753746
За такое нужно дисциплинарное дело заводить. Ничего страшного не случилось, но так вести себя нельзя, откровенное неуважение соперника.
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Alec7183
1536757377
Чёт американские спортсмены(ещё и недавние выходки Серены) как то неподобающе ведут себя в последнее время.
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yakubooleg
1536759460
Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг -========-- http://xx.org.ua/blogdk
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zigbert
1536831051
Здесь все надо решать через суд.
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