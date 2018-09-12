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    Защитник сборной США Миазга поиздевался над низким ростом мексиканского нападающего

    Сборная США в товарищеском матче победила Мексику (1:0).

    На 65-й минуте встречи нападающий мексиканцев Диего Лайнесом нарушил правила на защитнике соперника Мэтте Миазге. В результате между футболистами завязалась словесная перепалка, в ходе которой Миазга жестом указал на низкий рост Лайнеса.

    За мексиканца заступились партнеры по команде. Но даже после того, как игроков развели, Миазга продолжал указывать на низкорослость форварда.

    Рост Миазги – 193 сантиметра, Лайнеса – 167 сантиметров.

    Источник: YouTube

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    12.09.2018 12:20
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 13 сентября 2018, 12:30

      Здесь все надо решать через суд.

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      Рейтинг: -40

      yakubooleg 12 сентября 2018, 16:37

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Нeдавнo наткнулся на блoг чувaка который нaкачал тeло домa с помощью пояса миостимулятора, в нaчалe не поверили, нo решили с жeной пoпробовaть. Через неделю были в шоке от результaта: помeленьку уходит пузo, вырисoвываются кубики, подкачaл спину, а женa убрала в тaлии пару сaнтимeтров.Да и прикол чтo нe надо ничeго делaть простo надел и включил, да и по времени всего 20 минут в дeнь. Этo рeальнo самый лeнивый и быстрый спосoб пoхудeть и подкачаться, вoт тот блoг -========-- http://xx.org.ua/blogdk

      -4
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      Рейтинг: +163

      Alec7183 12 сентября 2018, 16:02

      Чёт американские спортсмены(ещё и недавние выходки Серены) как то неподобающе ведут себя в последнее время.

      0
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      Рейтинг: +12743

      Cules2013 12 сентября 2018, 15:02

      За такое нужно дисциплинарное дело заводить. Ничего страшного не случилось, но так вести себя нельзя, откровенное неуважение соперника.

      3
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 12 сентября 2018, 14:59

      Ретард, что с него взять? Нужно быть конченным человеком, чтобы троллить другого из-за его физических данных, роста, излишнего веса, цвета кожи и т.п... Да, есть люди, которые из-за лени своей становятся полными, а есть и те, у кого это практически неизлечимая болезнь, гармоны и все дела. В том же футболе есть масса таких примеров: Месси и его история с гормонами роста, Роналдо и его история с гормонами которые делают его очень полным человеком, таких примеров масса, и ещё раз повторюсь чтобы издеваться и троллить таких людей, нужно быть конченным человеком...

      7
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      Рейтинг: +37

      ЗакирСаб 12 сентября 2018, 14:24

      белый за руки и за футболку хватал синего!

      0
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 12 сентября 2018, 14:22

      Нормальный рост у чувака, а то, что америкашка издевается так это не от далекого ума. Правильно говорил Задорнов "тупые".

      2
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 12 сентября 2018, 13:10

      Янки есть янки! Они лучшие, самые высокие в мире, самые красивые, и выигрывали все чемпионаты мира по футболу (а заодно и Европы)! :-)))

      Пересмотрел эпизод несколько раз. Никакого нарушения правил не увидел.

      4
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      Рейтинг: +452

      тёска 12 сентября 2018, 12:30

      Скорее всего дылда показал жест что бы карлик спустился на землю

      1
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      Рейтинг: +1702

      altezzik 12 сентября 2018, 12:29

      Тупой жест, тупой америкос. Рост Месси не намного выше тех же 167, а КПД на все два метра.

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