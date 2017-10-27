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  • Билялетдинов установил личный рекорд результативности, забив за «Тракай» четыре гола в пяти матчах

Билялетдинов установил личный рекорд результативности, забив за «Тракай» четыре гола в пяти матчах

27 октября 2017, 19:38
5

Полузащитник литовского «Тракая» Динияр Билялетдинов отмечается в чемпионате страны бомбардирскими успехами. Об этом рассказал сам россиянин.

«Адаптировался в быту. Вопрос с арендой квартиры и машины решился быстро. Да и какие у меня могут быть бытовые проблемы? Бери мяч и играй. Забивать удается регулярно. Понял требования главного тренера, партнеры доставляют мяч туда, куда бы мне хотелось. Остается реализовывать. Пока получается неплохо: четыре гола в пяти матчах – мой личный рекорд.

Конечно, здесь совершенно другой футбол. Есть команды, в составах которых играют 10 испанцев и восемь португальцев. «Судува» предпочитает силовой футбол, а мы и «Жальгирис» пытаемся действовать в быстром комбинационном ключе. Что могла бы показать первая четверка литовских клубов в чемпионате России, предсказать невозможно», – сказал хавбек.

Напомним, что больше всего матчей Билялетдинов провел за московский «Локомотив» (2004-2009 годы).

Источник: «Спорт день за днем»
Россия. Премьер-лига Билялетдинов Динияр
Комментарии (5)
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insider_retro
1509122699
А что, чемп суперский, команда зашибсь, соперники не ахти - только и остаётся рекорды обновлять!...
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кошмарик
1509123280
то есть у тракая соперники слабее дворовой команды города Урюпинска?? да, Биля -гол зажигает..
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paracetamol
1509141420
Там любители играют, не в счет.
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Nayturs
1509163075
Помню как он начинал в Локомотиве, много было разговоров о том, что он играет только из-за протекции отца. Показывал хорошую игру, был капитаном и уехал в Англию. Там играл редко, а дальше профукал своё время, теперь Тракай...
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OfaZavr
1509175240
ну хотя бы старается пусть и не в очень сильной лиге, а не как Погребняк лишь бы сидеть и все варианты предложенные клубом отвергать.
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