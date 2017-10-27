Билялетдинов установил личный рекорд результативности, забив за «Тракай» четыре гола в пяти матчах

Полузащитник литовского «Тракая» Динияр Билялетдинов отмечается в чемпионате страны бомбардирскими успехами. Об этом рассказал сам россиянин.

«Адаптировался в быту. Вопрос с арендой квартиры и машины решился быстро. Да и какие у меня могут быть бытовые проблемы? Бери мяч и играй. Забивать удается регулярно. Понял требования главного тренера, партнеры доставляют мяч туда, куда бы мне хотелось. Остается реализовывать. Пока получается неплохо: четыре гола в пяти матчах – мой личный рекорд.

Конечно, здесь совершенно другой футбол. Есть команды, в составах которых играют 10 испанцев и восемь португальцев. «Судува» предпочитает силовой футбол, а мы и «Жальгирис» пытаемся действовать в быстром комбинационном ключе. Что могла бы показать первая четверка литовских клубов в чемпионате России, предсказать невозможно», – сказал хавбек.

Напомним, что больше всего матчей Билялетдинов провел за московский «Локомотив» (2004-2009 годы).