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Куда пропал Билялетдинов? Хронология падения

Игра за «Тракай»

Динияра Билялетдинова по-настоящему нет в России еще с сезона-2015/16, когда он хотя бы играл за «Рубин». С 2017 года Билялетдинов осел в Литве, где все это время выступал за «Тракай». Тогда за девять оставшихся матчей Динияр отличился семь раз. Сейчас в литовском чемпионате все немного хуже: 15 матчей и только четыре гола. Сам Билялетдинов в 33 года заканчивать не собирается, а с начала августа ведет переговоры с другими командами.

«В «Тракае» Динияр точно не останется. У него было предложение из России, но оно уже не актуально. На сегодняшний день есть один реальный вариант из Скандинавии», – рассказывал Sport24 его агент Джамал Акаев. Соглашение Билялетдинова с «Тракаем» истекло 18 августа. Последний матч за команду он провел еще 12 числа, но дальше ничего не объявляли. «Тракай» не говорит о причинах, по которым Динияр пропускает матчи, но его профиль по-прежнему есть на официальном сайте команды.

Как он до этого дошел?

Падение Динияра Билялетдинова началось еще со «Спартака». Там был неплохой сезон-2012/13 с 14-ю матчами и тремя мячами, а дальше все становилось только хуже.

Июль-2015. Билялетдинов расторг контракт со «Спартаком» и сразу перешел в «Рубин». В «Спартаке» он играл редко, но за это время испытал аренды в «Анжи» и московское «Торпедо».

Июль-2016. В «Рубине» Динияр сыграл только 14 матчей, а дальше его хотела забрать «Мордовия». Билялетдинову давали зарплату в 500 тысяч евро, что примерно в три раза меньше оклада в Казани. Динияр никуда не ушел.

Июнь-2017. У Билялетдинова истекло соглашение с «Рубином». Вместе с ним команду покинули еще пять игроков, а Ринат Билялетдинов потом намекал, что Динияра заставили уехать из России. В сезоне-2016/17 он не играл вообще.

Сентябрь-2017. Билялетдинов подписал контракт с «Тракаем». В Литве сразу случился личный рекорд результативности, но теперь Динияр напоминает о себе только комментариями о различных событиях.

Март-2018. Динияр отказался от предложения норвежского клуба «Сарпсборг 08», потому что жизнь в Норвегии в три раза дороже литовской.

Август-2018. Заканчивается контракт с «Тракаем». Впереди неизвестность.

Что творилось в Литве?

Билялетдинову понравилось в Литве из-за приближенности к России. Ринат Билялетдинов рассказывал, что его сын отклоняет более выгодные предложения из России и Европы, так как даже полет до дома занимает всего около часа. С «Тракаем» Билялетдинов стал бронзовым призером чемпионата Литвы. Поэтому команда в этом сезоне могла побороться за попадание в Лигу Европы.

На решение Билялетдинова по дальнейшей карьере сильно влиял результат матчей квалификации. Там литовцы уступили по сумме двух встреч сербскому «Партизану» и вылетели из еврокубков. Хотя перед этим именно гол Билялетдинова провел команду дальше в противостоянии с командой «Сефн Друидс», а еще его клуб прошел «Иртыш».

Лучшей игрой Динияра в этом сезоне стала встреча со «Стумбрасом». В ней Динияр оформил победный дубль, а теперь, скорее всего, будет забивать уже в другой стране.

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Лига Европы Оффтоп Ритеряй Билялетдинов Динияр
Комментарии (33)
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WhiteEgon
1535468673
Эххх... А когда-то они с Измайловым феерили на флангах в Локо.
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Kulima
1535470169
Сейчас какому-нибудь школьнику рассказать, что этот человек играл за Эвертон, не поверит же
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Olga85
1535472086
Вспоминается случай из школы, когда завуч, открыв наш классный журнал, сказала одной нашей учительнице: "Если двойки по горизонтали - это проблема в ученике, а если по вертикали - это проблема в учителе". Так может все таки проблема не в российских клубах и тренерах, а в самом Динияре? Плохому танцору всегда что-то мешает. А комментарии его отца - это вообще верх непрофессионализма. Может просто стоит взглянуть на ситуацию с точки зрения не отца, а тренера, и признать, что его сын недостаточно талантлив и трудолюбив? И что это за намеки, что Динияра заставили уехать из России??? Простите, а чем тут Динияр занимался, что ему пришлось покинуть страну?
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KOLBIS
1535473118
Прошел по ссылке.но так и не понял.кто намекал уехать из России?...
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Hoahin
1535476371
"отказался от предложения норвежского клуба «Сарпсборг 08», потому что жизнь в Норвегии в три раза дороже литовской." Сейчас бы Биляшу жизнь в Норвегии не потянуть, че за бред репортёр пишет?
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Антон bx14e
1535481081
жаль его и Измайлова,и Сычева..
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TUMS
1535493296
А так хорошо начинал...
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Lilipyt
1535495451
Если хочет играть то рваться надо в Европу в команды где ставка идет на сохранение места в высшей лиге и там пахать, и пахать. А так в 33 заканчивают в Казахстане....
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тщмек 19
1535535067
Куда пропал Титов? Может, его опустили, как Мостового? Может, он, как Канчельскис, стал алкоголиком? Может, как Аршавин, он копается сейчас в говне? О, сколько их упало в эту ******!
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komarinskiy
1537328342
Типичный пример человека, у которого футбол давно на заднем плане. На переднем только деньги. Это пошло и неинтересно. Он недостоин того, чтобы обращать на него внимание.
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