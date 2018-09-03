Маркизио – супер. Вы его полюбите

Каким мы знаем этого футболиста

Только факты.

• С 7 лет в системе «Ювентуса». 389 матчей за клуб во всех турнирах. 15 выигранных трофеев.

• Помимо «Юве» играл лишь в одном клубе – в «Эмполи» на правах аренды провел сезон-2007/08

• Провел 55 матчей в составе сборной Италии и выиграл с ней серебряную медаль Евро-2012

• Играет на месте центрального полузащитника. Креативен, старателен, здорово владеет пасом, отлично отрабатывает в обороне

• Абсолютно неконфликтный игрок

Как его называют

У Маркизио есть прозвище Il Principino – «маленький принц». Поговаривают, что на свою первую тренировку в клубе футболист пришел в стильном пиджаке и мокасинах и услышал немало шуток в свой адрес. Сам Маркизио потом рассуждал, что это прозвище будет очень интересно звучать, когда ему пойдет пятый десяток. «Я принц на 50%, а на другие 50% – кузнец. В полузащите приходится выполнять и грязную работу тоже», – говорил Клаудио. Еще игрока называют «туринским Де Росси», но это прозвище используется гораздо реже.

Он очень стильный

«Стараюсь одеваться элегантно, независимо от того, в пиджаке я или в джинсах и свитере. Что лучше? Хороший костюм, туфли, рубашка, галстук. Моя жена Роберта говорит, что я одеваюсь не по годам. Она видит меня в 35 лет перед камином с трубкой. Но мне не хочется об этом думать. Мне нравится бывать у портных, выбирать ткани, обсуждать все детали, например, пуговицы тоже».

text Публикация от text (@marchisiocla8) 19 Июн 2018 в 3:49 PDT

Один скандальчик все же был

Но его, скорее, раздула пресса. Несколько лет назад его спросили, какого игрока он не любит. «Игрока не назову, назову команду. Это «Наполи». Особенно после их грубостей в финале Суперкубка. Я всегда настроен по-особому в матчах с ней», – сказал Маркизио. Представители «Наполи» негодовали и потребовали объяснений от клуба. В «Юве» высказались в таком ключе: никаких оскорблений не было, это исключительно дух соперничества.

Любил географию, открыл ресторан, занимается благотворительностью

Маркизио рассказывал, что в детстве ему нравилась география, поэтому он следил за работой турагентов и сам подумывал о ней. А еще он несколько лет назад открыл ресторан в небольшом городке Кьери. «Но это не станет моей профессией», – уверял футболист. Он также занимается благотворительностью, помогая проекту, который лечит новорожденных, имеющих врожденные заболевания, и одному из итальянских институтов исследования рака.

Его жена – фанатка «Торино»

Вот такой поворот. А ведь и правда – к моменту их встречи Роберта Синополи болела за «Торино», а ее отец даже обучался в академии этого клуба. Впрочем, на отношения это не повлияло – живут счастливо, у них двое детей. При этом Роберта активно использует инстаграм, где даже однажды намекнула на то, что к Клаудио в «Ювентусе» несправедлив тренерский штаб.

Маркизио, кстати, интересно ответил на вопрос о ревности: «Она взаимная. У меня красивая жена, а я часто далеко от дома. Она же ревнует, потому что у меня сотни тысяч друзей в фейсбуке».

text Публикация от text (@robysinopoli) 11 Июн 2018 в 5:15 PDT

Публикация от text (@robysinopoli) 26 Апр 2018 в 11:38 PDT

text Публикация от text (@robysinopoli) 23 Май 2018 в 9:54 PDT

text Публикация от text (@robysinopoli) 5 Июл 2017 в 5:14 PDT

Почему он ушел из «Юве»

Восемь сезонов подряд Маркизио без всяких сомнений являлся игроком стартового состава, а затем надолго выбыл с тяжелой травмой крестообразных связок – пропустил Евро-2016 и первую часть сезона-2016/17. После восстановления он был уже не столь быстрым и в состав стал попадать реже.

Был ли конфликт с Массимилиано Аллегри – сказать сложно, но роль игрока ротации итальянцу нравилась куда меньше. Контракт с «Ювентусом» у него действовал до 2020 года, но уже минувшим летом клуб и футболист расторгли его по взаимной договоренности.

Трогательно попрощался

«Я провел последние 25 лет своей жизни, размышляя о том, кем я стал, и чего бы я мог достичь в «Ювентусе». Никогда не думал, что придется пережить то, что произошло. Неважно, что будет дальше, будь то профессиональная карьера или личная жизнь, бессмысленно отрицать, что в моем сердце и моем ДНК будет только два цвета», – лишь маленький отрывок из того письма, которое Маркизио написал клубу после ухода.

Запись собрала 312 тысяч лайков. В последнее время трогательные письма у экс-игроков «Ювентуса» появляются все чаще.

text Публикация от text (@marchisiocla8) 22 Авг 2018 в 1:10 PDT

Он правда в «Зените»?

Да. «Зенит» подтвердил, что экс-полузащитник «Ювентуса» стал игроком сине-бело-голубых, перейдя в санкт-петербургский клуб в статусе свободного агента. Им интересовались португальские и французские клубы, пытались заполучить «Рома» и «Севилья», был слух также о канадской и китайской командах. Впрочем, «Рома» вряд ли бы смогла его заполучить – Маркизио говорил, что ни за какую другую команду кроме «Ювентуса» в Италии играть не будет.

Что касается остальных клубов, то «Зенит» оказался настойчивее и заодно приготовил для игрока десятый номер. А в российскую премьер-лигу переехала еще одна суперзвезда.

Что он сказал о клубе

«У меня не было сомнений по поводу перехода в «Зенит». Мне понравился клуб, понравились его амбиции. Уйдя из «Ювентуса», обещал, что не перейду ни в какую итальянскую команду, поэтому хотел найти клуб, который разделял бы мои ценности. Я видел вчерашний матч, меня поразил стадион и то, как болельщики поддерживали «Зенит».



Перед этим я поговорил с Доменико Кришито, попросил посоветовать хороший ресторан (смеeтся). На самом деле, Миммо подтвердил, что «Зенит» — особенный клуб с невероятными болельщиками. В конце недели я приеду в Петербург и увижу всe своими глазами», – сказал Маркизио в интервью сайту «Зенита».