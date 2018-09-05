Где-то в России можно тратить госбюджет и делать нестыдно

«Привет, «Тамбов»!» – летом экс-полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре неожиданно записал видеообращение и пожелал тамбовскому клубу поскорее выйти в РПЛ. О команде, которая появилась только в 2013 году на месте умершего тамбовского «Спартака», говорят все больше. И даже за пределами России.

На третий сезон существования клуб попал в ФНЛ, а уже через год едва не залетел в РПЛ. По итогам прошлого сезона «Тамбов» оказался к элите ближе всего: в стыковых матчах команда проиграла «Амкару», который вскоре расформировали.

В этом сезоне цель «Тамбова» одна – Премьер-лига. Подобный пузырь когда-то надувал «Тосно», но теперь от клуба из Ленинградской области ничего не осталось. «Тамбов» с одним из самых маленьких бюджетов в лиге по-прежнему тащит.

Властям нужен футбол

Непопулярная для России история: руководство региона не списывает футбол в утиль, а целенаправленно тянет вперед. Идею его развития в Тамбове лично продвигает губернатор Тамбовской области Александр Никитин. Говорят, он в курсе всех проблем клуба и посещает почти каждый матч.

«Если бы не губернатор, клуба бы не существовало. Он полностью погружен в наши проблемы, ставит задачи, присутствует почти на всех матчах. Губернатор лично общается с футболистами, принимает у себя тренеров, генерального директора, готов помогать каждому из них», – в интервью «Бомбардиру» рассказывает президент «Тамбова» Арсен Габуев.

Никитин понимает, что клуб играет важную социальную роль в городе. Здесь футбол – инструмент развития массового спорта. С каждым днем фан-база «Тамбова» увеличивается в размерах.

«В Тамбове понимают, какое влияние оказывает футбол на развитие массового спорта, – объясняет Габуев. – Каждая власть смотрит на эти вещи по-разному. Кто-то видит в хорошей игре даже в ФНЛ пример для подражания молодежи. У нас на каждый матч приходят по 8-10 тысяч болельщиков на стадион, билеты разлетаются за два часа после начала продаж».

А что с деньгами?

Как рассказал «Бомбардиру» спортивный директор «Тамбова» Павел Худяков, бюджет клуба составляет 300-330 миллионов. Это уровень 10-12-й команды ФНЛ. В прошлом сезоне цифры были еще меньше – 250-270 миллионов, но клуб почти запрыгнул в РПЛ.

«Сейчас у нас не самый маленький бюджет. Но привлеченных денег очень мало. Процентов пять только – спонсорские. Бюджет увеличился, потому что показываем результаты. Поставлена задача выйти в РПЛ.

Тяжело с такими деньгами, но будем выполнять. У нас подобрана очень хорошая команда. Все работают в одно дыхание, в одно мнение. Каждый здесь работает на результат», – говорит Худяков.

Президент Габуев отмечает: «Мы один из самых бедных дотационных регионов России. У нас небольшой бюджет. Плюс есть молодежная команда, которая находится на содержании клуба. С учетом небольших денег, выполняем задачи.

Мы честно делаем свою работу и не смотрим, у кого что получается, а что – нет. Наш клуб – это порядок, правильно выстроенная система и желание. Каждый футболист у нас подбирается не только по футбольным качествам, но и по психотипу. Важно создать коллектив, чтобы каждый бился друг за друга на поле».

В условиях ограниченного бюджета «Тамбов» обновляет домашний стадион. На первом этапе на арене заменили систему освещения, которая теперь соответствует уровню проведения матчей еврокубков.

Во время второго этапа на стадионе постелили новый газон, установили подогрев и поливочную систему, чтобы можно было играть на натуральном поле в любую погоду.

Третий этап – расширение трибун до 15 тысяч мест. В Тамбове очень ждут Премьер-лигу и готовятся к взлету заранее. На все работы выделено около 60 миллионов рублей.

А играет-то там кто?

«Тамбов» из-за ограниченности кошелька не может шиковать на трансферном рынке, но это не мешает ему покупать футболистов с интересным бэкграундом. Например, здесь играют:

1. Младен Кашчелан. 35-летний черногорец выступал в Германии, Сербии, Польше, Украине, Болгарии, Греции и выучил шесть языков (русский, болгарский, сербский, английский, немецкий и польский). С 2013 года хавбек поселился в России, где играл в «Тосно» и «Арсенале».

2. Валерий Чуперка. Молдаванин, который сменил восемь российских клубов («Краснодар», «Енисей», «Спартак-Нальчик», «Анжи», «Томь», «Балтика», «Ростов»).

3. Сенин Себаи. Ивуарийский нападающий, делами которого занимается агент Дмитрий Селюк (Яя Туре – его клиент). Форвард не тратит деньги на развлечения, а откладывает средства на покупку дома для родителей в Кот-д’Ивуаре.

4. Олабиран Блессинг. 19-летний нигериец с прической в виде макарон, поигравший в Белоруссии и Узбекистане.

Неужели Тамбов – футбольный город?

Может быть. Один из примеров – приезд «Зенита» в Кубке России в 2016 году. Тогда на еще пятитысячную арену влезло 8 тысяч болельщиков. Перекупщики задвигали билеты за 2 тысячи рублей (для Тамбова это много), но люди все равно разбирали.

Чтобы уместить всех желающих в одном месте, «Тамбов» пошел на хитрость и возвел временную трибуну на 750 мест. Еще несколько тысяч следили за игрой стоя на холме за воротами. Этим клуб осознанно нарушил регламент и влетел на штраф, но дико порадовал народ. «Тамбов» сгорел 0:5, хотя это никого не расстроило.

Пару реплик с того праздника:

«Люди сидели на крышах и стояли на беговых дорожках вокруг поля», – болельщик Андрей.

«Ребятишки залезали на крышу стоящего рядом со стадионом здания!» – болельщик Дмитрий.

«Футбол в Тамбове больше, чем футбол», – болельщик Александр.

Когда группа болельщиков обращается в администрацию города, чтобы попросить выходной день ради похода на футбол, это кажется правдой. Такое случилось в октябре 2017 года. Хотя в гости к «Тамбову» на матч Кубка России приезжал всего лишь курский «Авангард».

Президент клуба Габуев рассказывает: «Несомненно, Тамбов – футбольный город. У нас эту игру здесь очень любят. Раньше клуб был периферийным и назывался «Спартак». У нас играли любимцы Дима Сычев и Юра Жирков, который гонял мяч на местных улицах».

Жирков и сейчас не забывает, как пацаном бегал за тамбовский «Спартак». Полузащитник обещает однажды вернуться в «Тамбов», а пока шлет приветы в клубной футболке и поздравляет страну с чумовым чемпионатом мира.

text Публикация от text (@yuryzhirkov) 19 Июн 2018 в 7:31 PDT

«Такие истории дают импульс для развития футбола. Дети уходят от плохих дел. На примерах футболистов воспитывается молодежь. Задача губернатора – чтобы дети шли в секции. Мы все это катализируем и преображаем», – резюмирует Габуев.

И там все в порядке с работой с болельщиками?

Вполне. Пока большинство клубов ФНЛ закопалось от болельщиков в панцире, «Тамбов» всегда открыт к диалогу и постоянно подогревает интерес к себе различными акциями. Вот некоторые из них:

1. «Болельщик на тренировке». Клуб не первый раз дает шанс попасть на тренировку и два дня провести с командой. Из большой пачки заявок выбирают лишь одного везунчика.

«Футболисты в шутку подкалывали немного, так как я давно не играю в футбол на профессиональном уровне. Зато четыре с лишним года был заводящим фанатской трибуны.

Получились интересные тренировки в разных видах спорта – например, боксе. С Талалаевым побоксировать не удалось. Спаррингов не было – только отработки ударов. Я стоял в паре с одним из футболистов», – рассказывает об интересном опыте победитель конкурса Андрей Иванов.

2. Прямая линия с главным тренером. Такие штуковины редко проводятся даже в клубах РПЛ.

3. Мастер-классы для детей из подростковых клубов Тамбова. Чеканка мяча, футбольная эстафета, раздача автографов – все по красоте. Сюда же с мастер-классами приезжали тренеры ЦСКА.

«Мы не закрытый клуб. Свободно общаемся со всеми. Такая открытость привлекает болельщиков и просто неравнодушных», – отмечает Габуев.

Кстати, «Тамбов» одним из первых откликнулся на предложение Данилы Козловского поучаствовать в съемках фильма «Тренер». Актер несколько дней жил с командой и смотрел матчи с тренерской скамейки, чтобы лучше прочувствовать провинциальный футбол.

Тренерский штаб и футболисты (некоторые ради съемок бросили отпуск) в фильме играли сами себя. На площадке команда провела 10 часов и закончила работу в три часа ночи.

Съемки планировали проводить именно в Тамбове, но в итоге остановились на Новороссийске. Компенсация для города в виде респекта: «Провинция, которая живет футболом».

Там реально работает Ярцев?

Да-да. Тот самый, что делал «Спартак» чемпионом и уходил с тренерского места, когда сборная России влетала Португалии 1:7. Летом 2016 года Ярцев неожиданно появился в «Тамбове» в качестве генерального директора. Сейчас он – вице-президент клуба и рулит здесь почти всем.

«Ярцев – легенда. Он всем все доказал. Его роль в клубе нельзя недооценить. Он участвует во всем: от тренировок и трансферов до менеджмента. Работает почти 24 часа в сутки. Его опыт используем на благо клуба. Это наш бонус. Он очень корректный человек, не давит авторитетом и не вмешивается в тренерскую работу.

Почему «Тамбов»? Есть такая пословица «Человек бывает там, где ему комфортно». Наш регион первый в России по экологии. Здесь уютно и компактно. Ярцеву здесь просто комфортно, а нам комфортно с ним».

И все же, почему «Тамбов» – это важно?

Пока в России один за другим закрывают клубы, «Тамбов» аккуратно и по делу тратит государственные деньги, не влезая в долги и прочие мутные истории с финансами. В клубе заинтересованы власти. Они продвигают профессиональный футбол и развивают массовый спорт. Во многих регионах России об этом даже не думают. «Тамбов» за пять лет прошел путь от создания до стыков РПЛ. Команда не потеряла себя и по-прежнему находится в топе. В Тамбове массово прут на стадион. Скоро местная арена будет вмещать 15 тысяч зрителей. В Тамбове не плюют на болельщиков и активно с ними работают. Сюда зовут футбольных легенд и всячески развлекают.

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