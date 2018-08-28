Куда пропал Билялетдинов? Хронология падения

Игра за «Тракай»

Динияра Билялетдинова по-настоящему нет в России еще с сезона-2015/16, когда он хотя бы играл за «Рубин». С 2017 года Билялетдинов осел в Литве, где все это время выступал за «Тракай». Тогда за девять оставшихся матчей Динияр отличился семь раз. Сейчас в литовском чемпионате все немного хуже: 15 матчей и только четыре гола. Сам Билялетдинов в 33 года заканчивать не собирается, а с начала августа ведет переговоры с другими командами.

«В «Тракае» Динияр точно не останется. У него было предложение из России, но оно уже не актуально. На сегодняшний день есть один реальный вариант из Скандинавии», – рассказывал Sport24 его агент Джамал Акаев. Соглашение Билялетдинова с «Тракаем» истекло 18 августа. Последний матч за команду он провел еще 12 числа, но дальше ничего не объявляли. «Тракай» не говорит о причинах, по которым Динияр пропускает матчи, но его профиль по-прежнему есть на официальном сайте команды.

Как он до этого дошел?

Падение Динияра Билялетдинова началось еще со «Спартака». Там был неплохой сезон-2012/13 с 14-ю матчами и тремя мячами, а дальше все становилось только хуже.

Июль-2015. Билялетдинов расторг контракт со «Спартаком» и сразу перешел в «Рубин». В «Спартаке» он играл редко, но за это время испытал аренды в «Анжи» и московское «Торпедо».

Июль-2016. В «Рубине» Динияр сыграл только 14 матчей, а дальше его хотела забрать «Мордовия». Билялетдинову давали зарплату в 500 тысяч евро, что примерно в три раза меньше оклада в Казани. Динияр никуда не ушел.

Июнь-2017. У Билялетдинова истекло соглашение с «Рубином». Вместе с ним команду покинули еще пять игроков, а Ринат Билялетдинов потом намекал, что Динияра заставили уехать из России. В сезоне-2016/17 он не играл вообще.

Сентябрь-2017. Билялетдинов подписал контракт с «Тракаем». В Литве сразу случился личный рекорд результативности, но теперь Динияр напоминает о себе только комментариями о различных событиях.

Март-2018. Динияр отказался от предложения норвежского клуба «Сарпсборг 08», потому что жизнь в Норвегии в три раза дороже литовской.

Август-2018. Заканчивается контракт с «Тракаем». Впереди неизвестность.

Что творилось в Литве?

Билялетдинову понравилось в Литве из-за приближенности к России. Ринат Билялетдинов рассказывал, что его сын отклоняет более выгодные предложения из России и Европы, так как даже полет до дома занимает всего около часа. С «Тракаем» Билялетдинов стал бронзовым призером чемпионата Литвы. Поэтому команда в этом сезоне могла побороться за попадание в Лигу Европы.

На решение Билялетдинова по дальнейшей карьере сильно влиял результат матчей квалификации. Там литовцы уступили по сумме двух встреч сербскому «Партизану» и вылетели из еврокубков. Хотя перед этим именно гол Билялетдинова провел команду дальше в противостоянии с командой «Сефн Друидс», а еще его клуб прошел «Иртыш».

Лучшей игрой Динияра в этом сезоне стала встреча со «Стумбрасом». В ней Динияр оформил победный дубль, а теперь, скорее всего, будет забивать уже в другой стране.

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