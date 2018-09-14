«Зарплата − 8 тысяч рублей». Как живет первый наукоград России

Свадьба, кепка, чупа-чупсы

«Уходите! Вы – позорище! Уходят те, кому позорно жить в Обнинске. Как вас можно за это уважать?» − орал на покидавших трибуны людей разъяренный фанат.

Матч «Кванта» и «Строгино» в Обнинске заканчивался безрадостной нулевой ничьей, а многие зрители спешили к игре «Зенит» − «Спартак». Они начинали почти сразу после встречи незаметных середняков ПФЛ и некоторых интересовала гораздо больше бесплатного футбола с участием местной команды.

«Наши докатывают, а теперь за Москву болеть», − с дерзкой улыбкой прокричал мужчина и обогнал пару человек.

Футбол в Обнинске всем заходит немножко по-разному, но спорт в первом российском наукограде – важное развлечение для жителей. Поэтому стадион «Кванта» идет в лидерах по проценту заполняемости среди арен всех российских клубов, а детей с малых лет учат любить правильные вещи. В тот день до финального свистка действительно ушли многие, зато детям хлопали после матча футболисты, которые заодно поздравили молодоженов.

Стадион «Труд» вмещает четыре тысячи зрителей. Вокруг него дворы с обычными многоэтажками, где всегда заполнены детские площадки. Полицейские прямо перед входом на арену обсуждают с сотрудником «Кванта» его красивую синюю кепку. Трибуны находятся только с одной стороны стадиона, но с противоположной все выглядит немного хуже. Там – странно выгнутая решетка, старенький дом и мусор в траве. За трибуной автобус гостей соседствует с дверью специализированного зала тяжелой атлетики. Тут же и центральный вход арены, который во время матчей закрывают на ключ.

В эти моменты здесь своя атмосфера. Наряженная в мяч-талисман школьница раздает детям чупа-чупсы, флажки и развлекает зрителей. Ее подруга встает за камеру и помогает со съемкой матча, а еще одна девушка их возраста отвечает за продажу шарфов. Говорят, новую партию атрибутики привезли специально по просьбам зрителей, а на предыдущих двух играх не продавали. Шарфы с символикой «Кванта» по 500 рублей – единственное, за что платят на футболе в Обнинске. Все остальное раздают бесплатно.

Движуха за пределами поля – отдельная тема о хорошем. Фанатская трибуна орет стандартные кричалки, а большинство зрителей вроде бы спокойно смотрят футбол. Только всю толпу креативно заводят дети, которых никто об этом не просил. Они встают перед тысячей болельщиков и орут кричалки, чем привлекают внимание. Сначала это сделал один парень, потом подключились еще двое.

В перерыве тоже весело. На трибуны кидают теннисные мячики, а поймавшие могут обменять их на маленькие призы. Выглядит зажигательно, а 15 минут пролетают незаметно.

Футбол иногда бывает праздником даже в ПФЛ. Но Обнинск интересен не только матчем в 90 минут и детскими развлечениями на трибунах.

«Что здесь смотреть вообще?»

Обнинск получил официальный статус города только в 1956 году. Теперь здесь проживают примерно 110 тысяч человек, а сам город считается вторым по величине в Калужской области. Естественно, после Калуги. Обнинск находится всего в часе езды от Москвы, поэтому сюда стягивается много молодежи. Местные жители утверждают, что по уровню жизни это место ни в чем не уступает самой Калуге, а его расположение дает дополнительные привилегии для людей всех возрастов.

«Я живу в Обнинске уже пять лет. Воспитываю ребенка и ни в чем не нуждаюсь, − рассказывает местная жительница Ирина. − Цены здесь почти московские, но все равно приемлемые. Сюда часто приезжают туристы, чтобы просто погулять. И тут правда можно на многое посмотреть! Вы же видели кучу разных памятников? Метеомачта, уже закрытая АЭС – все это отличает город от других. Еще его не зря его признали наукоградом».

Зато недалеко от нее встречается мужчина, который вообще не считает город интересным. «Что здесь смотреть вообще? Вон церквушку разрушенную посмотрите в Белкинском парке, да метеовышку отсюда видно. Вы лучше в Москву езжайте – там мест интересных явно больше», − говорит он и прикрывает книгу, которую только что взял из городской библиотеки.

Встреча на улице с мужчиной – редкость для Обнинска. Улицы заполнены женщинами с детьми. «Мой муж слишком устает на работе, чтобы куда-то выходить. За прогулки с ребенком и мелкие покупки у нас отвечаю я», − рассказывает девушка все у той же библиотеки.

Рядом с этим зданием расположены музыкальная школа и детская площадка, а прямо через дорогу есть ресторан McDonald's. Отличительная черта инфраструктуры Обнинска – в любом месте можно и нужно уместить все. Поэтому главный торговый центр города «Триумф Плаза» соседствует с заправкой, шиномонтажом и гостиницей. Внутри все тоже в подобном духе: на одном этаже умещаются кинотеатр, развлекательный центр и даже спорт-бар. Там стены украшены шарфами главных клубов Европы, а посмотреть футбол иногда получается и без заказов.

Основная жизнь Обнинска – это только косвенная история про спорт. Ниже – важные факты о городе, где запускали первую в мире АЭС и впервые начали готовить подводников.

Моряки без моря и город без места на карте

• Обнинск первым из всех российских городов официально стал наукоградом. Произошло это 6 мая 2000 года. При этом город выделяется среди остальных по разным профилям. Например, в начале 2018 года здесь открылся Центр высокоточной радиологии, где лечат рак в несколько приемов без вмешательства хирургов. В лечении используют гамма-ножи, которых даже во всем мире насчитывают около 300.

• Здесь расположена самая высокая метеомачта в Европе – сооружение диаметром 2,3 метра и высотой 310 метров. Аналогов ему на территории России больше нет, а во всех туристических программах Обнинск рекламируют именно через метеомачту. Она считается главной достопримечательностью города.

• На проспекте Маркса построены три интересных дома, которые при взгляде сверху образуют цифры 666. Подобные районы существуют в Харькове и в Бресте, а по изначальным планам вообще задумывались буквами СССР. Жители считывают это и в других интерпретациях – 999 или GGG.

• Рядом с Обнинском нет и никогда не было моря, но тут первыми начали обучать кадры для ВМФ России. 3 июля 1956 в Обнинске создали учебный центр на базе обнинской АЭС – первой в мире атомной электростанции. Ее саму ввели в эксплуатацию в 1954 году, а окончательно закрыли в 2002-м. В годы старта атомной программы Обнинска не было на картах СССР, а сам город возник из секретной лаборатории «В». Когда на карты все-таки нанесли, город стал развиваться.

• Обнинский ТРЦ «Триумф Плаза» и калужский «XXI век» часто сравнивают по значимости и престижу. Для Обнинска появление «Плазы» едва не обозначило новый центр города, а заодно и дало жителям ставшее популярным место для развлечения. По потоку людей «Триумф Плаза» не уступает конкуренту из областного города, у которого еще и возникали проблемы с безопасностью.

«Этой зарплаты не хватает ни при какой жизни»

С развитием футбола в Обнинске пока все не так хорошо. Местные команды никогда не играли на высоком уровне, а из отдельных личностей выделяются только несколько людей. Обнинскую футбольную школу создал Юрий Шуванов, который подготовил более 700 игроков для команд различного уровня. Например, у него учился Анатолий Байдачный. В составе сборной СССР в 1972 году Байдачный стал серебряным призером чемпионата Европы, а потом успешно отработал тренером. Обучался у Шуванова и Лев Березнер, который в 1997 году был третьим в списке 33-х лучших игроков чемпионата России. На этом значимые достижения как-то заканчиваются.

Зато на местном уровне влияние школы Шуванова чувствуется и сейчас. «Квант» тренируют его ученики близнецы Морозовы, которые пересекались с Шувановым еще в свои подростковые годы. Их личности интересны тем, что всю игровую карьеру братья проводили вместе на разных флангах обороны и полузащиты. Из серьезных клубов они играли в «Динамо», «Факеле» и камышинском «Текстильщике», с которым даже выходили в Кубок УЕФА. Теперь оба работают в обнинском «Кванте», где поднимают молодых игроков до профессионального уровня. Делать это приходится в очень непростых условиях, что не скрывают даже сами игроки.

«Хочу выделить наших тренеров. Люди – максималисты с современным видением футбола. В ПФЛ есть несколько команд уровня ФНЛ, но «Квант» к такому готов. Нам нужно только немного обтесаться. Пока самый сложный матч – игра с московским «Торпедо» (0:1). Это команда с хорошей историей.

У нас в «Кванте» собраны игроки с безумной любовью к футболу: люди работают с 8 до 17 часов, потом еще тренируются и играют. Зарплата – 8 тысяч рублей. Этого не хватает ни при какой жизни», − рассказывает один из футболистов «Кванта», который попросил не называть его фамилию. Даже при таких финансовых возможностях Морозовы выстраивают из «Кванта» что-то интересное. В ПФЛ команда вообще стартовала с трех побед и не проигрывала почти месяц.

«Пусть я плохой работник, зато преданный болельщик»

Профессионального футбола в Обнинске не было с 2004 года. Тогда футбольный клуб «Обнинск» занял 13-е место в зоне «Центр», а затем были только чемпионаты Калужской и Московских областей. С 2006 года в это дело ввязался «Квант». Долгое время высшим достижением команды было второе место в любительском чемпионате зоны «Московская область» в сезоне-2011/12. В 2017 году все изменилось. Команда выиграла турнир любителей и получила возможность заявиться в ПФЛ. Теперь вся основа здесь составлена из воспитанников широкопрофильной спортивной школы «Квант».

«Я этих ребят с детства знаю. Начинали они с самого маленького возраста, потом пошли в юношескую команду, а теперь здесь, − делится впечатлениями школьный учитель Виктор Васильевич. − До этого в Обнинске была профессиональная команда «Индустрия», но только в 90-х годах. Сейчас профессиональным стал «Квант». Здесь все держат братья Морозовы – удивительные люди. Трибуну видели? Сегодня почти полная была, а на первых матчах вообще аншлаг – друг на друге сидели. Так что спорт в Обнинске любят. Из других видов волейбол у нас очень хороший, пловцы приличные. Скворцов – участник Олимпиады. Сейчас Вековищев подает надежды, входит в состав сборной по плаванию».

Любовь к футболу все равно на первом месте, поэтому после игры он, как и большинство других зрителей, спешил скорее посмотреть игру «Зенит» – «Спартак». За время нашей беседы с учителем поздоровались несколько человек и спросили мнение об игре. Все сошлись на том, что вышло скучно, но ребята все равно молодцы.

До игры с «Квантом» игроки «Строгино» ни разу не забили и шли без набранных очков, а «Квант» пока привыкает к статусу фаворита в подобных матчах. Победить аутсайдера не получилось, но фанаты слишком любят саму игру, чтобы кого-то ругать.

«Я сегодня с работы рано ушел. Не знаю, как там без меня. Пусть я плохой работник, но зато преданный болельщик», − подвел итог в разговоре с другом мужчина средних лет.

Поход на стадион для этих людей – отдушина. Пару раз в неделю они выбираются покатать мяч или сходить на стадион, чтобы потом снова пойти на работу. В последнее время в городе появилось много программистов и умных людей из других профессий, которые стягиваются в Обнинск из других областей. Качество работы тут ставят на один уровень с московским, а для совершенствования науки у города все еще большие перспективы. Команда ПФЛ дает возможность региону подтянуть на новый уровень и спортивное направление. Отдача в этом плане от жителей города есть уже сейчас.

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