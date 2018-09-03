Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ Первая лига Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Маркизио – супер. Вы его полюбите

Каким мы знаем этого футболиста

Только факты.

• С 7 лет в системе «Ювентуса». 389 матчей за клуб во всех турнирах. 15 выигранных трофеев.

• Помимо «Юве» играл лишь в одном клубе – в «Эмполи» на правах аренды провел сезон-2007/08

• Провел 55 матчей в составе сборной Италии и выиграл с ней серебряную медаль Евро-2012

• Играет на месте центрального полузащитника. Креативен, старателен, здорово владеет пасом, отлично отрабатывает в обороне

• Абсолютно неконфликтный игрок

Как его называют

У Маркизио есть прозвище Il Principino – «маленький принц». Поговаривают, что на свою первую тренировку в клубе футболист пришел в стильном пиджаке и мокасинах и услышал немало шуток в свой адрес. Сам Маркизио потом рассуждал, что это прозвище будет очень интересно звучать, когда ему пойдет пятый десяток. «Я принц на 50%, а на другие 50% – кузнец. В полузащите приходится выполнять и грязную работу тоже», – говорил Клаудио. Еще игрока называют «туринским Де Росси», но это прозвище используется гораздо реже.

Он очень стильный

«Стараюсь одеваться элегантно, независимо от того, в пиджаке я или в джинсах и свитере. Что лучше? Хороший костюм, туфли, рубашка, галстук. Моя жена Роберта говорит, что я одеваюсь не по годам. Она видит меня в 35 лет перед камином с трубкой. Но мне не хочется об этом думать. Мне нравится бывать у портных, выбирать ткани, обсуждать все детали, например, пуговицы тоже».

text

Публикация от text (@marchisiocla8)

Один скандальчик все же был

Но его, скорее, раздула пресса. Несколько лет назад его спросили, какого игрока он не любит. «Игрока не назову, назову команду. Это «Наполи». Особенно после их грубостей в финале Суперкубка. Я всегда настроен по-особому в матчах с ней», – сказал Маркизио. Представители «Наполи» негодовали и потребовали объяснений от клуба. В «Юве» высказались в таком ключе: никаких оскорблений не было, это исключительно дух соперничества.

Любил географию, открыл ресторан, занимается благотворительностью

Маркизио рассказывал, что в детстве ему нравилась география, поэтому он следил за работой турагентов и сам подумывал о ней. А еще он несколько лет назад открыл ресторан в небольшом городке Кьери. «Но это не станет моей профессией», – уверял футболист. Он также занимается благотворительностью, помогая проекту, который лечит новорожденных, имеющих врожденные заболевания, и одному из итальянских институтов исследования рака.

Его жена – фанатка «Торино»

Вот такой поворот. А ведь и правда – к моменту их встречи Роберта Синополи болела за «Торино», а ее отец даже обучался в академии этого клуба. Впрочем, на отношения это не повлияло – живут счастливо, у них двое детей. При этом Роберта активно использует инстаграм, где даже однажды намекнула на то, что к Клаудио в «Ювентусе» несправедлив тренерский штаб.

Маркизио, кстати, интересно ответил на вопрос о ревности: «Она взаимная. У меня красивая жена, а я часто далеко от дома. Она же ревнует, потому что у меня сотни тысяч друзей в фейсбуке».

text

Публикация от text (@robysinopoli)

Публикация от text (@robysinopoli)

text

Публикация от text (@robysinopoli)

text

Публикация от text (@robysinopoli)

Почему он ушел из «Юве»

Восемь сезонов подряд Маркизио без всяких сомнений являлся игроком стартового состава, а затем надолго выбыл с тяжелой травмой крестообразных связок – пропустил Евро-2016 и первую часть сезона-2016/17. После восстановления он был уже не столь быстрым и в состав стал попадать реже.

Был ли конфликт с Массимилиано Аллегри – сказать сложно, но роль игрока ротации итальянцу нравилась куда меньше. Контракт с «Ювентусом» у него действовал до 2020 года, но уже минувшим летом клуб и футболист расторгли его по взаимной договоренности.

Трогательно попрощался

«Я провел последние 25 лет своей жизни, размышляя о том, кем я стал, и чего бы я мог достичь в «Ювентусе». Никогда не думал, что придется пережить то, что произошло. Неважно, что будет дальше, будь то профессиональная карьера или личная жизнь, бессмысленно отрицать, что в моем сердце и моем ДНК будет только два цвета», – лишь маленький отрывок из того письма, которое Маркизио написал клубу после ухода.

Запись собрала 312 тысяч лайков. В последнее время трогательные письма у экс-игроков «Ювентуса» появляются все чаще.

text

Публикация от text (@marchisiocla8)

Он правда в «Зените»?

Да. «Зенит» подтвердил, что экс-полузащитник «Ювентуса» стал игроком сине-бело-голубых, перейдя в санкт-петербургский клуб в статусе свободного агента. Им интересовались португальские и французские клубы, пытались заполучить «Рома» и «Севилья», был слух также о канадской и китайской командах. Впрочем, «Рома» вряд ли бы смогла его заполучить – Маркизио говорил, что ни за какую другую команду кроме «Ювентуса» в Италии играть не будет.

Что касается остальных клубов, то «Зенит» оказался настойчивее и заодно приготовил для игрока десятый номер. А в российскую премьер-лигу переехала еще одна суперзвезда.

Что он сказал о клубе

«У меня не было сомнений по поводу перехода в «Зенит». Мне понравился клуб, понравились его амбиции. Уйдя из «Ювентуса», обещал, что не перейду ни в какую итальянскую команду, поэтому хотел найти клуб, который разделял бы мои ценности. Я видел вчерашний матч, меня поразил стадион и то, как болельщики поддерживали «Зенит».

Перед этим я поговорил с Доменико Кришито, попросил посоветовать хороший ресторан (смеeтся). На самом деле, Миммо подтвердил, что «Зенит» — особенный клуб с невероятными болельщиками. В конце недели я приеду в Петербург и увижу всe своими глазами», – сказал Маркизио в интервью сайту «Зенита».

Россия. Премьер-лига Италия. Серия А Россия Ювентус Зенит Маркизио Клаудио
Комментарии (48)
Популярные
Новые
Первые
Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
Отправить
Путник 13
1536018752
И жена украсит стадион ..особенно в жаркую погоду)))
Ответить
serppion
1536027984
55 матчей за сборную, серебряная медаль Евро-2012, 15 выигранных трофеев. Написано одно хорошее, как в типовом некрологе. Ясно, все лучшее у Маркизио давно позади. Понятно, что приехал доигрывать. И очень жаль, что Зенит делает ставки на подбитых летчиков, уже спускающихся с высоты.
Ответить
МВС
1536032782
Чего только не происходит в этом Мире!Роналду в Ювентус,Маркизио—в Зенит..Питер можно только поздравить.к ним приехал Игрок.Легенда.
Ответить
mihail1980
1536033446
отличный трансфер
Ответить
за Зенит 92
1536035905
Жена у него четкая!!!
Ответить
deimos88
1536039775
Блин, вот лично я с закрытыми глазами и не думая, обменял бы Еременко, Ханни и Попова на одного Маркизио. Супер игрок, для 4-3-3. Клаудио удачи в Зените! главное чтоб без травм!
Ответить
Zenmaster
1536045105
Прекрасное приобретенье -- в паре с Ивановичем -- надеюсь наступит долгожданная стабильность в защите !!!
Ответить
markel38
1536057996
я у уверяю он заиграет и ещё как такие игроки не филонят !! это будет примерно как с дани жаль староват (
Ответить
artydoc
1536060693
С учетом того что Нобоа выбыл на полгода, нормальное приобретение.
Ответить
ФанатОтБога
1536078244
Меня поражают люди, что пишут что все, 32 года и он рак в игре) вспомните ка ПИРЛО, во сколько он закончил и как играл? А тут еще и РПЛ, так что он еще годика два свободно попылит, как надо. Диванные эксперты, в основном пишут дерьмо болелы, спартаков, цска и тд. от зависти.
Ответить
Главные новости
Кордоба может уйти из «Краснодара», новая зарплата Барко в «Спартаке», у ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов и другие новости
01:50
Названо условие для возвращения Слуцкого в Россию
01:25
1
Кордоба может уйти из «Краснодара»
00:50
1
«Бился за свои бабки»: раскрыта новая зарплата Барко в «Спартаке»
00:32
2
Президент УЕФА готовит ультиматум для Инфантино
00:25
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Все новости
Все новости
Тренер РПЛ признался в симпатии к Дзюбе
01:18
На зенитовца Горшкова появился еще один претендент
00:38
1
ЦСКА не продал «Марселю» 18-летнего воспитанника
00:14
«Крузейро» вышел из переговоров с «Зенитом» по Луису Энрике: подробности
Вчера, 23:55
1
Даку отказали в статусе легенды «Рубина»: «Зачем его подбрасывать?»
Вчера, 23:39
ФотоЭкс-динамовец Нгамале подписал контракт с новым клубом
Вчера, 23:23
1
Орлов: «В «Спартаке» смущает лишь одна позиция»
Вчера, 23:14
2
Фото«Факел» объявил о переходе марокканского защитника
Вчера, 23:00
Семин ответил на критику Мостового в адрес Слуцкого
Вчера, 22:52
3
Гусев ответил, готов ли он возглавить «Ростов»
Вчера, 22:36
1
«Балтику» обвинили в нечестном трансфере: «К футболу это не имеет отношения»
Вчера, 22:31
4
«Спартак» обратился в ЭСК РФС по двум эпизодам матча с «Ахматом»
Вчера, 22:22
7
Глушенков озвучил «Зениту» новые требования по зарплате
Вчера, 21:51
15
В ЦСКА поставили точку в трансферной саге Жуана
Вчера, 21:41
8
Назван клуб РПЛ с дефицитом бюджета в 2 миллиарда рублей
Вчера, 21:18
6
Орлов объяснил, почему ЦСКА отказался от Даку
Вчера, 20:59
5
У ЦСКА сорвался трансфер за 15 миллионов
Вчера, 20:27
5
Орлов – о новичке «Спартака»: «Футбольный эгоист»
Вчера, 20:00
5
Ловчев высказался о возвращении Слуцкого в РПЛ
Вчера, 19:53
1
Орлов объяснил, почему Соболев не зомби
Вчера, 19:19
3
ВидеоЕщенко разобрал нелепый пенальти в ворота «Спартака»
Вчера, 18:58
9
Семин двумя словами описал Слуцкого
Вчера, 18:48
8
ЦСКА задерживает трансфер нападающего за 15 миллионов
Вчера, 18:39
3
Ташуев оценил вариант с назначением в «Ростов»
Вчера, 18:30
2
ВидеоЭкс-арбитр ФИФА указал на судейскую ошибку против «Спартака»
Вчера, 17:56
8
В Госдуме прокомментировали жалобу жены Смолова
Вчера, 17:35
5
Губерниев – о тренере РПЛ: «Посмотрим, сколько туров он протянет»
Вчера, 17:23
Защитник «Краснодара» оценил спорный пенальти в матче с «Факелом»
Вчера, 16:54
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+